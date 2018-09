Walldorf. (rö) Das Problem gibt es praktisch überall: Die Mitgliederzahl der Kirchengemeinden geht zurück, dadurch sinken ihre finanziellen Zuweisungen, Gemeindehäuser und Kirchen sind dagegen inzwischen oft überdimensioniert. Dafür gilt es, Lösungen zu finden. In Walldorf hat sich die evangelische Kirchengemeinde zur Gründung einer Stiftung entschieden. "Ziel der Stiftung ist, dass wir uns als örtliche Kirche für die Zeit gut aufstellen, wenn die Finanzressourcen geringer werden", sagt Otto Steinmann, Erster Beigeordneter der Stadt und Vorsitzender des Stiftungsrats, dem außer ihm Oliver Tuscher (stellvertretender Vorsitzender), Isolde Dobhan, Bernhard Schreier, Erich Dufner, Dr. Johannes Franzkowski und Rainer Dörlich angehören. "Wir wollen das seelsorgerliche Angebot hier aufrechterhalten, im Interesse der Gemeindemitglieder", so Steinmann.

"Das Bedürfnis der Menschen nach Seelsorge ist da", sagt Pfarrerin Wibke Klomp, "das für die nächsten Generationen sicherzustellen, ist unsere Aufgabe." Denn, so Rainer Dörlich, auch wenn die Zuweisungen zurückgehen und vielleicht hauptamtliche Stellen gestrichen werden, sei der Aufwand identisch, ob man nun einen Gottesdienst für 50 oder für 100 Besucher vorbereitet, Ähnliches gelte für die Jugendarbeit. Aktuell sind der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf zwei Pfarr- und eine halbe Gemeindediakonenstelle zugewiesen, die andere Hälfte des 100-Prozent-Deputats von Diakon Oliver Tuscher finanziert die Gemeinde bereits heute selbst - wie lange das so bleiben kann, hängt von der allgemeinen Haushaltssituation und der Höhe der Kirchensteuerzuweisung ab. "Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts sind wir noch relativ sicher", meint Dörlich, wie genau die Veränderung dann aussehe, "weiß man nicht, aber wir wollen nicht warten", sondern gut vorbereitet sein.

Bereits 2016 ins Leben gerufen, befindet sich die "Stiftung Evangelische Kirchengemeinde Walldorf" jetzt am Ende ihrer Gründungsphase und ist bereit, an die Öffentlichkeit zu gehen und mit ersten Aktivitäten für sich zu werben. "Viele sehen bei Stiftungen, dass die Geld ausschütten, aber wir brauchen erst das Geld", sagt Oliver Tuscher. Die Kirchengemeinde hat ein Stiftungskapital von 100.000 Euro aufgebracht, aus einem Vermächtnis kommt der Stiftung eine Wohnung zu und daneben gibt es Überlegungen, den Diakonischen Förderverein aufzulösen, dessen Vermögen vor allem aus einer älteren Immobilie stammt. Aus diesen Zuflüssen könnte die Stiftung ab 2020 Erträge in Höhe von 25.000 Euro pro Jahr ausschütten, für eine halbe Gemeindediakon- oder Pfarrstelle seien weitere 20.000 Euro nötig. Bei einer Verzinsung von drei bis vier Prozent (das Geld wird in festverzinslichen Anlagen, konservativ gemanagten Investmentfonds und Immobilien angelegt) werde noch ein Kapital von 500.000 bis 700.000 Euro benötigt, so die Verantwortlichen.

Im Bemühen, die Stiftung zu stärken und bekannter zu machen, stehen jetzt verschiedene Aktionen an: So wird der Erlös des Bazars (23. September) in die Stiftung fließen, ebenso aus dem Auftritt von Arnim Töpel am Vorabend. Künstler Gottfried Keim stiftet den Erlös der bei seiner Ausstellung im Gemeindehaus (Vernissage am 4. Oktober) verkauften Werke und auch die Einnahmen aus dem Abend mit Wolf-Dieter Steinmann, evangelischer Rundfunkpfarrer beim SWR und Otto Steinmanns Bruder, mit Adventsliedern und Texten am 4. Advent in der Kirche geht an die Stiftung.

"Es geht um jeden Euro, es gibt keine Untergrenze", sagt Otto Steinmann. Gründungsstifter kann man noch bis 31. Oktober ab einer Zustiftung von 1000 Euro werden. Bislang, so Steinmann, sei man in der Gemeinde mit der Stiftung "auf durchweg positive Resonanz gestoßen".