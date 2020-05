Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Bereits vor fünf Jahren hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich für eine Bebauung des derzeitigen Gärtnereigeländes auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) ausgesprochen. Es wurde beschlossen, die nächsten Schritte in die Wege zu leiten, um zusätzlichen Wohnraum in Wiesloch zu schaffen. Auch seitens der Verantwortlichen im PZN wurde grünes Licht signalisiert, denn die zu erwarteten Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf sollten in die dringend notwendige Sanierung des Zentralgebäudes gesteckt werden.

Umfangreiche Voruntersuchungen wurden in die Wege geleitet, um auf dem 7,3 Hektar großen Gelände sowohl die Bodenbeschaffenheit als auch die Schwermetallbelastung zu prüfen. Die Grünen hatten sich damals dagegen ausgesprochen, da man die Erweiterung der ursprünglich ins Auge gefassten Fläche nicht mittragen wollte.

Inzwischen hat sich allerdings die Situation verändert. Ein Großteil der Gelder, die für die vorgesehene Sanierung des Zentralgebäudes benötigt werden, fließt aus Landestöpfen, sodass eine aktuelle wirtschaftliche Notwendigkeit für einen Verkauf gering ist. Dies bestätigte auch der Kaufmännische Direktor und stellvertretende Geschäftsführer des PZN, Vincent Karfus. "Außerdem haben wir derzeit mit der Corona-Krise andere Schwerpunkte anstehen", so Karfus.

Es sind allerdings nicht nur die nicht mehr so dringend benötigten Gelder, die zu einer zeitlichen Verzögerung des geplanten Vorhabens führen. Das "Naturdenkmal" PZN ist nicht nur auf der Fläche und mit den Gebäuden, sondern auch nicht unerheblich unter der Erde geschützt. Es handelt sich vor allem um Überbleibsel aus Wieslochs gut tausendjähriger Bergbaugeschichte.

Der Geologe und Bergbauexperte Dr. Ludwig Hildebrandt hat jetzt den derzeitigen Stand im Gespräch mit der RNZ zusammengefasst. Hildebrandt berät mit seinem "Büro für Denkmalpflege und Umweltschutz" (BDU) das PZN seit Jahren in allen Fragen der Bergbauvergangenheit und der daraus möglicherweise resultierenden baustatischen Fragen sowie eventueller Schwermetallbelastungen im Boden. Er hat sich zudem als ausgewiesener Kenner der Bergbau-Archäologie in Wiesloch und der Region einen Namen gemacht.

"Das Denkmalamt hat ein besonderes, wachsames Auge auf diesen Bereich, denn zwischen 900 und 1100 nach Christus wurden auf dem heutigen PZN-Gelände Bleierz und Silber abgebaut", berichtete er. So wurden, und dies haben Untersuchungen mittelalterlicher Silbermünzen ergeben, die Dombauten zu Speyer und Worms zum großen Teil mit dem Silber bezahlt, das in Wiesloch aus dem Boden gewonnen wurde.

Vor drei Jahren wurden bereits Probebohrungen durchgeführt und dabei "Pingen" gefunden, jene Hohlformen, die durch den Einsturz alter Bergbauschächte entstanden waren und zwischenzeitlich aufgefüllt wurden. So auch von Wieslochs bekanntem Apotheker und Weinbaupionier Johann Philipp Bronner. Die mittelalterlichen Schächte stammen wohl aus dem 11. Jahrhundert, hatten einen Durchmesser von etwa 1,10 Meter und reichten rund 20 Meter tief ins Erdreich hinein. In sich zusammengebrochen sind die Schächte Hildebrandt zufolge dann im 12. oder 13. Jahrhundert, als sie bereits aufgegeben waren.

"Wir sind vom Landesdenkmalamt angehalten, diese historischen Pingen zu erhalten", informierte Hildebrandt. Dies hat für eine künftige Bebauung die Folge, dass an bestimmten Stellen keine tiefen Keller entstehen dürfen, zudem müsse man die "Standfestigkeit" von Häusern gewährleisten. Ein Problem ist nach Hildebrandts Ausführungen inzwischen gelöst: Es geht dabei um den Abfluss von Oberflächenwasser, das durch Regen auftritt.

"Der Kanal an der Heidelberger Straße ist an der Grenze der Aufnahmefähigkeit, einen neuen Kanal zu verlegen wäre sehr teuer und die Pingen selbst mit Wasser zu befüllen wäre auch nicht sehr sinnvoll", sagte der Geologe. Hildebrandt hat dann aber nach Einsicht älterer Unterlagen einen Kanal entdeckt, der vom Rande der PZN-Gärtnerei bis zum Dämmelwald führt und reaktiviert werden kann. "Dies ist aus meiner Sicht die preisgünstigste Lösung, dies zudem unter dem ökologischen Gesichtspunkt." Die Schwermetallbelastung sieht Hildebrandt als nicht sehr problematisch an. "Wir haben an einigen Stellen eine leichte Vererzung festgestellt." Die dazu notwendigen Aushübe könnte man möglicherweise für Lärmschutzeinrichtungen nutzen.

Aber es sind nicht nur all die Auflagen, die beachtet werden müssen. Ein möglicher Investor müsste sicherlich einen Großteil der Arbeiten, die mit der Ausweisung eines Baugebietes in und rund um die Gärtnerei verbunden sind, selbst zahlen. Da waren vor einigen Jahren drei Millionen Euro im Gespräch. Auch die Gärtnerei müsste vor einem ersten Spatenstich verlegt werden. "Da wurde bereits ein Platz gefunden", berichtete Hildebrandt.

Im südöstlichen Bereich des PZN könnte diese angesiedelt werden. Er selbst geht in seiner persönlichen Einschätzung davon aus, dass noch einige Jahre ins Land ziehen werden, ehe mit dem Bau neuer Wohneinheiten begonnen werden könnte.

Sollten alle Voraussetzungen geschaffen worden sein, könnte dann ein entsprechender Baubeschluss gefasst werden. Ziel ist es, den besonderen städtebaulichen Landhauscharakter des PZN mit seiner Parklandschaft zu erhalten. Nördlich des 7,3 Hektar großen Plangebiets sind optional Flächen für Ausgleichsmaßnahmen angedacht. Die Gesamtfläche teilt sich wie folgt auf: Zehn Prozent entfallen auf öffentliche Grünflächen, auf Straßen und Wege 15 Prozent, auf den verdichteten Wohnungsbau entfallen etwa 45 bis 50 Prozent des Areals und 25 bis 30 Prozent sind für den individuellen Wohnungsbau vorgesehen. Derzeit geht man von einer Einwohnerzahl pro Hektar von mindestens 80 Personen aus, die Obergrenze wurde auf 120 festgelegt.

Je nach Umsetzung könnten dann auf dem Gelände zwischen 600 und 750 Personen ein neues Domizil finden. "Es ist natürlich schade, dass sich das gesamte Vorhaben verzögert", kommentierte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann die derzeitige Situation. Allerdings sieht er nach wie vor eine gute Möglichkeit, dort zusätzlichen Wohnraum in einer guten Lage zu schaffen.