Dielheim-Horrenberg. (hjj) Volles Haus, dekorierte Halle, gute Stimmung: beste Voraussetzungen für eine unterhaltsame Fastnachtsveranstaltung des TV Horrenberg-Balzfeld in der Sporthalle der Grundschule Horrenberg. Das Vorstandsquartett mit Anke Cosic, Maike Engelhardt, Martina Steger und Sandra Payer begrüßte die Gäste und stellte das Programm kurz vor. Zum berühmten Song "Eye of the Tiger" marschierte Moderator Georg "Schorsch" Gärtner ein. Ihm gelang es, während der Umbaupausen mit Kalauern und flotten Sprüchen für Kurzweil zu sorgen.

Die Abteilung Leistungsturnen beeindruckte mit Akrobatik und sportlichen Hochleistungen. Zwei Horrenberger Originale (Michael Rothenberger und Wolfgang Knopf) parodierten zum Playback die Schlagergrößen Micky Krause und Roland Kaiser, was die Zuschauer so begeisterte, dass sogar einige "Fans" mit Blumen die Bühne stürmten. Die Stimmungskurve stieg steil an. Nun war ein Zwiegespräch zwischen zwei "Turnweibern" (Sandra Payer und Anja Böhm) angesagt. Worüber wohl: Figur, Aussehen, Fitness - aber möglichst ohne Sport. Einer Yoga-Anleitung ("herabschauender Hund" - Adho Mukha Shvanasana) zu folgen, gelang trotz großer Bemühungen nicht. So wurde über dies und das diskutiert und schließlich zog das Duo unter großem Beifall wieder von der Bühne.

Yoga mit Sandra Payer und Anja Böhm sorgte für große Heiterkeit. Foto: Hans-Joachim Janik

Ein Highlight des Abends waren die "Beat Soldiers" - die Hip-Hop-Gruppe des TV bot ein Feuerwerk mit Hits aus den 60er bis 90er Jahren dar, dass selbst beim Zuschauen der Schweiß ausbrach. Fantastisch, was hier geboten wurde, wie bei allen Darbietungen wurde eine Zugabe verlangt.

Bekanntlich soll ein "Kraft- und Fitnessraum" neben der Grundschule entstehen, genau aus diesem Grund machte sich die TV-Vorstandschaft auf, um das Sportgerät zu testen. Diese "Tests" wurden per Video-Clip auf einer Leinwand vorgeführt, natürlich hatte das alles keinen ernsten Hintergrund. Mit einem parodierten "Synchronschwimmen" trug die Volleyball-Abteilung zur Unterhaltung bei.

Nach der Pause gab es eine schöne Tanz-Choreografie zum Thema "Vier Jahreszeiten", untermalt von einer stimmigen Bühnenshow. Keine Geringere als "Helene Fischer" war eingeladen, um für Stimmung zu sorgen, doch um die Frauenquote auszugleichen, erschien wenig später Andreas Gabalier (Karlheinz Ihle), was dann in einer Westernparodie zur Musik von Ennio Morricone ("Lied vom Tod") gipfelte. Es schloss sich der zweite Teil der Video-Clips an, die immer wieder mit "Schorschs" Kalauern untermalt wurden.

Eine Zeitmaschine, die bei der Gründung des Vereins 1972 startete, stellte den Wandel des Vereins bis heute dar. Aktuell ist der TV Horrenberg-Balzfeld mit mehr als 800 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde Dielheim.

Bei der großartigen Darbietung der Turnerinnen und der Hip-Hop-Gruppe mit dem Titel "Future Cheerleading" ging noch einmal so richtig die Post ab. Zum Finale Furioso konnte man noch einen Hauch von "Rocky Horror Show" erleben.

Nach einem kurzen Dank an alle Mitwirkenden vor und hinter der Bühne begann die "Aftershow-Party", die sicher bis in die frühen Morgenstunden andauerte.