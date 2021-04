Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Der Abwasserverband Untere Hardt baut eine. Mannheim hat seine schon seit dem Jahr 2016. Der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch prüft mit einer Studie, ob eine kommt. Die Rede ist von einer vierten Reinigungsstufe für Kläranlagen. Diese filtriert und eliminiert Reste von Arzneimitteln, Kosmetik oder Chemikalien aus dem Wasser. Auch St. Leon-Rot will sein Abwasser noch besser klären. Bei der jüngsten Sitzung erteilte der Gemeinderat nun einstimmig die Freigabe für eine Machbarkeitsstudie. Das kommunale Klärwerk soll noch 2021 analysiert werden. Außerdem bewilligte der Rat Arbeiten in den Nachklärbecken, die den Phosphor-Gehalt senken sollen.

Denn die EU-Wasserrahmenrichtlinie für Phosphor wird verschärft. "Für diese neuen Zielwerte sind Maßnahmen notwendig", erklärte Andreas Blank vom Ingenieurbüro Hydro Ingenieure mit einer Zweigstelle in Karlsruhe. Diese hatten die etwa 25 Jahre alte St. Leon-Roter Anlage unter die Lupe genommen und ihr ein gutes Zeugnis ausgestellt. Der Rat bewilligte nun wegen der drohenden EU-Veränderung die Optimierung der Strömungsverhältnisse in den Nachklärbecken ohne Gegenstimme. Dafür investiert die Gemeinde zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Geld, dass nach Ansicht der Experten gut angelegt ist.

"Die Nachklärung verbessert sich, so geht der Phosphor-Wert nach unten. Das Ergebnis ist beträchtlich", so Blank. Dazu können noch weitere kleinere Maßnahmen anfallen, um die Phosphor-Elimination zu optimieren. Markus Kreibiehl, Technischer Leiter der Anlage in St. Leon-Rot, erklärte auf RNZ-Nachfrage, das Vorgehen: Leitbleche sollen in die Becken eingesetzt werden. Dann könne sich der Schlamm besser absenken, Verwirbelungen würden verhindert. "So geht weniger in den Ablauf, das verbessert die Phosphor-Belastung."

Die Machbarkeitsstudie für die vierte Reinigungsstufe ist im Vergleich zu den Blechen ein Zukunftsprojekt. Die Hydro Ingenieure sollen prüfen, ob diese gebaut werden kann. "Es geht um unser Trinkwasser", wies Kreibiehl gegenüber der RNZ auf die Bedeutung einer solchen Zusatz-Stufe hin. Es sei nicht zeitgemäß, ohne Vorbehandlung Wasser einzuleiten.

Je nach Umfang der Analyse schätzen die Ingenieure die Kosten für die Studie auf bis zu 50.000 Euro. Diese werde nach Angaben der Gemeinde vom Land gefördert. Verpflichtend ist die vierte Stufe von Seiten der Behörden noch nicht. Experten schätzen aber, dass dies passieren kann. "Es ist gut, vorbereitet zu sein", erklärte Bürgermeister Alexander Eger. Die fertige Anlage selbst kann bis zu fünf Millionen Euro teuer werden. Ratsmitglieder, die den genauen Rahmen wissen wollten, musste Eger ausbremsen: "Wir spüren alle den Wunsch, die genauen Kosten zu wissen. Heute sind die grundsätzlichen Elemente vorgeführt worden. Der nächste Schritt ist es, konkret zu werden."

Mit Ergebnissen rechnet die Gemeinde Ende des Jahres. Die Analyse soll zeigen, welches Verfahren für St. Leon-Rot am besten geeignet ist. Erprobt seien beispielsweise die Oxidation und die Adsorption mit Aktivkohle. "Dabei werden die Spurenstoffe tatsächlich eliminiert", so Blank. Das seien nur zwei grobe Vorschläge, erklärte der Ingenieur. "Es gibt auch Kombinationsmöglichkeiten."

