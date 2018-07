Dielheim-Horrenberg. (seb) Nach einem erfolgreichen Jahr 2017 konnte die Raiffeisen Privatbank ihr Eigenkapital noch einmal aufstocken und hat damit "alle Anforderungen übererfüllt". Dennoch halten die Verantwortlichen es etwa angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfelds für geboten, die Ertragsbasis breiter aufzufächern.

Das wurde bei der Generalversammlung in der Horrenberger Mehrzweckhalle deutlich, an der 156 Stimmberechtigte teilnahmen. Der Überschuss lag laut der Vorstandschaft bei über 242.000 Euro. "Das Wachstum 2016 hat 2017 Wurzeln geschlagen": Vorstand Udo Engelhardt dankte allen, die am Erfolg der Bank mitgewirkt hatten. Das Hochwasser in Baiertal, das großen Schaden verursachte, war 2017 natürlich das einschneidendste Ereignis. Vorstand Daniel Ehmer konnte dennoch vermelden: "Wir sind für die Zukunft sehr gut aufgestellt."

Auf den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands verwies Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Link. Auch eine Ehrung stand an: Heinz Reiß schied aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat, nachdem er zwölf Jahre aktiv gewesen war. Georg Engelhardt vom baden-württembergischen Genossenschaftsverband überreichte ihm die Ehrenurkunde. Nach intensiver Suche hatte man auch eine kompetente Nachfolgerin gefunden, die einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt wurde.