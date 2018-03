Autoreifen, Plastikverpackungen, Flaschen: Drei Container voll Müll sammelten die gut 100 fleißigen Helfer ein, die sich an der Gemarkungsputzaktion in Mühlhausen beteiligten. Unter ihnen waren viele Mitglieder örtlicher Vereine und Jugendliche der drei Feuerwehren, im Bild oben das Team aus Rettigheim. Fotos: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach haben sich am vergangenen Wochenende fein herausgeputzt. Die Frühjahrsputzaktion, früher von einzelnen Vereinen organisiert, wurde zum sechsten Mal als gemeinsame Aktion von Gemeinde, Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen gestartet. Erschwert wurde die Arbeit durch den plötzlichen Kälteeinbruch und den eisigen Wind, der über die Gemarkung fegte. Trotzdem: "Die Aktion war ein voller Erfolg", so Bürgermeister Jens Spanberger. "Die große Resonanz zeigt das Engagement für eine saubere Umwelt, für Sauberkeit und Ordnung."

Rund einhundert Sammler beteiligten sich am dreistündigen Osterputz in der Gesamtgemeinde, vor allem auch Jugendliche der drei Feuerwehren. Sie wurden am Bauhof von Bürgermeister Jens Spanberger herzlich begrüßt, der sich bei allen für die große Unterstützung bedankte. "Sie machen unser Mühlhausen, Rettigheim und Tairnbach sauberer und damit auch lebenswerter." Auch die Naturschutzbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, Natascha Lepp, gab ihrer Freude über die Aktion zum Ausdruck und lobte vor allem, dass "alle an einem Strang ziehen", um die Schönheit der Kraichgaulandschaft zu erhalten. Anschließend machte sie sich zusammen mit Bürgermeister Spanberger auf, um einzelne Gruppen vor Ort zu besuchen.

Die Mitglieder des Angelsportvereins fischten an Seen und Gewässern ausnahmsweise keine Fische, sondern Unrat und waren vor allem an Radweg und Angelbach unterwegs. Überrascht war man schon über die vielen Bierflaschen im Bachlauf, doch allgemein vertrat man die Ansicht, dass dank der Säuberungen der letzten Jahre nun weniger Müll anfällt. Allerdings seien es die hauptsächlich von Fußgängern und Radlern benutzten autofreien Strecken mit "viel Publikumsverkehr", an denen so manches achtlos weggeworfen wird. Die Vogelschützer waren in Gruppen in den Naturschutzgebieten, beispielsweise auf dem Heiligenstein, im "Lichtengrund" und rund um das Hochwasserrückhaltebecken unterwegs. Die Mühlhäuser Feuerwehr, auch hier vor allem die Jugend, reinigte das Gelände rund um die Kleingartenanlage und den Verbindungsweg nach Rettigheim. Die Ortsgruppe des Roten Kreuzes durchkämmte das Naturschutzgebiet "Altenbach" und war überrascht über die Sauberkeit des Geländes. Zusätzlich beackerte man noch die Feldwege in Richtung Dielheim und Tairnbach.

"Erfolg, der nachdenklich macht"

Die Kolpingsfamilie säuberte den Süden der Gemarkung mit Fanfarenplatz, Trimm-dich-Pfad, Waldparkplätzen und Waldkapelle und die Fußballer nahmen sich der gesamten Sportanlagen und ihrer Umgebung an. Die Jugendfeuerwehr aus Tairnbach schwärmte auf Plätze, Straßen, Wald- und Feldwege aus, um sich an der Aktion zu beteiligen. Die Jugendfeuerwehr Rettigheim war mit Unterstützung einiger Erwachsener im ganzen Dorf und in der Umgebung unterwegs - vor allem an den Ausfallstraßen.

Die Grundschule Tairnbach wollte im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts eigentlich den Wald vom Müll befreien. Mit Mülltüten, Eimern und Handschuhen ausgestattet, rückten die Kinder aus. Doch sie brauchten nicht in den Wald, um Papierreste, Plastikmüll oder auch Teile von Staubsaugern zu finden, die lagen direkt an der Schule und rund um den Dorfplatz. "Ein Erfolg, der nachdenklich macht", so Rektorin Aline Busch.

Nach drei Stunden intensiver, teils sehr schmutziger Arbeit trafen alle Gruppen am Bauhof ein und präsentierten ihre gefundenen "Schätze", die anschließend zur Entsorgung durch den Bauhof getrennt wurden. Es war kaum zu glauben, was die Helfer alles an den unmöglichsten Stellen gefunden hatten: Metallschrott, Autoreifen, Kühlaggregate, Dämmmaterial, Möbelteile, Bauschutt, Fahrradschläuche, Gartenzäune samt Pfosten, Liegestühle, Fliesen, Töpfe, Hausrat, Teppiche, Unterwäsche. Dazu kam eine ganze Menge an Plastik in allen Variationen. War manches sicher nur aus Versehen in der Natur gelandet, sammelte man vielfach Zigarettenschachteln, Vesperpapier, Dosen, Flaschen, Plastiktüten und "andere abenteuerliche Dinge" ein, die leider in vollem Bewusstsein so "entsorgt" wurden. Insgesamt wurden drei Container gefüllt, eine leichte Zunahme der Menge, nachdem der Unrat in den letzten Jahren erfreulich abgenommen hatte, so Bauhofleiter Uwe Geiser.

Der Bürgermeister lud alle fleißigen Teilnehmer anschließend zu einem zünftigen Vesper mit Gulaschsuppe ein und sagte nochmals ein "großes Dankeschön". Er würdigte den Einsatz jedes einzelnen, der mit dazu beigetragen habe, das Bewusstsein für Sauberkeit zu stärken und die Gemeinde noch attraktiver zu machen. Die Wirkung des Osterputzes dürfe nicht verpuffen: "Wir wollen die Bürger dafür sensibilisieren, sich das ganze Jahr über an die Regeln des Umweltschutzes zu halten."