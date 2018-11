Dielheim. (teu) "Als wir vor Spannung fast platzten, war es endlich so weit. Es klingelte an der Haustüre. Wir hörten meine Mutter im Flur sprechen: ’Guten Abend Christkindl, das freut uns aber, dass Du uns besuchst, komm nur he- rein, die Kinder warten schon auf Dich ..." Gut 60 Jahre dürfte es her sein, dass sich diese Szene im Hause Ottmann abgespielt hat. Jetzt wird sie - zusammen mit vielen anderen Erinnerungen an das Weihnachtsfest - wieder lebendig. Denn der Dielheimer Autor Anton Ottmann hat (nach "Weihnachten ist jedes Jahr" und "Weihnachten heute") vor Kurzem sein drittes Weihnachtsbuch veröffentlicht.

Die "Begegnungen in der Weihnachtszeit" umfassen 27 "Texte zum Lesen und zum Vorlesen", teils neue, teils altbekannte, diese jedoch wesentlich überarbeitet. Erzählt werden Geschichten rund um das Fest der Liebe, aus dem Elsass unter Naziherrschaft ebenso wie aus der heutigen Zeit. Im Mittelpunkt stehen, wie der Titel schon besagt: Begegnungen von Mensch zu Mensch, und das eben in der Weihnachtszeit. Begegnungen zwischen Kind und Obdachlosem etwa, zwischen Studenten verschiedener Länder, verzweifelter Witwe und trostspendendem Pater, Waisenmädchen und Nikolaus. Menschen, die neue Bindungen eingehen, gegen Konventionen rebellieren und manchmal sogar über sich hinauswachsen.

Anton Ottmann ruft in seinen autobiografisch geprägten Kurzgeschichten Erinnerungen an die eigene Familiengeschichte und Kindheit wach. So wird der Leser nicht nur Zeuge besagten Christkindl-Auftritts, sondern erlebt auch hautnah mit, wie die Kinder die Weihnachtsgutsel schon vor Heiligabend naschen und anschließend vom Vater "gründlich durchgewalkt" werden. "Die Mutter hingegen backte den ganzen Morgen, damit bei der Bescherung am Abend die Familie dann doch noch Weihnachtsgutsel essen konnte." Bunte Geschichten, die den Dielheimer mit frankophilen Wurzeln schon als Kind stets faszinierten: "Da habe ich als kleiner Bub mit den Erwachsenen in der Wirtschaft gesessen und immer eifrig die Ohren gespitzt, wenn sie erzählten."

Aber auch auf aktuelle politische Themen und moderne Konflikte geht der Autor ein, verweist etwa auf die "Zehn Gebote der Gastfreundschaft" und appelliert in Gedichten und Gebeten an die Menschlichkeit. "Es geht mir um den Humanitätsgedanken, um Verständnis und um Empathie", erklärt Ottmann. "Der Wert des eigenen Daseins besteht im Grunde doch in der Begegnung auf Augenhöhe mit anderen Menschen." Demgegenüber sei der "Glanz des Weihnachtsfestes" verhältnismäßig unwichtig.

Anton Ottmann, Jahrgang 1945, promovierter Erziehungswissenschaftler, pensionierter Lehrer und langjähriger RNZ-Mitarbeiter, schreibt und publiziert seit etwa 30 Jahren Kurzgeschichten, Essays und Gedichte. Als Mundartpreisträger veröffentlichte er 2014 das "Kurpfälzer Gebabbel" sowie Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien.

Info: Sein neues Buch "Begegnungen in der Weihnachtszeit" stellt Anton Ottmann demnächst auch gemeinsam mit seiner Frau Ursula im Rahmen einiger Lesungen in der Region vor. Der Auftakt erfolgt in Dielheim am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr im Bürgersaal am Rathausplatz. Einen Tag später, am Freitag, 23. November, liest der Autor dann ab 18 Uhr in der Raiffeisenprivatbank in Baiertal. Weitere Termine sind Mittwoch, 28. November, 20 Uhr, in der Stadtbibliothek Wiesloch und Freitag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, im MundWerk Rauenberg. Anton Ottmann, "Begegnungen in der Weihnachtszeit", Lindemanns Bibliothek, 2018, ISBN 978-3-96308-013-5.