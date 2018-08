Dielheim. (köpa) Zur ersten Bürgersprechstunde in seiner noch kurzen Amtszeit hatte das neue Dielheimer Ortsoberhaupt Thomas Glasbrenner eingeladen. Sein persönliches Wahlversprechen wurde schon nach wenigen Wochen in die Tat umgesetzt, mit einer positiven Resonanz seitens der Bürgerschaft. "Wo drückt der Schuh?", wollte der Rathauschef schon früh zu Beginn seiner Amtszeit in Erfahrung bringen. Sich über Sorgen und Nöte der Dielheimer zu informieren und dabei auch die Menschen persönlich kennenzulernen, ist das erklärte Ziel des Bürgermeisters. So nahmen viele Mitbürger das neue Gesprächsangebot wahr, sehr zur Freude von Thomas Glasbrenner.

Es waren nicht nur persönliche Anliegen, die zur Sprache kamen. Überwiegend wurden Themen angesprochen, die auch für die Allgemeinheit von Wichtigkeit sind. So ging es um Themen wie Kinderbetreuung, Verkehrsüberwachung, Ruhestörung, Gewässerrandpflege und die Friedhöfe. Der Anfang wurde gemacht und weitere Gesprächsangebote werden folgen, immer am letzten Mittwoch eines Monats.

Die nächste Sprechzeit findet am 27. September ab 17 Uhr statt. Um möglichst vielen Bürgern Gesprächsgelegenheit zu geben, wird die persönliche Gesprächszeit auf 20 Minuten beschränkt. Eine Voranmeldung im Sekretariat ist dafür erforderlich.