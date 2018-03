Dielheim. (rö) Für die Mensa der Dielheimer Leimbachtalschule wird ein neuer Ort gesucht. Derzeit ist sie im ehemaligen Feuerwehrhaus auf einer Fläche von rund 65 Quadratmetern untergebracht. "Der Platz wird knapp", so Bürgermeister Thomas Glasbrenner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, schon jetzt müsse in Schichten gegessen werden. Aktuell stehen 56 Sitzplätze zur Verfügung. Künftig rechnet man mit mindestens 100 Schülern aus den Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschule, die das Angebot in Anspruch nehmen, auch die Zahl der Grundschüler, die zum Essen kommen, sei steigend.

Unter verschiedenen Lösungen hat sich der Gemeinderat jetzt mehrheitlich dafür entschieden, zwei Varianten für einen Anbau auf der Festplatzseite der Leimbachhalle näher untersuchen zu lassen. Der Anbau mit einer Fläche von 30 Quadratmetern würde nach einer ersten Schätzung des beauftragten Architekturbüros rund 60.000 Euro kosten und eine Essensausgabe sowohl in den Vereinsraum, der dann als Mensa genutzt würde, als auch ins Foyer der Halle ermöglichen, sodass auch die Sportvereine bei ihren Veranstaltungen profitieren würden. Nachteil: Wenn man den Vereinsraum in Anspruch nimmt, sind "Nutzungskonflikte" zu befürchten, so Hauptamtsleiter Manfred Heinisch. Geprüft werden vom Büro nun zwei Varianten: neben dem Anbau auch die Schaffung eines Raums im Inneren der Halle, zwischen Foyer und Vereinsraum, der ebenfalls beide andienen könnte. Sowohl Vereinsraum als auch Foyer sind über 200 Quadratmeter groß. Allerdings ist nicht die komplette Fläche nutzbar, da Fluchtwege freizuhalten sind.