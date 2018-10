Dielheim. (rö) Die Anstrengungen der Gemeinde Dielheim, die Lärmbelastung für ihre Bürger zu verringern, tragen langsam Früchte. So ganz zufrieden ist man aber dennoch nicht. Das wurde jetzt deutlich, als der Gemeinderat über die Umsetzung der Ergebnisse aus der Lärmaktionsplanung informiert wurde. Bürgermeister Thomas Glasbrenner sprach dann auch nur von einem "Teilerfolg".

Zuvor hatte Ordnungsamtsleiter Uwe Bender bekannt gegeben, dass die beantragten Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30 aus Lärmschutzgründen für die Horrenberger Straße und einen Teil der Hauptstraße (von Hausnummer 24 bis 61) genehmigt wurden. "Die Straßenmeisterei hat zugesagt, dass spätestens in zwei Wochen die Schilder stehen", sagte Bender. Der Wermutstropfen: Im Rest der Hauptstraße und in der Wieslocher Straße wurden die Lärmwerte nicht überschritten, sodass das Regierungspräsidium hier dem Ersuchen der Gemeinde auf Tempo 30 nicht folgen konnte. "Das ist für die Anwohner und die Verwaltung nicht akzeptabel", erklärte Bender. Selbst kann die Gemeinde nicht tätig werden, da es sich um eine Landes- und eine Kreisstraße handelt.

Hoffnung macht nach Benders Worten eine Verordnung des Verkehrsministeriums aus dem Jahr 2012, die es erlauben könnte, weniger belastete Gebiete mit den stark belasteten Bereichen in einen engen Zusammenhang zu bringen. Ziel der Lärmaktionsplanung sei nämlich laut dem Bundesimmissionsschutzgesetz auch, "Bereiche vor einer Zunahme von Lärm zu schützen". Hier habe man bereits Gespräche geführt, die Ergebnisse stünden aber noch aus, so Bender. Handlungsbedarf sieht man außerdem in der Horrenberger Straße, wo der Straßenbelag erneuert werden müsste. Zudem kann sich die Verwaltung bauliche Maßnahmen wie Verschwenkungen oder Verkehrsinseln vorstellen, um eine zusätzliche Geschwindigkeits- und damit auch Lärmreduzierung zu erreichen.

Die Lärmkartierung hatte zuvor ergeben, dass in Dielheim mindestens 177 Einwohner von einem Lärmpegel von mehr als 65 dB(A) betroffen sind, 94 Einwohner sogar von mehr als 70 dB(A). "Die Horrenberger Straße war eigentlich nur rot, teilweise dunkelrot", sagte Bender über Lärmwerte von tagsüber mehr als 70 und nachts über 60 dB(A). In Teilen der Hauptstraße wurden ähnliche Werte ermittelt, die Wieslocher Straße dagegen komme "nur annähernd" an die Grenzwerte heran, so Bender.

"Wir müssen für unsere lärmgeplagte Bevölkerung alle Wege ausschöpfen", forderte Oliver Klempa (CDU), "an der Sache" dranzubleiben. Das gelte auch für eine Verringerung des Schwerlastverkehrs. "Nur eine Umgehungsstraße bringt Entlastung", meinte Klaus Eberle (CDU). Christoph Udluft (CDU) schlug vor, auf die Gefahrenlage an den Bushaltestellen in der Wieslocher Straßen hinzuweisen. Markus Wodopia (SPD) freute sich über den Teilerfolg. Jetzt müsse man "den Weg so weiterführen". Ernst Hofstetter (CDU) meinte, man müsse auf Flüsterasphalt drängen und bauliche Veränderungen planen. Michael Goliath (Bürgerinnen) wies auf die Feinstaubbelastung hin.