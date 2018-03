Dielheim. (rö) Im Dezember hatte Dielheims Gemeinderat den Entwurf für die Änderung des Bebauungsplans "Großwiesen" in Horrenberg gebilligt. Damit will man dem vor knapp zwei Jahren neu eröffneten Lebensmittelmarkt eine Erweiterung der Verkaufsfläche von 800 auf 1000 Quadratmeter ermöglichen. Dabei soll die Außenhülle des Gebäudes nicht verändert, sondern lediglich im Inneren eine Wand entfernt werden, um einen bisherigen Lagerraum neu als Verkaufsfläche nutzen zu können. In der jüngsten Sitzung beschäftigte man sich mit seitens der Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen. "Es bestehen keine Bedenken", fasste Planer Dietmar Glup diese zusammen. Von Bürgern waren keine Anregungen eingegangen. "Positiv" sah Klaus Eberle die vom Rat dann einstimmig beschlossene Planänderung, zeige sich doch an der Erweiterung, "dass der Markt angenommen wird". Laut Glup wird die Änderung noch vor Ostern rechtskräftig, dann könne das Baurechtsamt die Baugenehmigung erteilen.

Zustimmen konnte das Gremium dem CDU-Antrag, eine Planungsrate für die Sanierung des Komplexes Kulturhalle/Schwimmbad in Höhe von 25.000 Euro, die bisher für 2021 angesetzt war, aufs laufende Jahr vorzuziehen sowie eine weitere Planungsrate für die Sanierung der Leimbachhalle (ebenfalls 25.000 Euro) im aktuellen Haushalt bereitzustellen. Laut Kämmerer Hagen Zuber können die Kosten aus den liquiden Eigenmitteln gedeckt werden. "Oft können wir das aber nicht machen", schränkte der Kämmerer ein. Man wolle zukunftsfähige Planungen und belastbare Zahlen, begründete Klaus Eberle (CDU) den Antrag. Ernst Hofstetter (CDU) forderte, ein Büro zu wählen, "das schon Erfahrung hat". Markus Wodopia (SPD) bezeichnete die Idee als "gut", befürchtete aber, dass man "für 25.000 Euro keine Kostenschätzung kriegt, die den Namen verdient". Bürgermeister Thomas Glasbrenner erklärte: "Was darüber hinaus geht, müssen wir im nächsten Haushaltsjahr einstellen."