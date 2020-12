Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und den umliegenden Orten? Dies möchten wir Ihnen mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Mittwoch. In den Klammern befindet sich die Steigerung oder die Abnahme zum letzten Tag, von dem uns Zahlen gemeldet wurden, in diesem Fall Dienstag.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 13 Fälle (+2)

Malsch: 8 Fälle (+1)

Mühlhausen: 18 Fälle (+3)

Rauenberg: 27 Fälle (+3)

St. Leon-Rot: 46 Fälle (+1)

Walldorf: 31 Fälle

Wiesloch: 66 Fälle (+7)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 22 Fälle (+2)

Leimen: 105 Fälle (+10)

Mauer: 6 Fälle (-1)

Meckesheim: 9 Fälle (+1)

Nußloch: 25 Fälle (-5)

Reilingen: 35 Fälle (+2)

Sandhausen: 48 Fälle (+4)

Sinsheim: 168 Fälle (+17)

Zuzenhausen: 8 Fälle (+3)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 128 Fälle (+12)

Kronau: 31 Fälle

Östringen: 83 Fälle (+9)

Waghäusel: 112 Fälle (+7)

Update: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 17.45 Uhr

Stand der Neu-Infektionen am Mittwoch, 16. Dezember 2020

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 11 Fälle (+2)

Malsch: 7 Fälle

Mühlhausen: 15 Fälle (+2)

Rauenberg: 24 Fälle (-3)

St. Leon-Rot: 45 Fälle (+10)

Walldorf: 31 Fälle (+1)

Wiesloch: 59 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 20 Fälle (+6)

Leimen: 95 Fälle (+13)

Mauer: 7 Fälle

Meckesheim: 8Fälle (+2)

Nußloch: 30 Fälle (+2)

Reilingen: 33 Fälle (+2)

Sandhausen: 44 Fälle (+2)

Sinsheim: 151 Fälle (+5)

Zuzenhausen: 5 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 116 Fälle (-1)

Kronau: 31 Fälle (+2)

Östringen: 74 Fälle (+1)

Waghäusel: 105 Fälle (+6)

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19 Uhr

Stand der Neu-Infektionen am Dienstag

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 9 Fälle (+2)

Malsch: 7 Fälle (+1)

Mühlhausen: 13 Fälle (-1)

Rauenberg: 27 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 35 Fälle (+4)

Walldorf: 30 Fälle (+3)

Wiesloch: 56 Fälle (+7)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 14 Fälle (-1)

Leimen: 82 Fälle (-2)

Mauer: 7 Fälle (+1)

Meckesheim: 6 Fälle (-2)

Nußloch: 28 Fälle (+3)

Reilingen: 31 Fälle

Sandhausen: 42 Fälle (+6)

Sinsheim: 146 Fälle (+8)

Zuzenhausen: 5 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 117 Fälle (+5)

Kronau: 29 Fälle (-1)

Östringen: 73 Fälle (-1)

Waghäusel: 99 Fälle (+1)

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 17.45 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 7 Fälle (-2)

Malsch: 6 Fälle

Mühlhausen: 14 Fälle

Rauenberg: 28 Fälle (-3)

St. Leon-Rot: 31 Fälle (-2)

Walldorf: 27 Fälle

Wiesloch: 49 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 15 Fälle (-3)

Leimen: 84 Fälle (+1)

Mauer: 6 Fälle (+1)

Meckesheim: 8 Fälle (+1)

Nußloch: 25 Fälle

Reilingen: 31 Fälle

Sandhausen: 36 Fälle (+2)

Sinsheim: 138 Fälle (+3)

Zuzenhausen: 4 Fälle (+3)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 112 Fälle (-5)

Kronau: 30 Fälle

Östringen: 74 Fälle (-1)

Waghäusel: 98 Fälle

Update: Montag, 14. Dezember 2020, 18.34 Uhr

Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und den umliegenden Orten? Dies möchten wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Heute die Fälle von Donnerstag. In den Klammern befindet sich die Steigerung oder die Abnahme zum letzten Tag, von dem uns Zahlen gemeldet wurden, in diesem Fall Mittwoch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 11 Fälle

Malsch: 6 Fälle (+1)

Mühlhausen: 14 Fälle

Rauenberg: 32 Fälle

St. Leon-Rot: 33 Fälle (+4)

Walldorf: 38 Fälle (-3)

Wiesloch: 50 Fälle (+5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 24 Fälle (+1)

