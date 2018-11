Dielheim. (EN/rl) Zu einem Brand im Kraichgauweg kam am späten Montagnachmittag. Gegen 17.40 Uhr war der Holzstapel an einer Garage in Brand geraten. Weil der Stapel an der Garage lehnte, drohte das Feuer auch auf die Garage überzugreifen.

Aber auch diese Problem bekamen die Wehrleute schnell in den Griff. ​Foto: EN

Die verständigte Feuerwehr Dielheim konnte die sichtbaren Flammen schnell löschen. Allerdings hatte sich das Feuer zuvor auf das innere Dämmmaterial im Garagendach ausgebreitet, weshalb die Feuerwehr an die Dachverkleidung der Garage ranmusste. Aber auch dieses Feuer war schnell gelöscht.

Zur Bereitstellung von Atemschutzgeräteträgern wurde die Abteilung Horrenberg hinzugezogen. Im Einsatz waren insgesamt fünf Fahrzeuge der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst mit jeweils einem Fahrzeug. Verletzte sind laut ersten Aussagen nicht zu beklagen.