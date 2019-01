Von Armin Rößler

Dielheim. Zu Beginn des Jahrs 2019 werden in Dielheim wichtige Weichen gestellt: Der seit geraumer Zeit geplante Umbau der Leimbachtalschule steht kurz bevor, noch im Januar sollen die ersten Ausschreibungen erfolgen. Dann wird das Gebäude energetisch saniert und die Räume werden fit für die Gemeinschaftsschule gemacht, die Kosten dafür werden aktuell auf 14,5 Millionen Euro beziffert.

Derzeit besteht die Schwierigkeit darin, dass der Start der eigentlichen Bauarbeiten davon abhängig ist, wann das Ausweichquartier geliefert werden kann und bezugsfertig ist. "Die Hersteller gehen von drei bis neun Monaten aus", erläutert Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Deshalb will man zunächst die Angebotseröffnung abwarten, dann mit den Bietern über ihre Lieferfristen reden und darauf aufbauend die weiteren Pakete ausschreiben.

Hier muss ein Rädchen ins andere greifen, alles andere "wäre fatal", so Glasbrenner mit Blick auf die Kosten. Rund 180 Container werden gestellt, "ein Stück weit abgespeckt" gegenüber den ursprünglichen Planungen. Das geht laut dem Bürgermeister zwar ein wenig zu Lasten des Komforts in der Container-Schule, aber man habe die Kosten dafür von 3,5 auf 2,7 Millionen Euro reduzieren können.

Wichtiger Bestandteil der Neuausrichtung der Wasserversorgung in Dielheim: Der Bau des neuen Hochbehälters wurde 2018 abgeschlossen. Foto: Pfeifer

Ein anderes "großes und wichtiges Projekt" war der Bau des neuen Hochbehälters auf Gemarkung Horrenberg, Bestandteil der Neuausrichtung der Wasserversorgung der Gesamtgemeinde, in die Dielheim rund 7,5 Millionen Euro investiert, von denen etwa ein Drittel über Zuschüsse getragen werden. "Der Bau ging recht unspektakulär über die Bühne", fehlt jetzt laut Glasbrenner nur noch die Neugestaltung der Außenanlagen. "Dann reden wir im Gemeinderat auch darüber, was mit dem alten Hochbehälter passiert."

Während es für die Ortsteile Horrenberg, Balzfeld, Ober- und Unterhof bereits im August "Bodenseewasser marsch" geheißen hat, muss Dielheim selbst noch ein wenig warten. Hintergrund ist, dass die Zuschüsse vom Regierungspräsidium nicht in der erwarteten Form genehmigt wurden. Sobald der neue Zuschussantrag genehmigt ist, soll der Bau der Versorgungsleitung vom Hochbehälter nach Dielheim beginnen.

Zum Jahresbeginn 2018 erfolgte in der Gemeindeverwaltung die Umstellung auf ein neues Haushalts- und Rechnungswesen, von der kameralen auf die kaufmännische Buchführung, die sogenannte Doppik. "Das war nicht ganz einfach für uns", sorgte der Abschied von Kämmerer Hagen Zuber, der sich um die Einführung gekümmert hatte, 2018 aber zum Bürgermeister von Zuzenhausen gewählt wurde und sein Amt dort am 1. Oktober angetreten hat, zudem für einen personellen Umbruch.

"Der stellvertretende Kämmerer Steffen Reißfelder und sein Team haben das aber hervorragend gemacht", lobt der Bürgermeister, auch wenn das "schon eine Herausforderung" gewesen sei. Neuer Kämmerer wurde zum 1. Januar Tino Becker aus Meckesheim, der zuletzt bei der Stadt Heidelberg beschäftigt war.

Das Neubaugebiet Erlenbachwiesen in Balzfeld ist eine Erfolgsgeschichte: Von 127 Bauplätzen waren 80 im Gemeindebesitz, fast alle sind verkauft und es wird längst fleißig gebaut. Foto: Pfeifer

Auf "riesige Resonanz" ist das Neubaugebiet Erlenbachwiesen in Balzfeld gestoßen. Von insgesamt 127 Grundstücken hatten sich 80 in Gemeindeeigentum befunden, "bis auf ganz wenige sind alle verkauft", freut sich der Bürgermeister. Längst wird rege gebaut, in jeder Sitzung des technischen Ausschusses sind mehrere Bauanträge zu behandeln.

