Dielheim. (rö) In angenehmer Atmosphäre fand am Freitagabend im idyllischen Innenhof des Rathaus-Nebengebäudes die Eröffnung der neu ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe "Dielheimer Herbst" statt. Unter den geladenen Gästen waren viele der beteiligten Künstler, die Organisatoren der einzelnen Events, Gemeinderäte und Vertreter der Verwaltung. Man wolle gleich zum Start allen "Danke sagen", die sich für die Reihe engagieren, erklärte Hauptorganisator Andy Widder.

Aus der ursprünglichen Idee, zum 1250-jährigen Ortsjubiläum eine "Musikwoche" zu machen, sei ein umfangreiches Programm mit 14 Veranstaltungen in 14 Tagen geworden, so Widder. Wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner betonte, spiegle das Programm "das vielfältige kulturelle Leben von Dielheim" wider und biete "das Potenzial, zu einer Marke zu werden" - Fortsetzungen in den kommenden Jahren sind also nicht ausgeschlossen. Glasbrenner freute sich über "Kunst, Musik und Kultur kompakt, gebündelt an ein paar Tagen", und forderte die Bürger zum "Kommen und Mitmachen" auf. "Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele", zitierte der Bürgermeister Pablo Picasso und dankte allen, die sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Sängerin Tine Groß und Gitarrist Alexander Wipfler, die stimmungsvolle Interpretationen bekannter Songs von "Under the Boardwalk" bis "Jump" darboten. Dass die neue Reihe ein Erfolg zu werden verspricht, zeigt sich auch daran, dass schon vor dem Auftakt gleich drei Veranstaltungen bereits ausverkauft waren: neben "Brasilianische Musik trifft Dielheimer Wein" (gestern Abend) auch die Konzerte der "Lovebirds" (Dienstag) und von Olli Roth (Mittwoch). Karten für alle anderen Veranstaltungen erhält man im Bürgerbüro.