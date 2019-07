Von Sabine Hebbelmann

Malsch. Am Himmel über Malsch und auf dem Platz der Flugsportgemeinschaft Letzenberg-Malsch war zwei Tage lang viel Betrieb. Bei Rundflügen in historischen Maschinen konnten die Besucher des Flugplatzfestes die Heimat von oben sehen.

"Er winkt mit dem Querruder", kommentiert Moderator Bernd Herrmann und meint Rundflugpilot Elias Wagner vom Flugplatz Gelnhausen, der eine Piper Cub, ein zweisitziges Leichtflugzeug aus den USA, über den Flugplatz steuert. "Schnupperflug" nennt Wagner sein Angebot, weil es für "Rundflüge" besondere Auflagen und Vorschriften gibt. Um ihre Leidenschaft für die fliegenden Oldtimer teilen zu können, haben die Gelnhausener eigens einen Verein gegründet.

Foto: Hebbelmann

Auch ein Bundeswehrflugzeug haben sie mitgebracht. Die Dornier DO 27 ist das erste Flugzeug, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland in Serie gebaut wurde. Weltweit existierten davon noch um die 40 Maschinen.

Die größte der Gruppen aber kommt vom Flugwerk Mannheim, einer Vereinigung von Piloten, die historische Flugzeuge so restaurieren, dass man sie auch einsetzen kann. Mit diesen ziehen sie von Flugplatz zu Flugplatz. Eines der Schmuckstücke ist die Boing Stearman, ein dekorativer Doppeldecker aus den 30er Jahren, dessen Motor mit den sieben sternförmig angeordneten Zylindern sich offen präsentiert. Sie wurde von den Amerikanern zur Pilotenschulung eingesetzt. Nach dem Krieg kam sie auch als Agrarflugzeug zum Ausbringen von Pestiziden zum Einsatz.

Die T-6, ein Tiefdecker mit Tandemcockpit, stammt von 1944, verfügt über einen kräftigen Sternmotor und 650 Pferdestärken. Bernd Herrmann bezeichnet sie als "fliegenden Traktor". Im Zweiten Weltkrieg wurde sie von den Amerikanern zur Ausbildung von Jagdpiloten verwendet. Pilot Hardy Klingmeier war früher bei der Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr und ist jetzt Flugkapitän bei Eurowings.

Noch einen drauf setzt Hans-Guido Voss, Vereinsvorsitzender des LSV Degerfeld. Der Ausbildungskapitän für den Airbus lässt seine T 28 Trojan mit ohrenbetäubendem Lärm an und hebt ab für einen Showflug. Als er später die Kenndaten der Maschine aufzählt, fühlt man sich an Quartettspiele erinnert: 1425 PS, 30 Liter Hubraum, Neun-Zyliner Sternmotor. "Wie neun Oberklassefahrzeuge, jeder Zylinder hat 3,3 Liter."

Bei einer Geschwindigkeit von 600 Kilometern pro Stunde verbraucht die Maschine 200 bis 600 Liter, das Leergewicht beträgt 3,2 Tonnen und das Maximalgewicht noch eine Tonne mehr. Der Motor wurde von den schweren B-17-Bombern aus dem Zweiten Weltkrieg übernommen. Benutzt wurde die Maschine von der Navy als Trainingsflugzeug.

Jede Menge Vorführungen bekamen die Besucher des Flugplatzfestes in Malsch geboten. Die Flugsportgemeinschaft hatte alles aufgeboten, vom Tandemsprung bis zur Flugakrobatik. Foto: Hebbelmann

Einen Kontrast zu den schweren, alten Militärmaschinen bildet die Leichtbauweise der modernen Fluggeräte, die garantiert weit weniger Treibstoff verbrauchen und Treibhausgas ausstoßen. Unter ihnen findet sich auch ein Ultraleichtflugzeug der Feuerwehr mit dem Notruf 112 auf dem Flügel. Besucher können sich aber auch als Pilot am Flugsimulator im Hangar versuchen oder beim Tandemsprung den freien Fall wagen, wobei sie - zur Freude der Kinder - mit dem Hintern zuerst landen.

Bernd Herrmann ist seit über 30 Jahren ehrenamtlicher Fluglehrer und moderiert kenntnisreich und unterhaltsam das Programm. "Wir sind Fliegermacher", sagt er stolz und erzählt, dass der Verein in AGs mit zwei Gymnasien kooperiert und aus ihm bereits sieben Airline-Piloten hervorgegangen sind. Es freut ihn, dass sich trotz des unbeständigen Wetters dann doch noch so viele Zuschauer von den historischen Maschinen haben faszinieren lassen. "Sobald die Wolken aufreißen, strömen die Leute herbei."