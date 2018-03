Tairnbach. (g.ö.) "Dambach" hat sich so richtig zur Hochburg der Narretei gemausert. Schon lange "regiert" dort die Narreninitiative (NIT) mit tollen Ideen, doch seit wenigen Jahren haben sich Narren aus dem Bruhrain und dem Kraichgau hinzugesellt. Die Besucher, 3000 waren es wohl, kamen auch diesmal wieder in Scharen, um sich dem Frohsinn und der Narretei hinzugeben und stets mit viel Musik geradezu "überschüttet" zu werden. Mit dem Hako führte die NIT den Zug mit 30 Nummern an. In dicken Lettern war zu lesen "1000 Mal probiert und nix passiert". Nachdem man auch das Bierfass gesichtet hatte, war klar: Hier geht es um den Fassanstich bei der Kerwe. Da es letztes Mal nicht geklappt hatte, schlug man vor, beim nächsten Mal Flaschenbier zu nehmen.

Der Freizeitclub Asphalt aus Mühlhausen mit Konrad Hafner an der Spitze des Faschingswagens feierte eine zünftige Gartenparty. Mit den "Bichemer Scholwadrebler" ging es los mit heißer Musik der amerikanischen Metal-Band "Manowar" und dem Song "Warriors of the World" (Krieger der Welt). Stimmung pur gab es auch bei den "wilden Tigern" (Odenheimer Handballer) auf ihrem riesigen Disco-Wagen mit noch "riesigerer" Musik.

Die Alten Herren der SG zeigten sich als "Minions" (Gehilfen) aus dem amerikanischen Animationsfilm. Mit Märchenfiguren blickten die Hundefreunde aus Rauenberg zurück in die Kindheit unter dem Motto "Disney trifft Märchen". Märchenhaft kostümiert waren auch die "Quallen" der Kolpingfamilie Mühlhausen beim närrischen Defilee. Stets freut man sich in Tairnbach auch sehr über den Besuch aus Rot mit den Mini-, Junioren- und Maxi-Garden. Sie wurden nur übertroffen von der Junioren- und Präsidentengarde und den Prunkstücken sowie den Powerfrauen der Odenheimer KG.

Prunkstücke kamen auch aus Rot mit den Waldfeen der großen Gruppe "Weiwa auf Axe". "Hände zum Himmel", hieß es beim Fanfarenzug aus Meckesheim - bisschen kalt, aber der Himmel hielt. "Wir haben fertig", stand auf den Trikots der Fußballer Calzoni und Ramazotti. Sie ließen ihren Frust raus: "Italien, Holland, Legoland und Disneyland sind nicht dabei." Den Disney-Film "Frozen" hat sich die SG-Turnerjugend zu eigen gemacht und machte sich als Eisköniginnen auf den Weg.

Das Jugendzentrum huldigte mit dem Lied "Auf gute Freunde" von den "Böhsen Onkelz" dem im September verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner. Mächtig Rauch ließen die Faschingsfreunde (Feuerwehr) aus Tiefenbach aus ihrem Gefängnis-Gebäude aufsteigen. Alles "geritzt" hieß es beim Kirchenchor Mühlhausen, dessen Mitglieder als Cowboys in den Wilden Westen zogen. Fast zu schick kostümiert waren die "Horrorpuppen" des Tairnbacher "Tanzgewitters". In Piratenkleidung spielte der Fanfarenzug Mühlhausen flotte Schlager, im Gefolge hatte er das tolle Piratenschiff der Jugend dabei.

Mit den Musik-Monks hielt die Hockenheimer Jugend die Stimmung jederzeit auf Trab. Als "Nerds" (Streber) zeigten sich die Schüler in der Schule (Hundesportverein). Der Schützenverein Rauenberg schickte blutrünstige Vampire "ins Rennen". Mit dem größten Turm der Welt prahlte die NIT. Nicht in Dubai oder Taiwan steht der höchste Tower - nein, der Bier-Tower in Dambach ist höher! Dort ging die MS Karl Ludwig von der OKG Odenheim vor Anker. Weit zu hören war der Schlachtruf "Ulle helau" von den Elferräten.

Ohrenbetäubende Rockmusik brachten die verschiedenen Discowagen und -busse unter die Leute, so der Party-Bunga aus Odenheim, die Faschingsfreunde aus Eichelberg mit "Alice im Wunderland" im Gefolge, die Weiherma Buwe (Weiher) und die Feuerwehr aus Hilsbach. Nicht minder "berauschend" waren die Guggenmusiker "Scheiereborzler" aus Spöck.

Nach dem Umzug war der ganze Platz bei der Dreschhalle eine einzige Diskothek mit fulminantem Rock-Sound. Mit Guggenmusik in der proppenvollen Dreschhalle ging noch lange die Post ab.