Leimen: 81 Fälle (+1)

Mauer: 5 Fälle (-1)

Meckesheim: 7 Fälle (+2)

Nußloch: 17 Fälle (-1)

Reilingen: 33 Fälle

Sandhausen: 47 Fälle (+2)

Sinsheim: 159 Fälle (-4)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 68 Fälle (+1)

Kronau: 25 Fälle

Östringen: 68 Fälle (+8)

Waghäusel: 76 Fälle (+7)

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 18.34 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 11 Fälle

Malsch: 5 Fälle

Mühlhausen: 14 Fälle (+1)

Rauenberg: 32 Fälle (+3)

St. Leon-Rot: 29 Fälle (+2)

Walldorf: 41 Fälle (+8)

Wiesloch: 45 Fälle (+10)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 23 Fälle (+2)

Leimen: 80 Fälle (+11)

Mauer: 6 Fälle (+1)

Meckesheim: 5 Fälle

Nußloch: 18 Fälle

Reilingen: 33 Fälle (+6)

Sandhausen: 45 Fälle

Sinsheim: 163 Fälle (+35)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 67 Fälle (+6)

Kronau: 25 Fälle (+2)

Östringen: 60 Fälle (+4)

Waghäusel: 69 Fälle (+18)

Update: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 17.59 Uhr

Wie der Rhein-Neckar-Kreis gestern mitteilte, sind allein in einer Reilinger Alten- und Pflegeeinrichtung 14 Bewohner sowie 4 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Die Fälle verteilen sich auf drei Wohnbereiche der Einrichtung.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 11 Fälle (+1)

Malsch: 5 Fälle

Mühlhausen: 13 Fälle

Rauenberg: 29 Fälle (-4)

St. Leon-Rot: 27 Fälle (-2)

Walldorf: 33 Fälle (+3)

Wiesloch: 35 Fälle (-3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 21 Fälle (+2)

Leimen: 69 Fälle (-7)

Mauer: 5 Fälle (-1)

Meckesheim: 5 Fälle

Nußloch: 18 Fälle (-1)

Reilingen: 27 Fälle (+6)

Sandhausen: 45 Fälle

Sinsheim: 128 Fälle

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 61 Fälle (+7)

Kronau: 23 Fälle (+1)

Östringen: 56 Fälle (+9)

Waghäusel: 51 Fälle (+2)

Update: Mittwoch, 9. Dezember 2020, 18.38 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 10 Fälle (+2)

Malsch: 5 Fälle (-1)

Mühlhausen: 13 Fälle (-2)

Rauenberg: 33 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 29 Fälle (+1)

Walldorf: 30 Fälle (-1)

Wiesloch: 38 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 19 Fälle (+1)

Leimen: 76 Fälle (-14)

Mauer: 6 Fälle (-2)

Meckesheim: 5 Fälle

Nußloch: 19 Fälle (+6)

Reilingen: 21 Fälle (+4)

Sandhausen: 45 Fälle (+4)

Sinsheim: 128 Fälle (-8)

Zuzenhausen: 1 Fall

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 54 Fälle

Kronau: 22 Fälle

Östringen: 47 Fälle

Waghäusel: 49 Fälle (-5)

Update: Dienstag, 8. Dezember 2020, 19.24 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 8 Fälle (-1)

Malsch: 6 Fälle

Mühlhausen: 15 Fälle (-4)

Rauenberg: 32 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 28 Fälle (-1)

Walldorf: 31 Fälle (-4)

Wiesloch: 38 Fälle (-4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 18 Fälle (-2)

Leimen: 90 Fälle (-5)

Mauer: 6 Fälle (-2)

Meckesheim: 5 Fälle (-1)

Nußloch: 13 Fälle (-5)

Reilingen: 17 Fälle (+2)

Sandhausen: 41 Fälle (+2)

Sinsheim: 136 Fälle (+1)

Zuzenhausen: 1 Fall (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 54 Fälle

Kronau: 22 Fälle (-3)

Östringen: 47 Fälle (-2)

Waghäusel: 54 Fälle (+9)

Update: Montag, 7. Dezember 2020, 18.21 Uhr

In insgesamt vier Städten und Gemeinden in der Region steigen derzeit die Zahlen, in Dielheim innerhalb von zwei Tagen um elf Fälle. In Rauenberg kamen ebenfalls noch einmal zwei Fälle hinzu, ebenso wie in Wiesloch.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 14 Fälle (+4)

