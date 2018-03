Dielheim. (rö) Die Musikschule Horrenberg-Dielheim hat den Gemeinderat in jüngster Zeit mehrfach beschäftigt, zuletzt im November in öffentlicher Sitzung. Geschäftsführer Hansjörg Widmer hatte eine Rechnung präsentiert, nach der man für die Fortführung des Betriebs jährlich rund 100.000 Euro aus der Gemeindekasse benötigt, der Rat hatte den jährlichen Zuschuss bereits im April auf 65.000 Euro erhöht und im November eine Aufstockung um weitere 10.000 Euro in Aussicht gestellt. Das wurde dann jetzt auch beschlossen, nachdem sich das Gremium auf seiner jüngsten Klausurtagung nochmals mit dem Thema beschäftigt hatte. "Die Verwaltung sieht einen Festbetrag als vorteilhafter an", hieß es in der Verwaltungsvorlage.

Die Musikschule hatte dagegen vorgeschlagen, den Gemeindezuschuss am entstandenen Defizit auszurichten. Hansjörg Widmer hatte das im November damit begründet, dass man höhere Gemeindezuschüsse zur Wiedereinführung der Fahrtkostenunterstützung für die Lehrkräfte brauche, für die Deckung der steigenden pädagogischen Kosten, da verschiedene Verträge umgestellt werden müssen, um nicht gegen das Scheinselbstständigkeitsgesetz zu verstoßen, sowie zur Aufrechterhaltung der Geschwister- und Mehrfachbelegungsrabatte.

"Wir haben von Verwaltungsseite zwei Bilanzen kräftig durchschaut und sehen kein großes Einsparpotenzial", erklärte Hauptamtsleiter Manfred Heinisch. Die Personalkosten würden aus den von Widmer aufgeführten Gründen künftig steigen, allerdings seien die Unterrichtsgebühren "in Dielheim noch recht niedrig".

Hier sehe die Verwaltung Potenzial, über eine "maßvolle Erhöhung" die Einnahmesituation zu verbessern. Dann müsse die Musikschule "mit diesem Geld zurechtkommen". Um keine "unliebsame Überraschung" zu erleben, will sich die Gemeinde nach einem halben Jahr einen Zwischenbericht vorlegen lassen, so Heinisch.

"Wir stimmen zu", sagte Klaus Eberle (CDU) und betonte, dass an der Musikschule "solide, gute Arbeit" gemacht werde. "Eine saubere Sache" sah Markus Wodopia (SPD) in der Zuschusserhöhung. Sein Fraktionskollege Josef Blum sagte: "Die gute Arbeit unserer Musikschule ist unbestritten", das zeige sich auch in zahlreichen Veranstaltungen in der Gesamtgemeinde. "Das sollte uns den Betrag wert sein", sagte Blum, der auch das "große Engagement" des Musikschul-Geschäftsführers Hansjörg Widmer hervorhob.