Die Deutschland Tour ist nach 2008 wieder zurück in der Region. Grafik: deutschlandtour.com

Dielheim/Mühlhausen. (oé) Zehn Jahre ist es her, dass zum letzten Mal eine Deutschland-Tour der Profi-Radfahrer ausgetragen wurde. Damals übrigens war Wiesloch am 1. September 2008 Zielort der dritten Etappe, tags darauf starteten die Profis dann in der Weinstadt auch zur vierten Etappe.

Jetzt erlebt die Deutschland-Tour eine Neuauflage - und wieder führt sie durch unsere Region: Am Sonntag, 26. August, fährt das Peloton der 132 Radprofis aus 22 Teams auf der vierten und letzten Etappe von Lorsch nach Stuttgart auch durch Unterhof, Dielheim, Mühlhausen und Östringen.

Je nach der Durchschnittsgeschwindigkeit der Profis (44, 42 oder 40 Stundenkilometer) wird das Fahrerfeld der Marschtabelle zufolge zwischen 13.29 und 13.53 in den jeweiligen Ortschaften erwartet - es empfiehlt sich aber, deutlich früher an der Strecke zu sein. Das Peloton kommt auf der Kreisstraße von Meckesheim her und erreicht voraussichtlich zwischen 13.29 und 13.37 Uhr den Unterhof.

Weiter geht es auf der Landessttaße L612 nach Dielheim, das zwischen 13.33 und 13.42 Uhr erreicht werden soll. Von hier aus biegen die Radprofis auf die Hauptstraße und dann auf die Kreisstraße nach Mühlhausen ein. Unter der Autobahn hindurch und vorbei am Dielheimer Fußballplatz geht es die kurze Steigung hinauf und vorbei an den Dielheimer Windhöfen nach Mühlhausen.

Die Veranstalter wollen sich eigenen Angaben zufolge darum bemühen, dass in den Durchfahrtsorten die Straßenabschnitte nur maximal 45 Minuten für den regulären Verkehr gesperrt sind. Es handelt sich dabei um eine sogenannte "Wandersperrung". Circa 30 Minuten vor der Spitze des Feldes sorgen dem Veranstalter zufolge die Polizei, eine Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Strecke.

Hinweisplakate machen den Streckenverlauf schon seit einiger Zeit für die Anwohner kenntlich. Zusätzliche Halteverbotsschilder weisen darauf hin, dass an der Strecke am 26. August nicht geparkt werden darf. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt dann 15 Minuten vor dem herannahenden Feld das Rennen an. Nachdem die Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke wieder für den Verkehr frei.

Das Peloton wird laut Marschtabelle zwischen 13.39 und 13.48 in Mühlhausen erwartet. Die Radsportler kommen von Dielheim her auf der Dielheimer Straße in den Ort, über Haupt-, Hohl-, Brüning- und Schulstraße geht es dann via Bruchsaler Straße weiter nach Östringen.

Die Ortsdurchfahrt in Mühlhausen wird den Verantwortlichen zufolge schon ab circa 12 Uhr gesperrt sein. Sobald Fahrerfeld und Tross die Ortsdurchfahrt passiert haben, wird die Polizei die Sperrung wieder aufheben. Im Mühlhausener Rathaus rechnet man damit, dass dies allerspätestens um 14 Uhr der Fall sein wird.

Während die hoffentlich zahlreichen Zaungäste in Mühlhausen auf das Eintreffen des Pelotons warten, können sie sich an einem Stand am Mühlradbrunnen von den Mühlhausener Winzern mit Wein und anderen Getränken bewirten lassen.