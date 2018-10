Mühlhausen-Rettigheim/Dielheim-Horrenberg. (rö) "In meiner Jugend gab es nur Fußball", erinnert sich Thomas Krönig. "Heute haben die Kinder und Jugendlichen aber noch ganz andere Angebote." Für die Fußballvereine bedeutet das schon seit geraumer Zeit, dass sie umdenken und neue Wege gehen müssen. Die logische Reaktion auf den Mangel an Nachwuchskickern ist eine Spielgemeinschaft.

Selten verläuft diese aber so erfolgreich wie die Kooperation, die die Vereine FC Mühlhausen, SG Dielheim, TSV Rettigheim und SG Horrenberg seit einigen Jahren eingegangen sind. Aktuell spielt die A-Jugend im vierten Jahr hintereinander in der Landesliga Rhein-Neckar und steht hier ungeschlagen an der Tabellenspitze, die B-Jugend tritt sogar in der Verbandsliga, der höchsten Klasse Nordbadens, an.

In der A-Jugend kooperieren Mühlhausen und Dielheim schon seit gut 20 Jahren, wie Jürgen Schneider (Jugendleiter beim 1. FC Mühlhausen), Thomas Krönig (Sportvorstand der SG Dielheim), Michael Wörns (beim TSV Rettigheim Sportkoordinator für den Übergang von der Jugend in den Seniorenbereich) und Alex Rachel (Torwarttrainer der A-Junioren, SG Dielheim) jetzt in einem gemeinsamen Pressegespräch erzählten. Als nächster Verein schloss sich der TSV Rettigheim mit seiner B-Jugend der Spielgemeinschaft an. Und richtig interessant wurde es, als die A-Junioren der SG Horrenberg aus der Verbandsliga Nordbaden abstiegen und sich ebenfalls zur Spielgemeinschaft gesellten, die jetzt seit der Saison 2015/16 mit wachsendem Erfolg in der Landesliga spielt - nach den Tabellenplätzen acht, sieben und vier aktuell als Spitzenreiter.

"Das Ziel ist, weiter vorne mitzuspielen", drückt es Michael Wörns relativ vorsichtig aus, der die Mannschaft aktuell zusammen mit Markus Rothenhöfer trainiert, eine Aufgabe, die zuvor Björn und Christian Laier übernommen hatten. "Das Potenzial für den Aufstieg ist da", meint Thomas Krönig etwas offensiver. Alex Rachel nennt den recht breiten Kader mit 20 Leuten als großen Pluspunkt: "Die Qualität merkt man."

Die Verantwortlichen sehen es als Verdienst der Spielgemeinschaft an, dass inzwischen Fußballer, die früher nach Walldorf, in der Region der größte Magnet im Jugendfußball, oder sogar zu noch größeren Vereinen abgewandert sind, öfter wieder von sich aus bei ihren Heimatvereinen anfragen und zu ihnen zurückkommen. "Das wäre in der Vergangenheit nicht möglich gewesen, heute können wir auch die nötige Infrastruktur bieten", sagt Wörns.

Die Zusammenarbeit funktioniert: (unten v.li.) Michael Wörns (TSV Rettigheim), Alex Rachel (SG Dielheim), Jürgen Schneider (1. FC Mühlhausen) und Thomas Krönig (SG Dielheim). Foto: Jan A. Pfeifer

Zumal man den Spielern auch im Seniorenbereich praktisch jede Klasse passend zu ihrem Können bieten kann: Landesliga (Mühlhausen), Kreisliga (Horrenberg), A-Klasse (Rettigheim) oder B-Klasse (Dielheim). "Alle Vereine profitieren von der Kooperation", meint Krönig. Schließlich mache man die Jugendarbeit nicht, um die Spieler später an andere Vereine abzugeben. Allein bei der SG Dielheim kicken derzeit zehn Spieler aus den beiden letzten A-Jugend-Jahrgängen in der ersten Mannschaft. In Mühlhausen ist inzwischen der Jugendförderverein "Anpfiff ins Leben" mit im Boot, auch mit der Lebenshilfe Wiesloch gibt es eine Kooperation. Gezielt gefördert werden von den Vereinen Jugendliche, die den Trainerschein machen möchten oder ein Freiwilliges Soziales Jahr, das auch in den Vereinen absolviert werden kann.

Eine Erfolgsgeschichte ist auch die B-Jugend, die nach zwei Aufstiegen hintereinander jetzt im zweiten Jahr in der Verbandsliga antritt. Sie wurde zunächst von Rothenhöfer und Wörns trainiert, aktuell heißen die Trainer Niklas Kissel und Michael Hauser. Als Neunter steht man derzeit zwar nur auf dem viertletzten Tabellenplatz, "aber wir halten auf alle Fälle die Klasse", so Alex Rachel. Während die einzelnen Vereine in der E- und F-Jugend noch genügend Spieler für eigene Mannschaften haben, gibt es seit dieser Saison auch in der C- und D-Jugend eine Spielgemeinschaft.

Mitunter sorgt das Miteinander für nette Anekdoten: "Wir hatten in der C-Jugend als Mühlhausen/Rettigheim das Pokalfinale gegen Dielheim", erinnert sich Michael Wörns. "Einen Monat später, in der B-Jugend, waren alle zusammen eine Mannschaft." Nicht nur, weil dieses Team auch noch den Aufstieg schaffte, war das laut Wörns "für die Jungs kein Problem, trotz aller Bedenken von uns Alten". Ohnehin, so Krönig, würden sich meist die Vereinsverantwortlichen "mehr Gedanken machen als die Kinder".

Insgesamt sieht man sich auf einem "relativ stabilen Weg" (Krönig) und freut sich über den sportlichen Erfolg. Wenn es dann doch mal Reibungspunkte gibt, hat man es bisher noch immer geschafft, Probleme zu lösen. "Das wird sich mittelfristig nicht verlaufen", glaubt Krönig an die Zukunft der Spielgemeinschaft.