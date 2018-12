Am zweiten Adventswochenende haben in den Gemeinden der Region wieder zahlreiche Weihnachts- und Adventsmärkte geöffnet. Unser Bild entstand vergangene Woche in Rotenberg. Foto: Pfeifer

Dielheim. (köpa) Am kommenden Samstag, 8., und Sonntag, 9. Dezember, findet auf dem Dielheimer Dorfplatz wieder der Weihnachtsmarkt statt.

Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 17 Uhr durch Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Anschließend wird der Nikolaus erwartet, der Geschenke an die Kleinen verteilt. Um 18 Uhr sind die Musikfreunde auf dem Weihnachtsmarkt zu Gast, um die Besucher mit weihnachtlichen Weisen zu erfreuen.

Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 14.30 Uhr seine Pforten, bevor die Kleinen des Eckertsberg-Kindergartens um 15 Uhr Weihnachtslieder singen. Danach ist wieder der Nikolaus mit seinem Krabbelsack zu Besuch. Ein offenes Adventssingen mit dem MGV Konkordia und dem Kirchenchor an St. Cyriak schließt sich um 15.30 Uhr an. Unmittelbar danach erklingt um 16 Uhr ein Adventskonzert in der Pfarrkirche, aufgeführt vom Musikverein Dielheim. Um 17 Uhr wird der Nikolaus nochmals die Kinder beschenken.

Das Veranstaltungsende wurde für Sonntag auf 21 Uhr und für Samstag auf 22 Uhr festgelegt. An den Marktständen wartet ein vielfältiges Angebot mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller sowie Handwerkskunst, die sich als Geschenk oder Weihnachtsschmuck eignet.