Von Paul Körner

Dielheim. Von einer guten und harmonischen Ehe sprach Ortsvorsteher Harald Seib aus Anlass der "Goldenen Hochzeit" zwischen Dielheim und Horrenberg, die seit dem 1. März 50 Jahre bestand hat. Unter dem Aspekt der gelungenen Liaison ist es für den Ortsvorsteher der vier Dielheimer Ortsteile schwerlich vorstellbar, in einer Großgemeinde bestehend aus Baiertal, Dielheim, Horrenberg, Schatthausen und Tairnbach zu leben. Ein Modell, das 1971 im Rahmen der Gemeindereform ins Auge gefasst, aber nach Sondierungen in den Rathäusern und nach Bürgerentscheiden schnell wieder gekippt wurde. So ging es beim Gedankenspiel über weitere Reformalternativen letztlich nur noch um die Frage: Wird Horrenberg Teil Wieslochs oder Dielheims?

Dass die Bürgerabstimmung im letzten Moment zu Gunsten von Dielheim ausfiel, bezeichnete Seib im Rückblick als die richtige Entscheidung, schon im Blick auch auf die geografische Lage der beiden Nachbargemeinden. Aber auch im Hinblick auf die Einhaltung der Verpflichtungen, welche sich die Gemeinde Dielheim gegenüber den neuen Ortsteilen im Zuge der Eingemeindungsvereinbarungen 1972 auferlegte. Nahezu alle wurden gemäß dem Grundsatz, "die Belange der Ortsteile nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten in gleicher Weise zu fördern wie das übrige Gemeindegebiet", bis heute eingelöst, konstatierte Seib. Als aktueller Ortsvorsteher mit einer Amtszeit von inzwischen 13 Jahren, sprach Seib auch im Sinne seiner noch lebenden Vorgänger Hans Ronellenfitsch, Felix Fuchs und Rainer Wonschik. Nachdrücklich auch sein Hinweis auf alle Gremien, die sich diesem Grundsatz stets verpflichtet fühlten, um eine gedeihliche Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Harald Seib. Fotos: Paul Körner

Dieses gelang in beeindruckender Weise dem langjährigen Ortsvorsteher Felix Fuchs. Wie Harald Seib von Zeitzeugen erfahren konnte, gelang es Fuchs in seiner fast 20-jährigen Amtszeit, auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ortsteile untereinander zu erhöhen, in dem er sich für Projekte in Horrenberg und Balzfeld gleichermaßen einsetzte und dabei auch den Unter- und Oberhof nicht vergaß. So wurde der Oberhof in seiner Amtszeit bereits Mitte der 1990er-Jahre an die Kanalisation und an die Wasserversorgung angeschlossen. Streitereien um Ungleichbehandlungen in den Ortschaften, wie man sie aus der Gemeindehistorie kannte, waren Schnee von gestern. Auch die Gemeinde Dielheim selbst hatte mit der zügigen Umsetzung der projektbezogenen Eheversprechen erheblichen Anteil am neuen Dorffrieden. Mit dem Bau des neuen Ortschaftshauses, einschließlich zeitgemäßem Feuerwehrgerätehaus und integrierter Poststelle, der Errichtung von Aussegnungshallen in Horrenberg und Balzfeld und der Schaffung eines neuen Sportplatzes mit Clubhaus in Balzfeld wurde die gegenseitige Missgunst auf ein Minimum reduziert. Durch den Um-, beziehungsweise Neubau in Kooperation mit der Pfarrgemeinde, blieb den Ortsteilbewohnern auch ihr kultureller Identitätsfaktor erhalten. Bis heute ergänzt durch die monetäre Vereinsförderung unter dem Aspekt "Förderung in gleicher Weise".

Diese sorgt auch dafür, dass die ehemaligen Ortsnamen nicht ganz von der Landkarte verschwinden. So ist Reitsportlern aus Nah und Fern das jährliche Reit- und Springturnier in Horrenberg ein fester Begriff. In dieser Hinsicht verlief auch die Begegnung einer Dielheimer Reisegruppe auf einem Pfälzer Weinfest, die sich als Dielheimer bei Wiesloch outeten, aber erfahren mussten, dass den Pfälzern zwar Wiesloch bekannt sei, aber auch nur wegen der tangierten Wegstrecke auf der Fahrt zum Kerweumzug in Balzfeld.

Zur Zukunft des Ortschaftsrates wollte Seib seine persönliche Meinung folgendermaßen zum Ausdruck bringen. Er bezeichnete den Ortschaftsrat Horrenberg als langjährig gewachsene Einrichtung mit großer Einflussnahme auf viele Maßnahmen in den Ortsteilen, so bei der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit Café und Bäckerei, der Erschließung weiterer Neubaugebiete, der Kindergartenerweiterung in Balzfeld und dem Kita-Neubau in Horrenberg oder der Schaffung einer "grünen Lunge" mit Spiel- und Festplatz in Balzfeld.

Dankbar sind viele Bürger heute noch für die erste Anlaufstelle vor Ort, wie Seib aus seinen wöchentlichen Sprechstunden zu berichten weiß. Dort wird die viel zitierte Bürgernähe praktiziert. Insgesamt hat die richtige Partnerwahl bei der Eheschließung vor 50 Jahren den Ortsteilen weitaus mehr Vorteile als Nachteile eingebracht, resümierte der Ortsvorsteher und hob auch die Rolle der Bürgermeister Erhard Greulich, Bruno Gärtner, Hans-Dieter Weis und Thomas Glasbrenner hervor, welche die Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte der Ortschaftsvertretung immer vorbehaltlos unterstützten.