Vorab soll ein Screening zeigen, welche Stoffe im Abwasser überhaupt enthalten sind. Nach Informationen des Ingenieurbüros können dazu neben Chemikalien aus der Industrie auch Biozide oder Kosmetikartikel zählen. "Wir tragen auch dazu bei. Schmerzmittel kennt jeder und sie sind ein Alltagsgegenstand", erklärte Blank. "Das Meiste, was man aufnimmt, muss auch wieder raus." Mikroplastik könne über die Filtration durch solch eine Anlage zurückgehalten werden.

Dass Thema beschäftigte die St. Leon-Roter Fraktionen. Etwa eine Stunde lang befragten die Ratsmitglieder Blank und die Vertreter der Verwaltung. Zustimmung für die Umsetzung gab es ausnahmslos. Grünen-Rat Norbert Knopf erinnerte daran, dass seine Fraktion die vierte Stufe schon länger gefordert hatte: "Am liebsten würden wir sofort bauen." Das nicht vollständig von Schadstoffen befreite Wasser führe dazu, dass es viel mehr weibliche Fische in den Gewässern gebe. "Ein paar hundert Meter weiter nutzen Landwirte dieses Wasser", zählte Knopf auf. Die Belastung des Abwassers nehme zu.

Wolfgang Werner, Ratsmitglied der SPD, wurde gar noch drastischer: "Wir erwarten, dass die vierte Stufe kommt. Die Spuren von Pillen und Plastik müssen raus." Von den Sozialdemokraten gebe es daher die "volle Unterstützung." Tobias Rehorst von den Freien Wählern befürwortete ebenfalls deutlich die Studie und würdigte die Leistung der Klärwerksmitarbeiter: "Danke an das ganze Team, das das ganze Jahr über für einen reibungslosen Ablauf sorgt." CDU-Rat Achim Schell schloss sich dem Lob an: "Unsere Kläranlage ist gut." Der Christdemokrat stellte noch die Frage nach dem benötigen Platz: "Können wir die Anlage auf dem Gelände verwirklichen?" Blank zufolge hänge dies von der Art des gewählten Verfahrens ab. Die Fläche des Klärwerk-Areals sei nach Ansicht der Experten wohl ausreichend.

Und die Überlegungen in Sachen Abwasser gehen weiter: In St Leon-Rot steigen die Einwohnerzahlen stetig. "Das kennen wir aus anderen Gemeinden so nicht", erklärte Blank. Derzeit hat die Gemeinde um die 14.000 Bewohner. Nach den Berechnungen des Ingenieurbüros gebe es noch Kapazitäten für etwa weitere 1800 Einwohner. Während der Diskussion im Rat beschäftigte die Ratsmitglieder daher die Frage wegen möglicher Auswirkungen der Baugebiete Im Schiff und Oberfeld auf die Kapazitäten der Anlage. Das "Schiff" sei ein Gewerbegebiet, da rechne man mit weniger Verbrauch. "Da duscht keiner", erklärte Kreibiehl.

Anders sei das für das Baugebiet Oberfeld mit vielen Wohneinheiten. "Im Moment ist alles in Ordnung, aber die Tendenz geht zu steigenden Zahlen", so der technische Leiter. Abhilfe könnte eine sogenannte Prozesswasserbehandlung schaffen. Mit einer solchen Anlage werde die interne Belastung aus der Schlammentwässerung reduziert, so Kreibiehl auf RNZ-Anfrage. Wenn die Anlage von außen mit etwa 80 Prozent an Stickstofffracht belastet werde und dazu noch intern aus anderen Prozessen ebenfalls 20 Prozent dazukommen, sei das Maximum erreicht. Durch die Prozesswasserbehandlung wird der interne Stoff vorbehandelt und um 15 bis 20 Prozent verkleinert. "Dadurch schaffe ich Ressourcen", erklärt Kreibiehl. Ob eine solche Anlage, die 1,5 bis 2,2 Millionen Euro kosten kann, in Auftrag gegeben wird, steht aber noch lange nicht fest. Der nächste Schritt seien mögliche Vorplanungen.