Malsch: 5 Fälle (-1)

Mühlhausen: 16 Fälle (-3)

Rauenberg: 19 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 14 Fälle (-2)

Walldorf: 25 Fälle (+1)

Wiesloch: 40 Fälle (+2)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle (+1)

Leimen: 100 Fälle (-1)

Mauer: 4 Fälle

Meckesheim: 5 Fälle (-1)

Nußloch: 16 Fälle

Reilingen: 13 Fälle (-1)

Sandhausen: 27 Fälle (+1)

Sinsheim: 86 Fälle (-5)

Zuzenhausen: 9 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 30 Fälle (-3)

Kronau: 12 Fälle (-1)

Östringen: 33 Fälle (+2)

Waghäusel: 77 Fälle

Update: Freitag, 27. November 2020, 19.28 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle

Malsch: 5 Fälle

Mühlhausen: 18 Fälle (-2)

Rauenberg: 24 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 17 Fälle (-1)

Walldorf: 20 Fälle (-2)

Wiesloch: 42 Fälle (-10)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 11 Fälle (+4)

Leimen: 86 Fälle (+3)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 7 Fälle

Nußloch: 19 Fälle (-3)

Reilingen: 11 Fälle (+1)

Sandhausen: 26 Fälle

Sinsheim: 96 Fälle (-7)

Zuzenhausen: 9 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 32 Fälle (-6)

Kronau: 9 Fälle (+1)

Östringen: 31 Fälle (-6)

Waghäusel: 77 Fälle (-3)

Update: Dienstag, 24. November 2020, 17.59 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle (-1)

Malsch: 5 Fälle (-4)

Mühlhausen: 20 Fälle (-4)

Rauenberg: 25 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 18 Fälle (-4)

Walldorf: 22 Fälle (-1)

Wiesloch: 52 Fälle (-5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle

Leimen: 83 Fälle (-1)

Mauer: 3 Fälle

Meckesheim: 7 Fälle

Nußloch: 22 Fälle

Reilingen: 10 Fälle (+2)

Sandhausen: 26 Fälle (-2)

Sinsheim: 103 Fälle (-12)

Zuzenhausen: 10 Fälle (+2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 38 Fälle (-2)

Kronau: 8 Fälle

Östringen: 37 Fälle (-2)

Waghäusel: 80 Fälle (+2)

Update: Montag, 23. November 2020, 18.02 Uhr

Corona-Fall im Kindergarten - zwei Gruppen in Quarantäne

Dielheim. (tt) In der Leimbachtal-Gemeinde Dielheim gibt es den ersten Corona-Fall in einem Kindergarten. Das teilte Bürgermeister Thomas Glasbrenner am Sonntag auf der Gemeinde-Webseite mit. Trotz aller Bemühungen und bisher sehr überschaubaren Infektionszahlen unter den Bürgern in Dielheim habe man nun leider einen ersten bestätigten Covid-19-Fall in einer Kinderbetreuungseinrichtung, so Glasbrenner.

"Nachdem ein Kind des Inselkindergartens Dielheim positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises aktuell für die Kinder und die Erzieherinnen der Delfingruppe als auch deren Partnergruppe, die Walgruppe, bis 30. November behördlich die Quarantäne angeordnet", schreibt Glasbrenner auf der Webseite. Das bedeute, dass die Betroffenen ab sofort zuhause bleiben und sich dort nach Möglichkeit auch von anderen Familienmitgliedern separieren müssten. Im Kindergarten werden in sechs Gruppen insgesamt 130 Kinder betreut.

"Dies sind einschneidende Maßnahmen für ganze Familien und zeigen uns allen, wie wichtig es ist, die Kontaktbeschränkungen und die AHALA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften und Corona-Warn-App) einzuhalten", so Glasbrenner. Er bitte alle Dielheimer, in diesen Bemühungen nicht nachzulassen. "Nur mit viel Disziplin sowie gegenseitigem respektvollen und verantwortungsbewussten Handeln können wir solche tief greifenden Einschnitte in unser alltägliches Leben und unsere Gesundheit verhindern."

