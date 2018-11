Wiesloch-Baiertal. (rnz) Geschichte ist am eindrücklichsten, wenn sie auf eine konkrete Weise erfahrbar wird. Achtzig Jahre nach den Novemberpogromen 1938 gibt es immer weniger Zeitzeugen und es ist nach wie vor wichtig, die Erinnerung an diese schlimme Zeit dennoch so wach zu halten, dass sie uns auch heute noch mahnt. Um den damaligen jüdischen Mitbürgern Baiertals, die 1940 nach Gurs verschleppt wurden, ein Gesicht zu geben, gab es die Initiative mehrerer Personen, in die Pflaster vor den ehemaligen Wohnungen "Stolpersteine" der europaweiten Aktion des Künstlers Gunter Demnig einzulassen. 2013 wurden die Stolpersteine, 14 an der Zahl in Baiertal, von Demnig gesetzt.

Am 7. November dieses Jahres pflegten die Konfirmanden und Ministranten der beiden Kirchengemeinden nicht nur die Stolpersteine, sondern auch das Andenken an diese Menschen und ihr Schicksal. Sie reinigten die Steine von Verschmutzung und Oxidation, notierten sich Namen und Schicksal und ließen eine brennende Kerze am Stolperstein zurück.

Vorbereitet wurde die Aktion, die von verbundenen und interessierten Baiertaler Bürgern begleitet wurde, von Pfarrerin Regina Bub, Gemeindereferent Matthias Flender, Rolf Tunaj von der katholischen Gemeinde und Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann. Für alle gab es einen gemeinsamen Abschluss im Bürgerhaus, wo Markmann sowohl eine kleine Stärkung als auch einen Informationsteil vorbereitet hatte. Wie in einem Puzzle trugen die Konfirmanden mit den einzelnen Namen ein ganzes Bild mit den einzelnen Schicksalen zusammen.

Auch von einem besonderen Schicksal berichtete Karl-Heinz Markmann, von Kurt Roberg, der in der Zeit vor der Verfolgung oft seine Sommerferien bei seiner Tante Babette Marx in Baiertal verbrachte. Ihm gelang die Ausreise in die USA, wo er heute lebt. Er hat die Initiative Baiertaler Stolpersteine mit angeregt. Mit Familie Markmann verbindet ihn eine freundschaftliche Beziehung. Nicht nur seine Besuche in Baiertal verbinden beide, es herrscht auch ein reger E-Mail-Verkehr.

So schrieb er in diesen Tagen an Familie Markmann:

"Es war so nett, heute von Dir zu hören und es freute mich besonders, als Du mir erzähltest, dass Baiertal den 80. Jahrestag der Kristallnacht mit einer Pflege der Stolpersteine würdigt. Gerne denke ich zurück an die glücklichen Tage meiner Jugend, die ich jedes Jahr während der 1930er Jahre in Baiertal verbrachte. Die Stolpersteine erinnern jedoch auch an den grausamen Tag am 23. Oktober 1940, als die noch dort verbliebenen Juden und Jüdinnen, unter ihnen auch meine liebe Tante Babette, Sara Bävelle genannt, aufs Grausamste aus ihren Häusern und ihrem Leben gerissen wurden und zuerst ins Internierungslager Gurs in Frankreich geschickt wurden und später nach Auschwitz, wo sie ermordet wurden. Es ist wichtig für die Jugend, sich an die Geschichte dieser Zeit zu erinnern und davon zu lernen. Bitte überbringe allen Baiertalern, jene die sich vielleicht an mich erinnern sowie der jungen Generation, meine besten Grüße und Dank für die Teilnahme an diesem Gedenktag. Herzlichst, Kurt Roberg".

Dass die Pflege der Stolpersteine ihre Spuren hinterlassen hat, zeigte sich auch an dem Austausch auf Facebook an diesem Abend, als einige fragten, warum an manchen Stellen in Baiertal auf den Gehsteigen eine Kerze brennt und andere ihnen die Antwort darauf geben konnten.