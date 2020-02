Von Anton Ottmann

Dielheim. Mit dem märchenhaften Kinderstück "Sesam öffne dich" brachte die Theaterpädagogin Petra Kirsch mit ihrer Theatertruppe ein grandioses orientalisches Spektakel auf die Bühne des "Theaters im Bahnhof" in Dielheim: Prächtige Kulissen, nahezu lebensechte Kamele, Gesang und Tanz, Zauberei und eine spannende und anrührende Geschichte aus "Tausendundeiner Nacht", die Petra Kirsch selbst in Anlehnung an "Ali Baba und die 40 Räuber" als Bühnenstück verfasst hatte. Und da für die 30 agierenden Kinder und Jugendlichen auf der Bühne der Platz oft nicht ausreichte, wurden in die Handlung teilweise der Zuschauerraum und das Foyer des Theaters wirkungsvoll mit einbezogen.

Zur Handlung: Ali Baba (Charlotte Beurer) verdient sich mühsam sein Geld mit dem Einsammeln von Holz, das er mit Vorliebe an seinen Bruder Kasim (Jonny Ritter) verkauft, der die reiche aber herzlose Nesrin (Annika Seidenglanz) geheiratet hat. Dort trifft er die wunderschöne Sklavin Machana (Satenik Fidanyan), in die er sich hoffnungslos verliebt, aber nicht das Geld hat, sie freizukaufen. Seine Gefährtin ist die, der menschlichen Sprache mächtige, Kameldame Samy (Paula Neuhaus, Sophie Martin), die sich im Laufe des Geschehens in den Kamelhengst Ramon (Anton Rose, Sophia Schranz) verliebt. "Ich will nur jemand, der mit mir knabbert", erfuhren die Zuschauer in deren Lied voller "Sehnsucht nach Liebe und Wärme".

Ali Babas großer Gegenspieler ist der Räuberhauptmann (Larissa Schöpfer), der es mit seinen Gesellen Verdi (Viviane Hensler), Ercan (Svenja Fröhlich), Tamer (Johanna Straub), Jashar (Cedric Hensler), Ammar (Emma Kükel), Hakim (Niklas Stier) und Osman (Paula Schork) nicht einfach hat. Zur Strafe für seine Missetaten hat Allah ihn mit "lauter Idioten umgeben", die – nach dem Besuch eines Seminars über gewaltfreie Kommunikation – von ihm einen anderen Umgangston und mehr Mitbestimmung einfordern.

Durch einen Zufall entdeckt Ali Baba nicht nur die Höhle, in der die Räuber ihre Schätze versteckt haben, sondern erfährt auch das Zauberwort "Sesam öffne dich". Er hat Skrupel, dort einzudringen und etwas mitzunehmen, denn er ist der Meinung, "dass es auch Diebstahl ist, wenn man einen Dieb bestiehlt".

Die kleinen Zuschauer in den vorderen Reihen, die ihn während der Aufführung lautstark durch Zurufe unterstützen, geben ihm darin recht. Doch Samy kann ihn schließlich doch überreden, wenigstens so viel Gold mitzunehmen, dass er seine geliebte Machana freikaufen kann. Dieses Argument überzeugt auch die Kinder.

Foto: Pfeifer

Doch bis es dazu kommt, geschieht noch allerhand. Zuerst einmal bekommt Ali Baba Streit mit seinem Bruder und dessen zänkischer Frau und dann mit dem Räuberhauptmann, der vom Schuster und seiner geschwätzigen Tochter (Lea Sophie Laier) erfahren hat, wer das Gold gestohlen hat. Doch Ende gut, alles gut: Alle treffen sich auf der Bühne zum heiteren Hochzeitstanz von Ali Baba und Machana, schwungvoll und flott, die Schauspieler können sich hier tänzerisch so richtig entfalten, begleitet vom kräftigen Klatschen des überaus begeisterten großen und kleinen Publikums.

Neben den genannten Rollen treten eine ganze Reihe weiterer Kinder als Polizisten, Händler, Handwerker und Besucher auf, die dem orientalischen Bazar Leben einhauchen: Leila Wurster, Paula Wagner, Jan Katzenmayer, Samuel Rung, Noah Wittmaier, Donika Angelova, Maria Ritz, Aaron und Marie Seidenglanz, Liah Ritter, Emilija Krstic und Miriam Beck.

Die Autorin und Regisseurin Petra Kirsch hat hier Kindertheater auf hohem Niveau geboten, nicht nur vor, sondern auch hinter der Bühne. So wurden die Kulissen und Requisiten selbst hergestellt, außerdem war die Theatergruppe für das Schminken vor dem Auftritt, die Begleitmusik, den Gesang und die Beleuchtungseffekte selbst verantwortlich.

Mit großem Geschick hat die Regisseurin das Beste aus jedem herausgeholt und Kinder und Jugendliche ganz unterschiedlichen Alters zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt, die mit Herzblut "großes Theater" spielen. Neben der Leistung als Autorin und Regisseurin verdient Petra Kirsch vor allem für ihre pädagogische Arbeit höchstes Lob und Anerkennung.

Der Besuch der noch ausstehenden Veranstaltungen am nächsten Samstag und Sonntag, jeweils um 16 Uhr, wird Kindern ab fünf Jahren sowie Erwachsenen ausdrücklich empfohlen.