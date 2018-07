Hinzu kommt die Erweiterung der Parkringschule in Rot. Die Container für den Unterricht während der Bauphase stehen bereits. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Panik wollten Bürgermeister Dr. Alexander Eger und Kämmerer Harry Zorn auch nicht schüren, aber den diesjährigen Haushaltsplan durchaus als Schuss vor den Bug verstanden wissen: "Wir können nicht alles und vor allem nicht alles auf einmal", sagte Eger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Wir dürfen uns nicht übernehmen." Der Rat verabschiedete den Haushaltsplan einstimmig.

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis weist bei Erträgen von gut 76 Millionen ein Minus von über einer Million Euro auf: Das bedeutet natürlich nicht, dass St. Leon-Rot das Geld ausgeht, die Finanzausstattung ist nach wie vor außergewöhnlich. Aber so wie bisher geht es auch nicht weiter. Wichtigster Grund fürs Defizit "ist das Riesen-Investitionsprogramm, das wir uns auferlegt haben", so Eger. Darüber hinaus, dass die Gewerbesteuer als größte Einnahmequelle nicht so zuverlässig fließt wie erhofft.

Nach der Entnahme der Million zum Ausgleich des Gesamtergebnisses wird die Ergebnisrücklage bei rund elf Millionen Euro liegen. Dies sagt aber noch nichts über die tatsächlich verfügbaren Summen aus: Die liquiden Mittel, also Erspartes nach altem Haushaltsrecht, lagen Ende 2017 noch bei 90 Millionen. Doch auch diese könnten bis Ende 2018 auf 50 Millionen Euro abschmelzen.

Die über 76 Millionen Euro Einnahmen stammen zu 90 Prozent (über 68 Millionen) aus Steuern. Drei Viertel der Aufwendungen von über 77 Millionen sind Transferleistungen an Kreis, Land und Bund: 59 Millionen. Zu den größten Investitionsmaßnahmen gehören der Erwerb von Grundstücken und Wohnraum (5,6 Millionen) sowie Baumaßnahmen an Parkringschule (1,4 Millionen) und Mönchsbergschule (550.000 ).