Dielheim-Horrenberg. (zlb) Dieser Fußballer auf dem Hügelbeet am Ortseingang von Horrenberg ist zwar aus Holz. Aber für wen er, trotz des Missgeschicks am vergangenen Sonntag, unbeirrt weiter den Ball tritt, ist unschwer zu erkennen. Er hat die Hoffnung auf ein akzeptables Spielergebnis unserer Mannschaft bei der WM in Russland eben noch lange nicht aufgegeben.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Horrenberg-Balzfeld haben aus aktuellem Anlass diese "blumige" Szene in Eigenregie entworfen und gestaltet.