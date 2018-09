Dielheim. (rö) "Das sind stolze Zahlen", zeigte sich Dielheims scheidender Kämmerer Hagen Zuber mit der letzten Jahresrechnung zufrieden, die er dem Gemeinderat vorstellte. Kommende Woche tritt Zuber sein Amt als Bürgermeister der Nachbargemeinde Zuzenhausen an. Im Etat 2017 hatte man hohe Ausgaben, eine steigende Verschuldung und eine schrumpfende Rücklage befürchtet.

Es kam komplett anders: Dank höherer Einnahmen, vor allem aber niedrigerer Ausgaben wegen zeitlicher Verzögerungen bei den großen Baumaßnahmen wie Schul- oder Kanalsanierung - allein für die Schule waren 3,2 Millionen eingeplant.

"Wir haben alles in allem ein gutes Ergebnis erzielt, die Verschuldung senken können und eine Zuführung an die Rücklage erwirtschaftet", fasste Bürgermeister Thomas Glasbrenner das Ergebnis des letzten kameralen Haushalts der Gemeinde zusammen.

Der Verwaltungshaushalt liegt mit rund 21 Millionen Euro knapp eine Million über Plan, der Vermögenshaushalt mit 9,6 sogar 1,5 Millionen Euro. Alle wichtigen Einnahmeposten fielen höher aus als veranschlagt: Grundsteuer (948.000 Euro), Gewerbesteuer (1,6 Millionen Euro) und Anteil an der Einkommensteuer (5,6 Millionen Euro) summieren sich zu einem Plus von 800.000 Euro gegenüber dem Haushaltsplan. Auch die Schlüsselzuweisungen des Landes (4,68 Millionen) brachten 300.000 Euro mehr in die Gemeindekasse. Während die Umlagen wie veranschlagt ausfielen - drei Millionen Kreis-, 2,27 Millionen Euro Finanzausgleichs- und 300.000 Euro Gewerbesteuer -, stiegen die Personalausgaben auf 6,2 Millionen Euro (Plan: 6,0), dieses Jahr werden sie laut dem Kämmerer schon 6,5 Millionen Euro betragen.

Unterm Strich konnten dem Vermögenshaushalt zwei Millionen zugeführt werden, statt einer negativen gab es eine positive Netto-Investitionsrate (1,6 Millionen). Höhere Einnahmen brachten auch die Grundstücksverkäufe (5,9 statt 3,5 Millionen Euro). Bei den Baumaßnahmen steht anstelle geplanter 6,8 Millionen Euro jetzt minus 444.000 Euro in der Jahresrechnung - das kommt laut Hagen Zuber deshalb zustande, weil man in den letzten Jahren "Haushaltsreste vor uns hergeschoben" habe, die mit der Umstellung auf die Doppik aufgelöst wurden.

Das sorgt für gute Zahlen: Eine Kreditaufnahme (geplant waren 2 Millionen Euro) war nicht notwendig, 400.000 Euro an Schulden konnten getilgt werden. Damit sinkt die Verschuldung im Gesamthaushalt auf 2,6 Millionen Euro oder 286 Euro pro Einwohner. Der Rücklage wurden 6,3 Millionen Euro zugeführt, sodass sie Ende 2017 den absoluten Rekordstand von elf Millionen aufgewiesen hat.