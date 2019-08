Walldorf. (rö) Das Motto hat sich dieses Mal von selbst ergeben: "Freitag, der 13.", findet die nächste "Walldorfer Einkaufsnacht" doch an genau diesem Tag (am 13. September) statt. "Wir rollen dieses Jahr den schwarzen Teppich aus", kündigt Petra Tognino für die veranstaltende Werbegemeinschaft an und Bürgermeisterin Christiane Staab freut sich auf die "immer tolle Stimmung". Die schon obligatorischen Stelzenläufer werden sich als Glückskäfer und Schornsteinfeger verkleiden, es sind noch weitere Schornsteinfeger dabei, man darf sich auf Glücksbringer wie vierblättrige Kleeblätter freuen, wird aber wohl auch die eine oder andere schwarze Katze sichten - zumindest auf dem Werbeplakat zur Aktion.

31 Teilnehmer sind bei der Einkaufsnacht dabei, überwiegend Geschäfte, die ihre Türen öffnen, aber beispielsweise auch die Stadtwerke oder die Fairtrade-Gruppe, die mit Ständen auf der Drehscheibe zu finden sind.

Von 19 bis 23 Uhr soll an diesem Abend in der Walldorfer Innenstadt reges Treiben herrschen. Los geht es wie immer mit der großen Modenschau im Hause Niebel, ein Bauchredner und Zauberer ist auf dem Marktplatz zu erleben, die evangelische Kirche steht für Besucher offen, es gibt Stockbrot und den Velo-Service der Stadtwerke.

Nicht zu vergessen die teilnehmenden Geschäfte, die sich für die Einkaufsnacht immer spezielle Aktionen ausdenken. Dazu kommen das Torwandschießen von "Anpfiff ins Leben", ein pechschwarzes Glücksrad, Livemusik mit "Tara und Sten" sowie der Stadtkapelle oder Tanzaufführungen. Originell: Ein erstmals teilnehmendes Bestattungsinstitut will eine historische Bestattungskutsche mitbringen.

Auch die große Verlosung, für die jedes Geschäft einen Preis spendet, geht wieder ab 22 Uhr im Rathaus über die Bühne, umrahmt von der "Flashdancers" der Astoria Störche. Das Lösungswort darf man sich wie gewohnt in den einzelnen Geschäften zusammensuchen. "Man hat das Gefühl, dass jedes Jahr mehr Leute in der Stadt sind", ist die Einkaufsnacht laut Petra Tognino längst eine Erfolgsgeschichte. Die soll dieses Jahr auch am "Freitag, den 13." fortgesetzt werden.