Das bedeutet natürlich auch neue Herausforderungen für die Infrastruktur in der Gemeinde: So wird die Balzfelder Kindertagesstätte Kunterbunt aktuell ausgebaut und soll noch im ersten Quartal 2019 fertiggestellt werden. "Das wird den Zuzug abfedern", sagt Glasbrenner. Ärgerlich nur, wie sich die Kosten entwickelt haben, was auch im Gemeinderat scharf kritisiert wurde: Ein erster Kostenrahmen hatte einmal bei 638.000 Euro gelegen, derzeit bewegt man sich bei fast 1,4 Millionen. Dafür wird der Kindergarten um zwei Gruppenräume erweitert: Im Anbau mit 270 Quadratmetern Nutzfläche finden zwei Kleinkindräume, zwei Schlafräume, sanitäre Anlagen und ein neuer Koch-Ess-Bereich Platz.

Der nächste Kindergarten, in dem es Handlungsbedarf gibt, ist der in Horrenberg. "Da gibt es die nächste Baustelle", hat man laut dem Bürgermeister im aus den sechziger Jahren stammenden Gebäude nicht nur Platzprobleme, vieles entspricht auch nicht mehr heutigen Standards. Noch ist allerdings nicht entschieden, was genau hier geschehen wird. "Ob Umbau, Sanierung oder Neubau - das wird sich in den nächsten Monaten herausstellen", sagt Glasbrenner, der aber unmissverständlich feststellt: "Wir sind in Zugzwang." Für die Zukunft sieht der Bürgermeister außerdem in der "Kindertagespflege" einen wichtigen Baustein der Kinderbetreuung, die dann durch Privatpersonen in eigenen oder zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten erfolgt.

Ruhiger ist es insgesamt um das Thema Flüchtlinge geworden, trotzdem haben auch sie einen Teil der Arbeit der Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr ausgemacht. So wurde die Unterkunft für die Anschlussunterbringung in Horrenberg fertiggestellt, Dielheim hat gemeinsam mit Rauenberg, Mühlhausen, Malsch, Angelbachtal und Zuzenhausen drei Stellen für Integrationsmanager eingerichtet und die vom Land geförderte Prozessbegleitung im Rahmen des Projekts "Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" hat begonnen. "Wir hatten zwei Veranstaltungen, die letzte wurde sehr gut angenommen", sagt der Bürgermeister. Das lasse hoffen, "dass sich das Projekt auszahlt" und dadurch letztlich "Integration einfacher gelingt". Die nächste Veranstaltung wird am Samstag, 19. Januar, stattfinden.

In der neuen Unterkunft in Horrenberg hat es laut dem Bürgermeister "bis auf einen Zwischenfall" keine Probleme gegeben. Dabei war es zwischen zwei Männern aus Gambia zu einem Streit um die Wlan-Nutzung gekommen, was - da sie mit Küchenmessern und einem Küchenbeil bewaffnet gewesen sein sollen - einen Großeinsatz der Polizei auslöste. Der eine Mann erlitt leichte Schnittwunden, für den Bürgermeister hat nicht nur die Polizei "gut reagiert", sondern auch die benachbarte Grundschule. Die Gemeinde habe das Thema "extrem ernst genommen" und viele Gespräch mit Eltern und der Schule geführt.

Deutlich verbessert hat sich die Situation für die Radfahrer. Zum einen wurde die schon länger herbeigesehnte Beleuchtung des Radwegs zwischen Dielheim und Wiesloch fertiggestellt. "Das ist eine tolle Sache", trifft das laut Glasbrenner auf gute Resonanz in der Bevölkerung, ob bei Radfahrern, die zur Schule oder Arbeit fahren, oder auch bei allen, die hier joggen oder spazieren gehen. Allerdings ereilt die Gemeinde nun der Ruf, "das auch in andere Richtungen zu installieren". Für den Bürgermeister zwar "verständlich", konkrete Planungen gebe es allerdings noch nicht.

Dafür wurde auf dem Radweg zwischen Balzfeld und Hoffenheim (entlang der Kreisstraßen K4175 und K4176) eine Lücke geschlossen, mit der auch die beliebte Leimbachroute endlich vollständig ist. Auch hier spricht Glasbrenner von guter Resonanz, "man sieht, wie wichtig das Radwegenetz für die Mobilität ist". Was weitere Verbesserungen der Radweg-Verbindungen in die Nachbargemeinden angeht, sei er bereits in Gesprächen mit den Kollegen aus Zuzenhausen und Meckesheim, sagt der Bürgermeister.

