Dielheim. (rö) Die Gemeinde Dielheim wird einen eigenen Toilettenwagen anschaffen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei drei Gegenstimmen (Raimund Mack, Grüne, sowie Ute Sendner und Michael Goliath, beide Bürgerinnen) und einer Enthaltung (Maria-Luise Kaul, Bürgerinnen) beschlossen.

Der Anschaffungspreis wird voraussichtlich 24.000 Euro betragen, zumindest hat sich das Gremium mehrheitlich (bei vier Enthaltungen) für das größte und teuerste der drei von Hauptamtsleiter Manfred Heinisch vorgestellten Modelle entschieden. Details müssen hier allerdings ebenso noch geklärt werden wie die Frage, zu welchen Konditionen die Ortsvereine den Wagen erhalten. Letzteres soll im Rahmen der nächsten Klausurtagung beschlossen werden, bei der man ohnehin über die Vereinsförderrichtlinien sprechen wird.

Wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner sagte, kam die Anregung aus dem Gemeinderat, über die Anschaffung eines Toilettenwagens nachzudenken. Dieser wird, wie Manfred Heinisch aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre aufzeigte, bei neun Veranstaltungen im Jahr - vom "Dielheimer Frühling" bis zum Weihnachtsmarkt in Unterhof - benötigt.

Bisher habe man für Gemeindeveranstaltungen den Wagen der Stadt Rauenberg kostenlos erhalten, allerdings nicht für Privat- oder Vereinsveranstaltungen. Zur Dielheimer Kerwe bekomme man zudem mietfrei einen Wagen der Firma Lowinger.

Außerdem kommt ein gemieteter Wagen aus Mönchzell zum Einsatz. Kosten entstehen in allen Varianten jeweils für den Transport, Auf- und Abbau durch den Bauhof.

"Die Hin- und Hertelefoniererei", um den jeweiligen Wagen zu beschaffen, sei "manchmal recht mühsam", so Heinisch mit Blick auf die Kosten, in denen der Verwaltungsaufwand nicht einkalkuliert sei. Greife man künftig auf gewerbliche Anbieter zurück, habe man Kosten von 5550 Euro im Jahr, bei Ausleihen in Rauenberg und Mönchzell sogar von 5700 Euro.

Beim Kauf des teuersten Wagens und einer Nutzungsdauer von 15 Jahren bezifferte Heinisch die jährlichen Kosten auf knapp 4800 Euro. "Rein vom finanziellen Aufwand nehmen sich die drei Modelle nicht viel", fasste der Hauptamtsleiter zusammen - für die Mehrheit des Gemeinderats der Grund, sich für den Kauf eines Wagens zu entscheiden.