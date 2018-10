Von Michael Rappe

Walldorf. Es war vor rund sechs Jahren, als sich die Welt für Kathrin Schanz von einem Tag auf den anderen veränderte. Eine berufliche Karriere als Grundschullehrerin und eine sportliche als erfolgreiche Tischtennisspielerin vor Augen, bekam sie die Diagnose Diabetes Mellitus Typ 1. "Das war ein ziemlicher Niederschlag", erinnert sich die heute in Walldorf lebende 27-jährige gebürtige Oberhausenerin an diese Nachricht mitten in ihrem Studium. "Die Ärzte sagten, ich müsse mit dem Leistungssport aufhören und ich könne nie Kinder bekommen", so Schanz, die auch noch an Zöliakie und einer Schilddrüsenunterfunktion leidet.

Im Tischtennis war sie seit ihrem achten Lebensjahr aktiv, hatte sich bis in die Frauen-Oberliga gekämpft und trainierte an der Eliteschule des Sports in Frankfurt. Nach einiger Zeit des Schocks und der Niedergeschlagenheit nahm sie jedoch ihr Herz in beide Hände und begann zu kämpfen. Sie versuchte, mit anderen Diabetikern Kontakt zu bekommen, und stellte fest, dass es im Internet kaum einen Austausch von Betroffenen gab. Vor vier Jahren kam sie zum Bloggen, machte erste Video-Versuche - heute betreibt sie den erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands im Bereich Diabetes.

"Ich ermutige Frauen, dass man mit Diabetes durchaus Kinder bekommen und Leistungssport betreiben kann", erzählt Kathi Schanz. Sie selbst ist das beste Beispiel. Tochter Hannah ist drei Jahre alt, Tochter Yuna drei Monate. Yuna ist die Tochter des Walldorfer Tischtennisspielers David Korn, der 2008 an den Paralympischen Spielen in Peking teilgenommen hat und mehrfacher deutscher Meister bei den Behinderten ist.

"Ich habe David vor eineinhalb Jahren bei den deutschen Meisterschaften getroffen", so Kathi Schanz. Für sie ist das zusätzliche Motivation, nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter ist sie nun wieder mitten im Tischtennis-Fieber und trainiert fleißig

Aufklären, Hilfe leisten, Erfahrungen weitergeben, Mut machen - das sind ihre Ziele mit dem Youtube-Kanal "Diabeteswelt". Kathi Schanz ist allein dadurch ein leuchtendes Vorbild, weil sie nach der Diagnose noch deutsche Meisterin bei den Behinderten geworden ist und zwei Schwangerschaften überstanden hat.

Ein Schlüsselereignis war eine vorher nicht geplante Rede bei der "Diabetes Charity Gala" im Kanzleramt in Berlin. Sie war eigentlich wegen ihres DM-Titels als Gast eingeladen. Unversehens fand sie sich auf der Bühne vor mehreren tausend Leuten wieder und hielt spontan eine Motivationsrede für Diabetiker. "Ich habe schon immer gerne Vorträge gehalten, die Gala hat mich dann ermutigt, noch mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und heute bin ich Botschafterin der Deutschen Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes", erzählt Schanz.

Mittlerweile hält sie häufig Vorträge, wird im November auf dem Welt-Diabetestag in Berlin sein und geht auf entsprechende Fachkongresse. Dadurch bekommt sie stets die neuesten Informationen und bleibt up to date. Schanz gehört zum DEEP ("Disease Experience Expert Panel") bei Novo Nordisk, dem Weltmarktführer für Insulin. DEEP, das sind Patienten, die Experten ihrer jeweiligen Erkrankung sind und der Industrie von ihrem Leben mit der entsprechenden chronischen Erkrankung berichten. Sie ist froh, dass sie in Deutschland lebt, denn hier ist die Versorgung mit Insulin sehr gut. Die Kosten werden bis auf eine Zuzahlung von zehn Euro pro Packung Insulin von den Krankenkassen übernommen.

"Ich trage Diabetes nach außen", ist Kathi Schanz ein offener Umgang mit der Krankheit äußerst wichtig. Ihre Insulinpumpe trägt sie offen, sie möchte, dass man sie darauf anspricht. Hier in der Region ist sie bisher noch ziemlich unbekannt und das möchte sie ändern. "Gibt es hier in der Region Diabetes-Gruppen?", fragt sie und sagt dann einen sehr erstaunlichen Satz: "Ich bin mittlerweile dankbar, dass ich Diabetes bekommen habe, weil ich sonst nie der Mensch geworden wäre, der ich heute bin." Es wird deutlich: Anderen Diabetikern zu helfen, das macht Kathi Schanz rundum glücklich.