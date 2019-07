Wiesloch. (hds) Händeschütteln und Dankesworte waren beim traditionellen Ehrungsabend angesagt. "Wiesloch ist eine Stadt des Ehrenamtes", so OB Dirk Elkemann bei seiner Begrüßung im Staufersaal des Palatins. "Wir wollen uns bei all denen bedanken, die sich auf unterschiedlichen Ebenen über Jahre hinweg engagiert haben", betonte der Rathauschef. Es gab Bürgermedaillen, Ehrenplaketten und auch einen Ehrungsblock für Blutspender.

"Es ist mir eine besondere Ehre, an heutigen Tag hier zu stehen und die Auszeichnungen vornehmen zu können", sagte Elkemann, ehe er die jeweiligen Geehrten und deren Leistungen in einer Laudatio präsentierte. Die Bürgermedaillen erhielten für besondere Verdienste sechs Personen.

"Sonja Huth war und ist auf verschiedenen Gebieten aktiv", lobte der Oberbürgermeister. Ihr Engagement bei den Literaturtagen wurde gewürdigt, ihre Aktivitäten als Mitbegründerin der Wieslocher Tafel hervorgehoben und auch ihre Arbeit im Stadtseniorenrat, der unter ihrer Federführung im Jahre 2000 nach längerer Pause wieder reaktiviert wurde. In der Vorwoche hatte Sonja Huth ihre Arbeit im Gemeinderat für die SPD-Fraktion beendet, sie gehörte dem Gremium zwanzig Jahre lang an. "Sie haben zudem die ’Volkshochschule ab 60’ aufgebaut und fast drei Jahrzehnte geleitet", so Elkemann.

Klaus Adam, der seit 1962 aktiver Musiker der Stadtkapelle Wiesloch ist und sich dort darüber hinaus bei unzähligen Aktivitäten einen Namen gemacht hat, wurde von Elkemann als "Seele des Vereins" bezeichnet. Auch in "seinem" Stadtteil Frauenweiler habe sich Adam über einen langen Zeitraum eingesetzt, war über zehn Jahre Vorsitzender des Stadtteilvereins und wurde im Vorjahr zum Ehrenvorsitzenden ernannt. "Sie haben es durch Ihren unermüdlichen Tatendrang und viele gute Ideen geschafft, den Verein über Frauenweiler hinaus bekannt zu machen."

Mit Klaus Deschner wurde eine Person mit der Bürgermedaille bedacht, die sich vielfältig eingesetzt hat. "Sie waren nicht nur 25 Jahre lang im Gemeinderat für die CDU aktiv, davon 14 Jahre lang als Vorsitzender Ihrer Fraktion. Sie waren uns immer eine hilfreiche Stütze, vor allem im Bereich der Finanzen." Auch als Mitglied im Verwaltungsrat im Haus Kurpfalz war er aktiv in die dortigen Geschehnisse eingebunden, sagte Elkemann.

Zudem ist er seit 2003 Vorstandsmitglied des Fördervereins "Haus Silberberg" und arbeitet als Kassenprüfer der Sozialstation. Ferner habe Klaus Deschner sich als Mitbegründer der Bürgerstiftung Wiesloch für die Belange der Bürgerschaft starkgemacht.

Er ist als Pressefotograf seit Jahrzehnten unermüdlich auf Achse: Helmut Pfeifer. 26 Jahre lang ist er bereits im Gemeinderat für die Freien Wähler mit dabei. "Sie haben damit kommunalpolitische Verantwortung übernommen", sprach Elkemann seine Anerkennung aus. Helmut Pfeifer habe stets sein Ohr am Puls der Stadt und erlebe somit hautnah das sportliche und kulturelle Leben in Wiesloch. "Sicherlich sind dies Erfahrungswerte, die sie in Ihre Arbeit als Gemeinderat einbringen können."

Werner Philipp sei ein "Vereinsmensch", so der OB. In Schatthausen war er vom MSC über den Tennisclub bis hin zum Fußballverein Fortuna in Vorstandspositionen aktiv. "Auch heute sind Sie noch förderndes Mitglied in fast allen Vereinen, so auch beim Hospiz in Wiesloch." Seit 1994 ist Philipp Mitglied im Gemeinderat und wurde am 26. Mai für weitere fünf Jahre wiedergewählt.

Er war 2011 Mitbegründer des Vereins "Hohenhardter 7" und ist seitdem dort Vorstandsmitglied. Mit der Renovierung des alten Hauses in der Hohenhardter Straße und der Umwandlung in ein Dorfgemeinschaftshaus habe der Verein und somit auch Philipp einen gemeinsamen Treffpunkt für Jung und Alt geschaffen.

Auf 45 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit kann Manfred Walter zurückblicken. Ob bei der TSG Wiesloch, der KG Blau-Weiß oder im Verkehrsverein und nicht zu vergessen in BIWU und Sozialpsychiatrischem Hilfsverein Rhein-Neckar - Manfred Walter habe überall mehr als nur Spuren hinterlassen. "Sie haben eine anpackende, innovative Art und Ihre Aufgeschlossenheit ist nicht nur Ihr Wegbegleiter, sondern unterstützt Sie darüber hinaus bei all Ihren Aktivitäten."

Wie Elkemann weiter ausführte, hat dem Geehrten sein dichtes Netzwerk und seine Beharrlichkeit geholfen, nach dem Großbrand der BIWU vor einigen Jahren nur ein paar Tage später ein neues Domizil zu finden. Im Verkehrsverein ist Walter ebenso federführend wie im Vereinsbeirat.

Der Ehrungsabend wurde musikalisch vom Klarinetten-Quartett der Stadtkapelle Wiesloch umrahmt, die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik der TSG verzauberte das Publikum mit schwungvollen Vorführungen. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es bei "Wein und Fingerfood" die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.