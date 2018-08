Dielheim. (rö) Bereits im Oktober hatte Simon Schuster vom Planungsbüro Willaredt dem Dielheimer Gemeinderat die Ergebnisse der Untersuchung der Ortskanäle nach der Eigenkontrollverordnung vorgestellt (die RNZ berichtete). Jetzt folgte die Übersicht für die Ortsteile. Erfreulich: Obwohl von rund 30 Kilometern Kanalnetz circa 19 Kilometer in den Ortsteilen verlegt sind, entstehen hier aktuell geringere Kosten. Während man in Dielheim selbst mit Kosten von 3,9 Millionen Euro für die Reparatur der Schadensklassen 0 und 1 rechnet, sind es für Horrenberg, Balzfeld, Ober- und Unterhof lediglich 1,3 Millionen. Grund ist laut Ingenieur Schuster, dass die Kanäle in den Ortsteilen einen geringeren Durchmesser haben.

Nachdem der Gemeinderat im Oktober bereits 715.000 Euro für die Beseitigung der schwersten Schäden in Dielheim bereitgestellt hatte, wurde nun einstimmig die Freigabe von weiteren rund 400.000 Euro für die Reparatur der Schadensklasse 0 in den Ortsteilen beschlossen und die Verwaltung zur Ausschreibung ermächtigt. Das sind die Maßnahmen, die man in geschlossener Bauweise durchführen kann. Weitere Arbeiten fallen in offener Bauweise an, wofür Baugruben ausgehoben werden müssen: Die will man, wie auch in Dielheim, mit anderen notwendigen Straßenbau- oder Umgestaltungsarbeiten koordinieren.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die erste Änderung des Bebauungsplans "Großwiesen" in Horrenberg. Hier plant der vor eineinhalb Jahre neu eröffnete Lebensmittelmarkt einen Erweiterung der Verkaufsfläche von 800 auf 1000 Quadratmeter. Da damit die Obergrenze zur Großflächigkeit überschritten wird, fordert das Baurechtsamt eine Bebauungsplanänderung und die Ausweisung eines Sondergebiets, erläuterte Planer Dietmar Glup. Das wird notwendig, obwohl die Außenhülle des Gebäudes nicht verändert wird, sondern lediglich im Inneren eine Wand entfernt wird, um einen bisherigen Lagerraum neu als Verkaufsfläche nutzen zu können. Eine sogenannte Auswirkungsanalyse hatte ergeben, dass die vergrößerte Fläche "raumverträglich" ist, Märkten in Nachbargemeinden also nicht schadet.

Der Gemeinderat beschloss einhellig die Billigung des Änderungs-Entwurfs, der sich nun mit der Offenlage die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange anschließen wird. Gleichzeitig wurde der hohe Aufwand für eine vergleichsweise kleine Änderung kritisiert. "Da wird übers Ziel hinausgeschossen", sagte Markus Wodopia (SPD) stellvertretend fürs Gremium. "Wir haben uns das auch anders vorgestellt", erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner, während Manfred Sommer (CDU) nochmals an die aus Sicht vieler Räte unnötige Umsiedlung der Zauneidechsen in diesem Bereich erinnerte: "Man hätte die 45.000 Euro auch verbrennen können, weil von den Eidechsen keine überlebt hat", sagte er. Immerhin, so Klaus Eberle (CDU), widerlege die rasche Ausweitung der Verkaufsfläche die Befürchtungen, der Einkaufsmarkt könne in Horrenberg nicht angenommen werden.