Östringen. (br) Von Samstag bis Samstag, 4. bis 11. August, wird das Östringer Freibad zum Schauplatz eines Filmfestivals im Freien. Unter dem Motto "Acht Tage, acht Filme" ist auf dem Außengelände im Rahmen des 1250-jährigen Ortsjubiläums erstmals Kino-Atmosphäre geboten.

Mit moderner Projektionstechnik und einer rund 70 Quadratmeter messenden Großleinwand werden im Wechsel Blockbuster, Familienfilme und Dokumentationen gezeigt, Beginn der Vorführungen ist jeweils nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.15 Uhr.

Den Anfang macht morgen die Komödie "Dieses bescheuerte Herz" mit Elias M’Barek. Am Sonntag, 5. August, folgt das Oscar-nominierte Historiendrama "Die Verlegerin" von Steven Spielberg mit Meryl Streep und Tom Hanks in den Hauptrollen.

Am Montag, 6. August, wird die französische Komödie "Die brillante Mademoiselle Neïla" gezeigt, Regie führte Yvan Attal. Am Dienstag, 7. August, steht "Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt" auf dem Programm, eine Dokumentation über die Weltreise von Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser, die in gut drei Jahren zu Fuß und per Anhalter mehr als 100.000 Kilometer zurücklegten und schließlich - nach der Geburt von Sohn Bruno - als kleine Familie nach Deutschland zurückkehrten.

Am Mittwoch, 8. August, folgt der zwischen Filmdrama, Rachethriller und Komödie angesiedelte Streifen "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" mit Frances McDormand, die für ihre Darstellung der entschlossenen Mildred Hayes mit dem Oscar 2018 ausgezeichnet wurde.

Am Donnerstag, 9. August, geht es im Familienfilm "Wunder" mit Jacob Tremblay, Julia Roberts und Owen Wilson in den Hauptrollen um den liebenswerten August Pullman, der wegen seines durch einen Gendefekt stark entstellten Gesichts keinen leichten Weg in ein normales Leben hat.

Das Östringer Open-Air-Kino zum Ortsjubiläum präsentiert schließlich am Freitag, 10. August, den Science-Fiction-Streifen "Solo: A Star Wars Story" über das Vorleben des legendären Krieg-der-Sterne-Schmugglers Han Solo.

Und zum Finale am Samstag, 11. August, das Filmmusical "Mamma Mia 2: Here we go again" mit Amanda Seyfried, Meryl Streep und Pierce Brosnan.

Tickets für das Östringer Open-Air-Kino gibt es an der Kasse des Freibads, im Bürgerbüro des Rathauses, in den Ortschaftsverwaltungen in den Stadtteilen sowie an der Abendkasse. Diese öffnet an allen Veranstaltungstagen um 20.30 Uhr.

Mit leckeren Angeboten des Freibad-Fördervereins in flüssiger und fester Form ist für das leibliche Wohl der Kinobesucher bestens gesorgt.