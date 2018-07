Dielheim-Balzfeld. (RNZ) Wie das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag in einer Pressemitteilung gemeldet hat, wird die Radweglücke zwischen Balzfeld und Hoffenheim geschlossen. Die Bauarbeiten im Auftrag des Kreises beginnen laut der Mitteilung am Montag, 23. Juli, entlang der Kreisstraßen K4175 und der K4176. Die Maßnahme kann nach Angaben des Straßenbauamts ohne nennenswerte Verkehrseinschränkungen auf den parallel verlaufenden Kreisstraßen durchgeführt werden.

Neu hergestellt wird ein etwa 560 Meter langer, kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 Metern. Dabei entstehen rund 1500 Quadratmeter Asphaltfläche; die Kosten belaufen sich laut Landratsamt auf insgesamt rund 200.000 Euro.

Der Radwegelückenschluss ist laut der Mitteilung Bestandteil der Radwegenetzkonzeption des Rhein-Neckar-Kreises. Die Konzeption sieht ein regionales und großräumiges Netz aus möglichst direkten und qualitativ hochwertigen Radverkehrsverbindungen im Landkreis vor.

Ziel ist, das Fahrrad zum alltagstauglichen Verkehrsmittel zu machen und damit den Umstieg vom Auto weg attraktiver zu machen, damit der Ausstoß von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Emissionen langfristig verringert wird.