Dielheim. (köpa) Nach langer Zeit des Wartens, aber auch der Planung und Vorbereitung, konnte jetzt das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) der Dielheimer Feuerwehr seiner Bestimmung übergeben werden. Zu diesem freudigen Ereignis begrüßte Kommandant Günter Miksch viele Gäste im Feuerwehrhaus, unter ihnen Bürgermeister Thomas Glasbrenner, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Patrick Janowski und den Gemeindekämmerer Hagen Zuber.

Ihnen galt es besonders zu danken für die Realisierung des Projekts, auch dem Gemeinderat - und Edgar Knecht: Der Lobbacher Bürgermeister und langjährige Feuerwehrkommandant war in der Planungsphase wertvoller Berater der Dielheimer Wehr. Groß war die Freude auch bei Bürgermeister Glasbrenner und seinen Vorgängern Hans-Dieter Weis und Bruno Gärtner, die mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung dieses Tages zum Ausdruck brachten. So bezeichnete das Ortsoberhaupt in seiner Rede die Feuerwehr als wichtigen Partner in der kommunalen Sicherheitsfrage, deren Anforderungsprofil sich im letzten Jahrzehnt stark verändert hat. Gleichwohl reicht die Hilfs- und Einsatzbereitschaft der Wehr zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben alleine nicht mehr aus.

"Damit sie ihre Aufgabe künftig schnell, effektiv und sicher erfüllen kann, ist neben der richtigen Einsatzstruktur auch modernstes Equipment unabdingbar", so Glasbrenner. "Ich bin deshalb - gerade im Interesse der Sicherheit der Allgemeinheit - sehr dankbar, unserer Feuerwehr auch dank eines Landeszuschusses von knapp 49.000 Euro für die Beschaffung des neuen MLF rund 212.000 Euro zur Verfügung stellen zu können". Der Dank des Bürgermeisters galt auch Kämmerer Zuber und den Kollegen im Landratsamt.

Die Segnung und Weihe des neuen Fahrzeuges durch Pfarrerin Regina Bub und Pfarrer Heribert Leider zur Übergabe war ein ganz besonderes Anliegen der Floriansjünger: Schließlich bedürfen gerade die Wehrleute eines besonderen "Schutzes von oben" für ihre Tätigkeit zum Wohl und zur Sicherheit aller Menschen. Danach durfte das Innenleben des neuen MLF in Augenschein genommen werden. Mit großem Interesse folgten die Anwesenden den Erläuterungen zu Technik und Ausstattung.

Hierbei zeigte sich, dass eine Ersatzbeschaffung für das bisherige, 35 Jahre alte Tanklöschfahrzeug nicht nur in technischer, sondern auch in feuerwehrrechtlicher Hinsicht eine mehr als notwendige und hilfreiche Investition für die Zukunft war. Trotz einer umfangreichen Beladung darf das Fahrzeug mit seiner Gesamtmasse von 7,2 Tonnen von jedem Feuerwehrangehörigen gefahren werden. Auch die Abmessungen erlauben in den engen Dielheimer Straßen ein gutes Durchkommen. Sicherlich bedeutet es auch einen gewissen Motivationsschub für die Aktiven und die Jugendfeuerwehr, mit der neusten Technik arbeiten zu dürfen. Jetzt gilt es für die Einsatzkräfte, diese Herausforderung durch die gründliche Ausbildung am neuen Fahrzeug anzunehmen.

Nach dem offiziellen Teil mit Dankesworten der Feuerwehrleitung wurde die Einladung zum Feiern gerne und ausgiebig angenommen. Man hatte allen Grund dazu.