Wiesloch. (pol/rl) Zu einer Explosion auf einem Feldweg in der Nähe des Leimbachs kam es am Sonntagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein Landwirt in der Nähe, als es gegen 15 Uhr zu der lauten Explosion kam. Auf dem Feldweg waren zudem zwei Radfahrer unterwegs, die jedoch unverletzt blieben. Auf der angrenzenden Wiese hatte die Explosion zudem das Gras in Brand gesetzt.

Kurz danach sah der Landwirt, wie aus der Rauchwolke zwei Jugendliche auf einem Roller flüchteten. Er verfolgte die beiden mit seinem Auto und konnte sie kurz darauf stellen. Die beiden Jugendlichen entschuldigten sich rasch bei ihm, fuhren dann aber weiter in Richtung Wiesloch. Danach löschte der Landwirt brennende Gras. Die verständigte Feuerwehr Wiesloch wässerte die Wiese, um ein erneutes Entfachen des Brandes zu verhindern.

Die Polizei geht davon aus, dass der Sprengsatz selbst gebastelt war. Die beiden Täter sollen etwa 15 oder 16 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein.

Der jugendliche Rollerfahrer hatte dunkle bis schwarze Haare, braune Augen, sprach Deutsch und trug einen Helm. Der andere sprach ebenfalls Deutsch und trug ebenfalls einen Helm. Der Roller soll ein schwarz-grauer Piaggio NRJ oder Runner gewesen sein, der auf der linken Seite einen F1-Außenspiegel in Carbon-Optik besaß. Das Kennzeichen war umgeklappt.

Hinweise zu beiden Jugendlichen nimmt die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 entgegen.