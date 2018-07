Mühlhausen/Tairnbach. (oé) "Es geht darum, die Landschaft zu feiern, in der wir leben", so umschrieb Dr. Brigitta Martens-Aly, die frühere Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes, Sinn und Zweck einer besonderen touristischen Attraktion in Tairnbach: des Hohlwegepfades, der sich nun über eine Gesamtlänge von 14 Kilometern rund um den Mühlhausener Ortsteil erstreckt. Der erste, acht Kilometer lange Teil des Pfades existiert bereits seit 2010 und wurde damals im Rahmen der Flurbereinigung geschaffen, wie Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger erläuterte. Jetzt wurde der zweite Teil des Pfades offiziell eröffnet: Er erstreckt sich über eine Länge von sechs Kilometern südlich von Tairnbach und führt über weite Strecken durch das Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Gräbenwiesen, Spechbach, Weidichberg und Birkenwald", das sich zwischen Tairnbach, Mühlhausen und Eichtersheim erstreckt.

Über 60 Hinweisschilder (siehe Foto Pfeifer) weisen den Wanderern den Weg, unterwegs stehen elf Infotafeln, die auf die landschaftlichen und ökologischen Besonderheiten hinweisen, welche es am Wegesrand zu entdecken gibt. Gerade die Hohlwege sind ein für den Kraichgau typisches Landschaftselement. Sie entstanden über Jahrhunderte in einem Zusammenspiel von Mensch und Natur. Die Fuhrwerke der Bauern gruben sich in den weichen Lößboden ein, Erosion und Regen taten ein Übriges, sodass mehrere Meter tiefe Einschnitte entstanden, die einen ganz besonderen Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten bieten. Diese "spannenden Mikrowelten" (Brigitta Martens-Aly) inmitten einer einzigartigen, uralten Kulturlandschaft zu erhalten und Verständnis dafür zu wecken, ist eines der Ziele des Hohlen-Pfades.

Darum auch wurde das Projekt mit europäischen Fördermitteln aus dem "Leader"-Programm bedacht, das vor allem den ländlichen Raum entwickeln helfen will. An den Kosten von rund 25.000 Euro hat sich die Kraichgau-Sektion von "Leader" mit knapp 10.000 Euro beteiligt, wie deren Vorsitzende Sarina Pfründer, die Bürgermeisterin von Sulzfeld, darlegte. Ihren Worten zufolge ist der Tairnbacher Hohlen-Pfad nicht nur das "erste und bislang einzige" Projekt, das in diesem Handlungsfeld umgesetzt wurde, die Fördermittel wurden auch binnen einer Neun-Monats-Frist und damit "unheimlich schnell" bewilligt.

Ausgewählt wurde das Projekt, weil hier die Leader-Ziele exemplarisch umgesetzt werden: nämlich Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft Kraichgau (mit den Hohlwegen als "exemplarischer Besonderheit") ebenso wie Förderung des Tourismus und Stärkung der regionalen Wirtschaft wie etwa der Ausflugsgastronomie. Es sei eben "nicht alles schlecht, was aus Brüssel kommt", scherzte die Bürgermeisterin und sprach von einer Bereicherung für den Kraichgau und seine Menschen - "nicht unbedingt nötig, aber sehr schön".

Nicht nur die ehemalige Naturschutzbeauftragte Brigitta Martens-Aly (sie hatte das Projekt vor ihrer Pensionierung noch auf den Weg gebracht) sprach von einem "schönen Tag", auch Tairnbachs Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf freute sich über die Aufwertung seines Ortsteils und hob die Rolle des Heimatvereins hervor, der viel für die Natur in der Gemeinde übrig habe.

Dann machten sich die gut 50 Wanderer, die trotz der großen Hitze zur Eröffnung des erweiterten Hohlen-Pfades gekommen waren, auf zu einer erlebnisreichen Wanderung, die in stetem Auf und Ab durch die Kraichgaulandschaft führte. Brigitta Martens-Aly übernahm dabei die sachkundige Führung. Zunächst geht es steil hinauf zum "Galgenberg", wohin eine "domestizierte" Hohle führt - domestiziert deshalb, weil der Weg asphaltiert ist. Bald aber führt die Wanderung über ursprüngliche Graswege durch eine reich gegliederte Landschaft aus Feldern, Streuobstwiesen und Rainen.

Geradezu wild-romantisch wird es im "Abenteuerteil" des Hohlen-Pfads: der tief eingeschnittenen "Birkenwald-Klinge", die ein ganz besonderes Naturerlebnis vermittelt. Umgeben von urwaldartigem Gehölz geht es steil bergab (weshalb eine Begehung bei Regen oder Sturm nicht empfohlen wird). Anders als Hohlwege werden Klingen fast ausschließlich durch das zu Tal fließende Wasser geformt, entsprechend schmal ist der Pfad am Fuß der V-förmigen Klinge. Sie liegt in der Kernzone des Naturschutzgebiets und erfordert deshalb besondere Rücksichtnahme.

Danach führen verschiedene ursprüngliche Hohlwege wieder bergan auf die Höhe, von der aus die Wanderer den atemberaubenden Blick in die Rheinebene und über den Kraichgau genießen können. Zwischendurch macht Brigitta Martens-Aly immer wieder Station und weist auf die "kleinen Naturperlen" am Wegesrand hin: zum Beispiel die Blütenstreifen voller Wildkräuter wie wildem Majoran oder Witwenblume, die als "Nektar-Tankstellen" für die Insekten überlebenswichtig sind. Gerade in intensiv genutzten Agrarlandschaften müsste es viel mehr davon geben, findet die Biologin.

Entlang des Wegs tummeln sich Schmetterlinge wie das Waldbrettspiel oder das Große Ochsenauge und an den sonnigen Löß-Flanken der Hohlwege haben Wildbienen ihre zahllosen Brutröhren gegraben. Hier baut auch der Ameisenlöwe seinen Trichter, in dem er seine Opfer fängt. Und wie artenreich ein Magerrasen ist, das erlebten die Wanderer ganz am Schluss des Rundwegs. In dem Wiesenstück wimmelte es nur so von Heuschrecken und anderen Insekten. Am Ende konnten alle Bürgermeister Jens Spanberger nur beipflichten, wenn er den Teilnehmern empfahl: "Geben Sie weiter, wie schön man bei uns wandern kann."

FiInfo: Ausgangspunkte der Wanderung sind die Wandertafeln am Tairnbacher Dorfplatz (Dreschhalle), wo man auch parken kann, oder bei der evangelischen Kirche. Ein neuer Flyer mit exaktem Tourenplan liegt in den Rathäusern aus und soll in Kästen an den Wandertafeln bereitgehalten werden.