Zuvor war man mit dem Prinzenpaar Marcel und Jennifer auch zu Gast beim Rathaussturm in Wiesloch und beim Faschingsumzug in Frauenweiler. Foto: Hebbelmann

Altwiesloch. (hds) Es war eine Kombination aus Fröhlichkeit und sportlichem Durchhaltevermögen, die die Mitglieder des Stadtteilvereins Altwiesloch am vergangenen Wochenende auszeichnete. Beim Sturm auf das Wieslocher Rathaus lautstark mit dabei, nur ein paar Stunden später aktiv im Umzug in Frauenweiler mitziehend, um es dann am Abend im heimischen Bürgerhaus beim Faschingsball nochmals richtig krachen zu lassen, ein wahrlich umfangreiches Programm.

Die agilen Musketiere, stets begleitet vom Prinzenpaar Marcel und Jennifer, hatten für den Ball ein buntes Programm zusammengestellt und gleich zum Start sorgte das Duo "Markus" für einen fetzigen musikalischen Einstieg: Es wurde geschunkelt und die obligatorische Polonaise ließ nicht lange auf sich warten. Viele Narren waren gekommen, Abordnungen befreundeter Vereine wie von der Altwieslocher Liste und der Liedertafel, füllten die Reihen im Bürgerhaus.

Mit dabei bei ihrem närrischen Heimspiel waren auch die beiden Gemeinderäte aus Altwiesloch, Beate Klein und Werner Goldschmidt, und aus dem benachbarten Schatthausen war Werner Philipp angereist.

"Es hat uns prima gefallen", so am Ende des Abends der Kommentar einer kleinen Abordnung, die von weit her angereist war und sich für das kommende Jahr den Faschingsball in Altwiesloch bereits jetzt im Terminkalender vorgemerkt hat. Klar, Büttenreden durften an diesem Abend auch nicht fehlen. So brillierte Norbert Heneka, der zweite Vorsitzende des Stadtteilvereins, als Postler und gab einen humorvollen Einblick in die Geschehnisse in einem Fitnessstudio.

Beschworen wurde darüber hinaus ein imaginärer Flaschengeist, mit dessen Hilfe es vielleicht doch noch gelingen könnte, die Umgehungsstraße für Altwiesloch und Baiertal Wirklichkeit werden zu lassen. Joachim Betz war ebenfalls mit von der Partie und erklärte für all jene, die sich in Dialekten nicht so auskennen, den grundlegenden Unterschied zwischen dem Badischen und Hochdeutschen.

Gekürt wurden später die schönsten Kostüme, ehe bei Faschingshits "bis in die Puppen" weiter gefeiert und getanzt wurde.