Dielheim. (rö) Mit der Ampel in der Hauptstraße beschäftigte sich der Dielheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Hier sieht man vor allem für Kinder auf dem Schulweg eine Gefahrenquelle, da auf dem Gehweg zu wenig Platz ist. Deshalb schlug die Verwaltung vor, die „Aufstellfläche“ zu verbreitern. Laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner sind an dieser Stelle bereits zweimal Kinder angefahren worden, „Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert“. Auch Elternvertreter seien bereits bei ihm vorstellig geworden. Als Sofortmaßnahme schlug der Bürgermeister vor, die bestehende Hecke „etwas nach hinten“ zu versetzen, um mehr Raum für an der Ampel Wartende zu schaffen. Auch auf der gegenüberliegenden Seite sehe man Möglichkeiten, befinde sich allerdings noch in Diskussionen mit dem Grundstücksbesitzer. Nachdem die Lärmkartierung eine starke Belastung für die Anwohner nachgewiesen hatte, ist zudem Tempo 30 für die gesamte Hauptstraße bereits beantragt.