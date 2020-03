Von Armin Rößler

Wiesloch/Walldorf. Karl Klein wird 2021 nicht mehr für den Landtag kandidieren. Das hat der CDU-Abgeordnete des Wahlkreises Wiesloch und frühere Bürgermeister von Mühlhausen am Freitag der RNZ mitgeteilt, nachdem er zuvor die CDU-Ortsvorsitzenden in der Region und den Kreisvorstand über seinen Entschluss informiert hatte. Als erste Kandidatin für seine Nachfolge hat Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab ihren Hut in den Ring geworfen. "Ich bin mit großer Leidenschaft Bürgermeisterin in Walldorf und habe hier viel bewegen können. Nun möchte ich mit ebenso großer Leidenschaft Abgeordnete für die Menschen im südlichen Rhein-Neckar-Kreis werden und deren Interessen in Stuttgart engagiert vertreten", erklärte sie.

Karl Klein hat nach 15 Jahren im Landtag angekündigt, 2021 nicht mehr zu kandidieren. Foto: Pfeifer

Für Karl Klein, Vorsitzender des Innenausschusses im Landtag, ist "die Zeit einfach gekommen, die politische Verantwortung an die jüngere Generation weiterzugeben". Diese Entscheidung habe er nach "gründlicher und sorgfältiger Überlegung" und "in Abstimmung mit meiner Familie" gefällt. Klein, der kommendes Jahr seinen 65. Geburtstag feiert, verwies darauf, dass er dann seit 35 Jahren in der Politik tätig sein wird, davon 15 Jahre im Landtag, seit er 2006 als Nachfolger von Michael Sieber erstmals ins Parlament gewählt wurde, und 20 Jahre als Bürgermeister von Mühlhausen (1992 bis Ende 2011). Davor war der aus Reilingen stammende Klein von 1979 bis 1992 Hauptamtsleiter der Gemeinde St. Leon-Rot.

Er wolle seine Tätigkeit als Abgeordneter "aus eigenem und freiem Entschluss beenden", so Karl Klein. "Es ist ein Mandat auf Zeit und nicht für die Ewigkeit." Leichtgefallen sei ihm die Entscheidung trotzdem aber nicht, "denn die Politik, insbesondere die Kommunal- und Landespolitik, war und ist mir immer noch eine Herzensangelegenheit".

Sich für die Menschen und die Interessen in der Region, die hiesigen Kommunen und Unternehmen einzusetzen, "war und ist mir stets ein ganz besonderes Anliegen", sagte Klein. Für das Vertrauen der Wähler, die ihm dreimal das Direktmandat im Wahlkreis Wiesloch beschert hatten, "bedanke ich mich von Herzen" ebenso wie bei seiner Familie, der er "viel an Verständnis" abverlangt habe.

Klein kündigte an, der Politik weiterhin an anderer Stelle verbunden zu bleiben und weiter einige Ehrenämter wie schon bisher zu begleiten. Bis zur Landtagswahl (die voraussichtlich am 14. März 2021 stattfindet) wolle er "wie gewohnt sehr engagiert und mit Herzblut das Abgeordnetenmandat wahrnehmen" und zudem zusammen mit den CDU-Mitgliedern des Wahlkreises die Weichen für die Wahl stellen.

Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab möchte seine Nachfolgerin werden. Foto: Pfeifer

Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab sieht "eine große Herausforderung" darin, "die Nachfolge von Karl Klein als Abgeordnete antreten zu wollen". Sie bedaure, dass er 2021 nicht mehr zur Landtagswahl antritt, sei er doch "der ideale Abgeordnete". Sie selbst sieht sich gut für die Herausforderung gerüstet und nennt ihre landespolitische Erfahrung als langjährige Vorsitzende des Landeselternbeirats sowie die kommunalpolitische Erfahrung als frühere Stadträtin in Karlsruhe, als Kreisrätin und seit neun Jahren als Bürgermeisterin in Walldorf. "Ich bin davon überzeugt, dass ich eine gute Abgeordnete wäre und die Region gut vertreten würde", sagte sie der RNZ.

Zwar würde es ihr "sehr schwer fallen, das Bürgermeisteramt aufzugeben", das sie dann "zehn Jahre mit Leidenschaft" ausgefüllt hätte, gleichzeitig würde sie aber gerne "wieder politischer arbeiten" – nicht als "Endglied der Kette" in der Kommune, sondern direkt bei den Entscheidungen im Landtag. Dort fehle oftmals "die kommunale Sicht". Die habe sie dank ihres Bürgermeisteramts: "Da hat man mit allem zu tun, da begegnet einem das pralle Leben."

Trotz aktuell schlechter Umfragewerte für die Partei glaube sie, "dass die CDU es wert ist, dass man sich dieser Aufgabe stellt", sie wolle für die CDU kämpfen und deutlich machen, "wofür sie steht". Die Gedanken an eine Landtagskandidatur hätten sie schon früher begleitet, allerdings habe sie deren Verwirklichung erst zu einem späteren Zeitpunkt gesehen, "da ich erst für 2026 den Abschied von Karl Klein aus der Landespolitik erwartet habe". Deshalb habe sie 2018 guten Gewissens für die zweite Amtszeit als Bürgermeisterin in Walldorf kandidiert. Mit der Ankündigung Kleins, nicht erneut zu kandidieren, seien nun aber "die Weichen neu gestellt" worden, so Christiane Staab.