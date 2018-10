Wollen ihr Publikum noch einmal verzaubern: Das Duo "Mama" spielt am 30. Oktober im Café Art in Walldorf ein letztes Mal vor einer längeren Pause. Foto: René van der Voorden

Wiesloch. (oé) Für Marina Wörner und Max Jeschek ist ihre Band "Mama" (benannt nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen) schon immer so eine Art "Spielwiese" gewesen. Gespielt wurden von Anfang an nur Songs, die beiden gefielen und die "zu uns passen", wie Gitarrist Max Jeschek erzählt: "Living After Midnight" von Judas Priest gehörte ebenso dazu wie "Kashmir" von Led Zeppelin oder "Californication" von den Red Hot Chili Peppers. Das Duo nahm sich auch stets die Freiheit, den Songs seinen eigenen, ganz persönlichen Stempel aufzudrücken: mit akustischer Gitarre und Akkordeon und natürlich mit der umwerfenden Stimme von Sängerin Marina Wörner.

Von Anfang an hatte man auch das Ziel, eigene Songs zu schreiben. Heraus kam schließlich 2014 die erste eigene CD "Colourful", die ihrem Namen alle Ehre machte: Farbenfroh, leicht und beschwingt klang die Musik darauf. Aber bei aller Leichtigkeit, die das Akustik-Duo zweifellos auszeichnet: Max Jeschek und Marina Wörner können und wollen ihren Rock-Background nicht verleugnen. Entsprechend kraftvoll klingt ihre Musik. "Das rockt schon", schmunzelt der Gitarrist.

Erleben kann das Publikum die sprühende Energie und musikalische Qualität des Duos bei einem Auftritt am 30. Oktober, im Café Art in Walldorf (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 21 Uhr). Leider wird es für lange Zeit das letzte Konzert von "Mama" sein. Denn nach gut fünf Jahren mit zahllosen Liveauftritten, Gastspielen in Radio und Fernsehen, einer CD und einem zweiten Preis beim Offerta-Music-Award in Karlsruhe hat das Duo beschlossen, erst einmal Pause zu machen.

Nicht etwa wegen mangelnder Nachfrage - ganz im Gegenteil: Fast jedes Wochenende war die Band ausgebucht, eine zweite CD war in Vorbereitung, die Veröffentlichung über eine "richtige" Plattenfirma wäre der logische nächste Schritt gewesen. "Doch das hätte auch deutschlandweite Auftritte bedeutet", erzählt Marina Wörner. Die Ehefrau und Mutter eines kleinen Sohnes hätte damit noch weniger Zeit für ihre Familie gehabt als bisher schon. Genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich wollte.

Mit "Mama" deshalb in einer reduzierten Form einfach weiterzumachen, war jedoch weder für sie noch für Max Jeschek eine Option. "Wir wollten keine Routine", erzählt der Gitarrist, der es denn auch für die richtige Entscheidung hält, jetzt eine Auszeit zu nehmen. Zumal beide Künstler auch neue kreative Herausforderungen im Blick haben: Marina Wörner ist gerade dabei, neben ihrem "Brötchen-Job" als Mediengestalterin für digitale Printmedien ihr eigenes Atelier "Marinas Werkstatt" aufzubauen und sich künftig in den Bereichen Illustration und Design weiterzuentwickeln. Musik werde sie weiterhin machen, erzählt sie. Aber vorerst eben nicht mehr auf der Bühne. An den Wochenenden soll künftig die Familie Vorrang haben.

Und Max Jeschek (übrigens von Haus aus Gymnasiallehrer) verfolgt weiter zielstrebig seine Karriere als Musiker und Komponist für Film- und Fernsehproduktionen. Dazu dient ihm auch ein Online-Studium am Berklee College of Music in Boston Massachusetts, wo er ein Stipendium erhalten und die Fächer Filmmusik und Orchestration belegt hat. "Ich werde auch weiter live spielen", erzählt der Gitarrist. "Das brauche ich und das ist mir persönlich auch wichtig." Derzeit aber nicht in einer festen Band, sondern eher als Gastmusiker in anderen, befreundeten Formationen.

Und was darf das Publikum beim vorerst letzten Auftritt von "Mama" erwarten? "Herz und Action, wie immer", verspricht Marina Wörner. "Und wahrscheinlich auch wieder einiges zu lachen", ergänzt ihr musikalischer Partner Max Jeschek schmunzelnd. Musikalisch will das Duo seine Lieblingssongs präsentieren. Da trifft es sich gut, dass dies durchweg auch die Publikumsfavoriten sind.

FiInfo: Konzert mit "Mama", am Montag, 30. Oktober, im Café Art in Walldorf (Beginn: 21 Uhr); eine Veranstaltung des Kulturfördervereins Kurpfalz von Eddie Berglinghof; Vorverkauf: Café Art, Bücher Dörner in Wiesloch und Walldorf sowie über www.mama-rocks.com.