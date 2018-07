Dielheim. (köpa) Die Gemeinde Dielheim bot allen Bürgern und Interessierten mit einem Tag der offenen Tür einen Blick in die neue Flüchtlingsunterkunft an, die in der Mühlstraße in Horrenberg entstanden ist. Die vielen Besucher konnten sich von der schlichten und zweckmäßigen Einrichtung vor Ort selbst ein Bild machen, noch vor dem Einzug der ersten Bewohner.

Aus Mangel an Wohnraum konnte die Gemeinde bereits 2017 die Aufnahmequote nicht erfüllen. Darum hatte man sich entschieden, auf drei gemeindeeigenen Grundstücken in Dielheim und Horrenberg Wohnmodule zu errichten, die zusammen Platz für maximal 72 Personen bieten.

Die Pflicht zur kommunalen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen stellt für viele Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis nach wie vor eine große Herausforderung dar. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Stadt- und Landkreise verpflichtet, die zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. Nach maximal 24 Monaten erfolgt der Wechsel in die kommunale Anschlussunterbringung, also in die Gemeinden.

Das Rathausteam um Ordnungsamtsleiter Uwe Bender (Mi.) stellte die Räume der Flüchtlingsunterkunft vor. Foto: Pfeifer

In Dielheim zeigt sich die Gemeindeverwaltung überzeugt, dass durch die Initiativen und das Engagement der Menschen vor Ort ein wichtiger, unverzichtbarer Beitrag geleistet werden kann. Der Arbeitskreis Asyl Dielheim mit Peter Blaser an der Spitze ist hier nach wie vor eine unverzichtbare Hilfe bei der Begleitung der Flüchtlinge im Ort.

Etwa 100 Flüchtlinge werden zurzeit von den Ehrenamtlichen in vielfältiger Weise unterstützt. Trotz dem großen Angebot werden weiterhin Helfer gesucht, die zum Beispiel als Paten einen Flüchtling oder eine Flüchtlingsfamilie begleiten, um ihnen die Integration in Deutschland zu erleichtern.

Der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis Asyl hatte diesen Tag zusammen mit den Hauptamtlichen der Rathausverwaltung Uwe Bender, Marcel Mohr, Birgit Grabenbauer und Nico Philipp organisiert und durchgeführt. Bei Kaffee und Kuchen ergaben sich interessante und informative Gespräche, zum Teil auch kritischer Natur. Den Nachfragen stellte sich auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner, der sich über das insgesamt positive Resümee des Nachmittags sehr freute.