In Kürze starten soll das neue "Gesamt- und Innenentwicklungskonzept", mit dem der Gemeinderat im Juli die Firma STEG beauftragt hatte. Am 8. Februar wird in der Kulturhalle die Auftaktveranstaltung zu diesem längeren Prozess der Ortskernentwicklung stattfinden. "Wir wollen das Jahr 2019 dazu nutzen, mit Bürgern, Gewerbetreibenden und Vereinen ein Konzept zu erarbeiten und zum Abschluss zu bringen", sagt Glasbrenner, der sich gespannt darauf zeigt, "was alles kommt". Themen, die berücksichtigt werden sollen, sind Verkehr, Pflege und Betreuung, Nahversorgung, Bauflächenentwicklung oder die künftige Gestaltung des Ortskerns.

"Die Verkehrsproblematik wird uns weiter beschäftigen", sagt der Bürgermeister. Dank der Lärmkartierung habe man zumindest den Teilerfolg erreicht, dass in der Horrenberger Straße und einem Teil der Hauptstraße Tempo 30 genehmigt wurde.

Der Wermutstropfen: Im Rest der Hauptstraße und in der Wieslocher Straße wurden die Lärmwerte nicht überschritten, sodass hier das Regierungspräsidium den Antrag auf Tempo 30 ablehnte. "Wir suchen weiter nach Möglichkeiten", kündigt der Bürgermeister an. Das gelte auch für Balzfeld, wo in der Ortsdurchfahrt immer wieder "Geschwindigkeiten, die jenseits von Gut und Böse sind", gemessen würden. Mit einem Planungsbüro sei man bereits dabei, Varianten zu untersuchen, wie hier, aber auch in Unterhof die Geschwindigkeiten gedrosselt werden können. Natürlich will man auch weiter an einer Umgehungsstraße für Dielheim dran bleiben, weiß aber, "dass das ohne Wiesloch unrealistisch ist".

Weiter vorangetrieben werden 2019 die Planungen für den Hochwasserschutz, auch wenn das Rückhaltebecken Horrenberg-Balzfeld voraussichtlich erst 2020 gebaut wird. Zusätzlich soll unter anderem der Leimbach ausgebaut und "in Teilbereichen erlebbar" gemacht werden. Während der Bau des neuen Rückhaltebeckens (1,7 Millionen) und der Ausbau des bestehenden Regenüberlaufbeckens (900.000 Euro) vom Abwasser- und Hochwasserschutzverband (AHW) neben dem 70-prozentigen Landeszuschuss über die Verbandsumlage finanziert werden, ist die Gemeinde beim Leimbachausbau (750.000 Euro) mit 30 Prozent mit im Boot.

"Es war ein bewegendes Jahr", sagt Thomas Glasbrenner mit Blick auf die vielen Ereignisse, die 2018 prägten. So hat die Dielheimer Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug in Dienst gestellt, das für 212.000 Euro (bei Zuschüssen von 49.000 Euro) angeschafft wurde und ein 35 Jahre altes Tanklöschfahrzeug ersetzte. In Horrenberg wurde das neue Minispielfeld neben dem Ortschaftshaus in Betrieb genommen, das laut dem Bürgermeister "gut angenommen" wird, es herrsche "reger Spielbetrieb". Hier könne man der Jugend die Möglichkeit geben, "sich auszutoben und sich zu treffen", was auch gerne wahrgenommen werde, ob bei Fußball, Basketball oder Tischtennis.

Finanziell sieht es für Dielheim aktuell - noch - gut aus. Der Bürgermeister spricht von liquiden Mitteln in Höhe von 10,5 Millionen Euro, "das ist auch den Maßnahmen geschuldet, die wir noch vor der Brust haben". Deutlich reduziert wurde 2018 die Verschuldung auf 1,5 Millionen im Kernhaushalt und 400.000 Euro im Wasserwerk. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 215 Euro, "das ist relativ, wird sich aber in den Folgejahren definitiv verändern" - das Großprojekt Leimbachtalschule lässt grüßen.

Dem Bürgermeister ist es am Jahresende ein Bedürfnis, den Bürgern "Dank zu sagen für ihren Einsatz für Dielheim", den Freiwilligen und Ehrenamtlichen, den Rettungskräften, aber auch seinen Mitarbeitern für ihre Unterstützung. Die Gemeinde hat 160 Mitarbeiter, "das funktioniert nur, wenn es untereinander und miteinander passt", sagt Thomas Glasbrenner.