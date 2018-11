Von Anton Ottmann

Dielheim. Am Anfang sind die Eltern mit der Klassenlehrerin ihrer Kinder sehr zufrieden, das ändert sich aber schlagartig, als in der vierten Klasse die Empfehlungen für eine weiterführende Schule anstehen und sie befürchten müssen, dass ihr Sprössling den Sprung ins Gymnasium nicht schaffen könnte. Jetzt gehen die Eltern auf die Barrikaden und sind sich schnell einig, dass Sabine Müller den pädagogischen Anforderungen in der Klasse nicht mehr gewachsen ist. Beim Elternabend heißt es deshalb: "Frau Müller muss weg!" Wie sich die Geschichte weiter entwickelte, konnten die Zuschauer im gleichnamigen Theaterstück im Dielheimer Theater im Bahnhof hautnah miterleben.

Im liebevoll dekorierten Klassenzimmer der 4b nehmen die Eltern auf den Kinderstühlen Platz, bereit, dem Feind ins Auge zu sehen und völlig überzeugt, dass ihre Sprösslinge auf keinen Fall faul, unkonzentriert oder unbegabt sind. Doch in einer Komödie kommt es immer wieder zu Überraschungen. Die anfangs zutiefst erschrockene und recht weinerlich wirkende Lehrerin (Gudrun Göhler) fängt plötzlich an, sich zu verteidigen, wird laut und konfrontiert die Eltern mit den Schwächen ihrer Kinder. Obwohl unter den Eltern abgesprochen war, darauf nicht einzugehen, lässt sich das Ehepaar Patrick und Marina Jeskow (Nico Wagenblass und Gill Herrmann) dazu hinreißen, die Ausgrenzung ihres Sohnes zur Sprache zu bringen.

Der arbeitslose Wolf Heider (Edgar Sauer), der seiner Tochter meist selbst die Hausaufgaben macht, rastet plötzlich völlig aus und die Elternsprecherin Jessica Höfel (Sabine Rachel) wird zur Kampfmaschine, die keinen vernünftigen Argumenten mehr zugänglich ist. Nur die alleinerziehende Mutter von Fritz, dem Klassenbesten, Katja Grabowski (Eva Maria Ritz), bleibt gelassen. Sie ist zwar aus Solidarität mit den anderen Eltern mitgekommen, hat aber gegen deren Wunsch der Lehrerin zu Beginn der Sitzung mit einem Blumenstrauß für ihre bisherige Arbeit gedankt. Damit zerbricht die Front und im Streit jeder gegen jeden kommen ihre individuellen Ängste, unbewältigten Lebenskrisen und das Versagen in der Erziehung zu Tage.

Lutz Hübner, der Autor des Stücks, ist einer der meist gespielten Dramatiker des deutschsprachigen Theaters. Typisch für sein Schaffen ist, dass er genau beobachtete und recherchierte Wirklichkeit, Konflikte und Figuren zuspitzt und in eine Geschichte mit überraschenden Wendungen packt. "Frau Müller muss weg!" beschreibt eine Schulwirklichkeit, in der die Autorität des Lehrers von den Eltern immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird, bis hin zur Anmaßung, Unterricht beurteilen zu können.

Hübner bietet den Schauspielern ausdrucksstarke Typen, in denen sie sich ausleben können. So Gudrun Göhler als sensible Lehrerin, die im Konflikt Stärke zeigt und schließlich am Ende mit einer List als Siegerin hervorgeht. Während Nico Wagenblass als Jeskow zunächst ruhig und überlegt auf seinen großen Ausbruch zusteuert, spielt sich Gill Herrmann als seine Frau Jessica mit überzogener Hysterie immer wieder ins Rampenlicht. Sabine Rachel brilliert in ihrer Rolle als knallharte Karrierefrau, hinter deren Fassade aber durchaus auch Schwächen lauern. Edgar Sauer spielt den Wolf Heider so weinerlich, schwach und gefühlsschwankend, dass sein "Umfallen" gegen Ende des Stücks schon erwartet wird. Undankbar war die Rolle der Musterschüler-Mutter, die kaum zu Wort kam, aber trotzdem von Eva-Maria Ritz eindrucksvoll gemeistert wurde.

Das Stück hält Eltern in ihrem überzogenen und auf die Kinder projizierten Ehrgeiz den Spiegel vor. Schade war nur, dass das durchaus zeitgemäße und ernste Thema mit vielen Slapsticks angereichert war, was aber nicht dem Regisseur Manfred Maier angelastet werden kann, weil dies weitgehend so vom Autor vorgesehen ist. Maier hatte allerdings, abweichend vom Manuskript, das Stück in eine Rahmenhandlung gepackt, in dem Hausmeister (Edgar Greulich), Putzfrauen (Sara Lee Holzmeier, Hannelore Weinmann, Hildegund Sauer) und Hilfshausmeister (Eberhard Weinmann, Rudolf Sauer, Paul Körner) im Zuschauerraum agieren, als ob er Teil der Schule wäre.

