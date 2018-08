Wiesloch. (seb) Gewusst wie: Selbst wenn Holz und Werkzeuge schon bereitliegen und die Ideen sprudeln, wird erst eine Werkbank angefertigt. So kann rückenschonend gearbeitet werden, einer setzt sich aufs Brett, während der andere sägt, und Hammer, Akkuschrauber und Co. können sicher und sauber abgelegt werden.

Für eine Woche werden 50 Kinder im Rahmen des Ferienprojekts der Stadt Wiesloch zu Häuslebauern. Foto: Pfeifer

50 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren sind in dieser Woche zu Heimwerkern und Häuslebauern geworden. Die Kinderbaustelle im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Wiesloch erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, steht doch den Kindern mit der Wiese gegenüber dem WieTalBad ein riesiges Areal zur Verfügung, auf dem sie sich austoben und ihre Traumhäuser verwirklichen können.

Fünf entstehen in diesen Tagen, mindestens eines, gleich erkennbar an den Verankerungen aus verzinktem Stahl, soll auf Dauer erhalten bleiben. Daher arbeitet man hier mit professionellen Zimmermännern zusammen. Selbst denen ist es aber bei dieser ausgedörrten, steinharten Erde bisher nicht gelungen, die Pfostenträger in den Boden zu treiben.

Nachdem sie mit der Werkbank fertig waren, fertigten Noah, Moritz und ihre acht Kameraden noch einen Stuhl zum bequemen Arbeiten an. Noah ist bereits zum zweiten Mal dabei und hat auch von Zuhause her Erfahrung im Heimwerken: "Mit meiner Mama habe ich einen Kaninchenstall im Garten gebaut", erzählte er, darin enthalten "ein kleiner Schrank fürs Meerschweinchen".

Ganz nach ihren eigenen Vorstellungen können sie kreativ werden. Foto: Pfeifer

Ihr Haus stellten die zehn gemeinsam auf Steinplatten, vom Grund aufsteigende Feuchtigkeit könnte ungeschütztes Holz nämlich faulen lassen. Innen könnten eine Europalettenbank oder ein Tisch aus einer ehemaligen Kabelrolle für Gemütlichkeit sorgen. Die Baumeister entschieden sich, anders als die anderen vier Gruppen, gegen ein Flachdach, obwohl das einfacher gewesen wäre: Mit Giebel sehe es besser aus, so Noah.

"Schon anstrengend" sei das Leben als Häuslebauer, meinte Moritz, aber "wir haben ja einen Abkühlplatz": Mit dem Gartenschlauch könnten die Kinder sich entweder kurz waschen oder auch eine erfrischende Dusche genießen. "Und später wird gegrillt."

"Im Team geht vieles, was allein nicht klappt": So erläutert Kinderbaustellen-Leiterin Ina Karle-Maschke vom Jugendzentrum Wiesloch den zentralen Gedanken des Ferienprojekts. "Daher ist unser Motto auch 'Wir machen das'."

Ihr zufolge wurde die Ferienbaustelle völlig überarbeitet und durch ein neues Konzept modernisiert, wenn auch die Kernidee blieb: selbstständig und kreativ werden, die eigenen Vorstellungen Wirklichkeit werden lassen.

Damit bewarb man sich erfolgreich um Fördermittel, jetzt kommt die Unterstützung außer von der Stadt noch von drei Seiten: Baden-Württemberg-Stiftung, Stiftung "Kinderland" Baden-Württemberg und Wiedeking-Stiftung Stuttgart.

Die Abkühlung gehört bei der Kinderbaustelle fest dazu. Foto: Pfeifer

Dank der für drei Jahre geltenden Förderung war es auch möglich, die Profis zu engagieren, so Ina Karle-Maschke: "Damit die Kinder das Handwerk von der Pike auf lernen - und erfahren, wie viel Arbeit es ist, wie schweißtreibend es sein kann."

Fast wie im wirklichen Leben gibt es einen Bebauungsplan für das Areal und Bauvorschriften - "an erster Stelle steht die Sicherheit", so Ina Karle-Maschke. "Wir vermitteln den Kindern auch eine nachhaltige Denkweise, verzichten beispielsweise auf Plastik."

So werden die Häuser später mit Dachpappe oder Ähnlichem von den Fachleuten abgedeckt. "Hier soll ein kleines Dorf entstehen", erklärte Ina Karle-Maschke. Es solle dann auf Dauer von verschiedenen Seiten, etwa Jugendzentrum oder auch Schulklassen, genutzt werden.