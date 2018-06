Wird das Feuerwehrhaus nun hier gebaut? Das Grundstück an der Horrenberger Straße (im Hintergrund die Etten-Leur-Halle mit Parkplatz) wird von der Feuerwehr favorisiert. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Michael Krall, der Kommandant der Baiertaler Feuerwehr, brachte es auf den Punkt. "Wir können mit dem Standort in der Horrenberger Straße für das geplante Feuerwehrgerätehaus gut leben. Für uns ist der Zeitfaktor entscheidend, eine weitere Verzögerung ist aus unserer Sicht nicht tragbar." In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde ein Vorschlag der Verwaltung (das letzte Wort hätte der gemeinsame Ausschuss Wiesloch-Dielheim gehabt), die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich "Mülleräcker" einzuleiten, um dort ein Feuerwehrhaus zu errichten, mit knapper Mehrheit abgelehnt.

Ins Gespräch gekommen war der neue Standort "Mülleräcker", da das aufgrund eines Gutachtens favorisierte Areal "Sauberg" angesichts zu hoher finanzieller Forderungen für die notwendigen Flächen nicht erworben werden konnte. Der jetzt neu in die Debatte eingebrachte Standort am westlichen Ortseingang Baiertals wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, teilweise sind dort Kleingärten. Er liegt unweit des ursprünglich ins Auge gefassten Standorts Sauberg an der Gabelung von Wieslocher Straße und L 547 (von Wiesloch kommend auf der linken Seite). Allerdings müsste für diesen Standort erst das Planungsrecht geschaffen werden - sprich eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans wären notwendig. Dies mit dem erforderlichen zeitlichen Aufwand.

Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann ausführte, musste man zwischen der Einsatztaktik der Feuerwehr (wofür der Standort Mülleräcker" günstiger gelegen wäre) und der zeitlichen Umsetzung entscheiden. Und da gab es das erwähnte, klare Votum der Baiertaler Wehr, die baulichen Aktivitäten in der Horrenberger Straße so schnell wie möglich umzusetzen.

Karl-Heinz Markmann (CDU), Baiertals Ortsvorsteher, hatte sich in der Sitzung allerdings klar für den Standort "Mülleräcker" stark gemacht. Entscheidend für das Abstimmungsergebnis war dann jedoch die klare Aussage der Feuerwehr, denn mit dem neuen Standort und der planungsrechtlichen Umsetzung hätte sich eine weitere Verzögerung für den Neubau ergeben. Michael Krall sagte: "Noch länger zu warten, ist unzumutbar."

Über den weiteren zeitlichen Ablauf wurde in der Sitzung des Gemeinderats nicht gesprochen.