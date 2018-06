Dielheim. "Wir alle fiebern diesem Termin entgegen", bekennt Bürgermeister Thomas Glasbrenner freimütig. Denn die zurückliegenden Wochen und Monate haben mit der Vollsperrung der Kreisstraße 4170 zwischen Dielheim und Rauenberg die Bürger vor eine harte Geduldsprobe gestellt.

Am 22. Juni wird die Brücke unter der Autobahn nun wieder für den Verkehr freigegeben, "dann wird sich die Verkehrssituation wieder deutlich entspannen", ist sich Bürgermeister Glasbrenner sicher. In den letzten Wochen sind die Fortschritte an der Großbaustelle gut sichtbar gewesen, um das Nadelöhr zwischen Dielheim und Rauenberg zu beseitigen. Ursprünglich war ein früherer Termin für die Fertigstellung vonseiten der ausführenden BauArge A 6 West angepeilt gewesen, doch das Wetter hatte den Bauarbeitern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Auch seien eine Reihe von "unvorhersehbaren technischen Schwierigkeiten" hinzugekommen, räumt der Pressesprecher der ViA6West, Michael Endres, im Gespräch mit Bürgermeister Glasbrenner und Ordnungsamtsleiter Uwe Bender unumwunden ein. Und letztlich habe der Frost den engen Zeitplan beim Betonieren durcheinandergebracht. Bei Temperaturen unter minus fünf Grad Celsius sind eigentlich die Betonierarbeiten einzustellen.

Damit bis zum 22. Juni der erste Teilabschnitt fertig ist, wird unter Hochdruck gearbeitet - auch am Sonntag. Foto: ViA6West

In den nächsten Tagen wird die Fahrbahn im Bereich der Brücke angefüllt, sie muss an den alten Brückenteil auf der Südseite angeglichen werden. Nach den jetzt vorgestellten Plänen soll die provisorische Fahrbahn auf einer Breite von 5,80 Meter am Regenrückhaltebecken vorbeigeführt werden. Gelten wird im Bereich der Autobahnunterquerung auch ein Tempolimit. Ein Kompromiss ist für die Fußgänger und Radfahrer notwendig, für sie gibt es an der westlichen Seite des Bauwerks einen Weg. Dieser wird mit einem Geländer zur Straße hin abgesichert. Damit der Termin zur Verkehrsfreigabe eingehalten werden kann, muss auch wieder am kommenden Sonntag, 10. Juni, gearbeitet werden.

Bei besagtem Brückenbauwerk geht es mit der südlichen Seite Ende 2019 in die zweite Runde, erklärt Michael Endres weiter. Hier will man seitens der ViA6West alles daransetzen, dass die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten werden können.