Update: Sonntag, 22. November 2020, 18.37 Uhr

Neue Infektionen in drei Gemeinden

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 8 Fälle (-1)

Mühlhausen: 30 Fälle (-2)

Rauenberg: 26 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 22 Fälle (+6)

Walldorf: 22 Fälle (+3)

Wiesloch: 59 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle

Leimen: 76 Fälle (+5)

Mauer: 3 Fälle (+1)

Meckesheim: 7 Fälle (+1)

Nußloch: 25 Fälle (+2)

Reilingen: 12 Fälle

Sandhausen: 20 Fälle (-3)

Sinsheim: 101 Fälle (+9)

Zuzenhausen: 4 Fälle (+2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 43 Fälle (-2)

Kronau: 10 Fälle (-2)

Östringen: 34 Fälle (-1)

Waghäusel: 95 Fälle (-4)

Update: Freitag, 20. November 2020, 18.23 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle (+1)

Malsch: 9 Fälle (-1)

Mühlhausen: 32 Fälle (+6)

Rauenberg: 25 Fälle (+9)

St. Leon-Rot: 16 Fälle (+4)

Walldorf: 19 Fälle (+1)

Wiesloch: 55 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle (+1)

Leimen: 71 Fälle (-4)

Mauer: 2 Fälle

Meckesheim: 6 Fälle (+1)

Nußloch: 23 Fälle

Reilingen: 12 Fälle

Sandhausen: 23 Fälle

Sinsheim: 92 Fälle (+15)

Zuzenhausen: 2 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 45 Fälle (-2)

Kronau: 12 Fälle (+1)

Östringen: 35 Fälle (+5)

Waghäusel: 99 Fälle (+8)

Update: Donnerstag, 19. November 2020, 18.30 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 9 Fälle (-1)

Mühlhausen: 25 Fälle

Rauenberg: 19 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 11 Fälle (-1)

Walldorf: 19 Fälle (+2)

Wiesloch: 58 Fälle (-5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle

Leimen: 71 Fälle (+5)

Mauer: 2 Fälle

Meckesheim: 4 Fälle

Nußloch: 24 Fälle (+1)

Reilingen: 10 Fälle

Sandhausen: 25 Fälle (+3)

Sinsheim: 83 Fälle (+4)

Zuzenhausen: 2 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 43 Fälle (+1)

Kronau: 15 Fälle (-3)

Östringen: 29 Fälle (-1)

Waghäusel: 90 Fälle (-6)

Update: Dienstag, 17. November 2020, 19.26 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle

Malsch: 10 Fälle (+5)

Mühlhausen: 25 Fälle (+4)

Rauenberg: 17 Fälle (+3)

St. Leon-Rot: 12 Fälle (+2)

Walldorf: 17 Fälle (-1)

Wiesloch: 63 Fälle (-1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 6 Fälle (+1)

Leimen: 66 Fälle (-5)

Mauer: 2 Fälle

Meckesheim: 4 Fälle

Nußloch: 23 Fälle (-1)

Reilingen: 10 Fälle (-1)

Sandhausen: 22 Fälle (-1)

Sinsheim: 79 Fälle (-1)

Zuzenhausen: 2 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 42 Fälle (-10)

Kronau: 18 Fälle

Östringen: 30 Fälle (-2)

Waghäusel: 96 Fälle (+1)

Update: Montag, 16. November 2020, 19.01 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 8 Fälle

Mühlhausen: 11 Fälle (-3)

Rauenberg: 8 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 12 Fälle (-2)

Walldorf: 16 Fälle (+3)

Wiesloch: 47 Fälle (-7)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle (-3)

Leimen: 56 Fälle

Mauer: 2 Fälle

Meckesheim: 4 Fälle (-2)

Nußloch: 18 Fälle (+1)

Reilingen: 9 Fälle (-1)

Sandhausen: 23 Fälle (+4)

Sinsheim: 66 Fälle (-7)

Zuzenhausen: 2 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 57 Fälle (-1)

Kronau: 19 Fälle (-1)

Östringen: 23 Fälle (+1)

Waghäusel: 89 Fälle (+11)

Update: Freitag, 13. November 2020, 19.15 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall (-3)

Malsch: 8 Fälle (+1)

Mühlhausen: 14 Fälle (+3)

Rauenberg: 6 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 14 Fälle (-1)

Walldorf: 13 Fälle (-3)

Wiesloch: 54 Fälle (+5)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle

Leimen: 56 Fälle (+3)

Mauer: 2 Fälle (+1)

Meckesheim: 6 Fälle (+1)

Nußloch: 17 Fälle (+1)

Reilingen: 10 Fälle (-2)

Sandhausen: 19 Fälle (+3)

Sinsheim: 73 Fälle (-2)

Zuzenhausen: 2 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 58 Fälle (-2)

Kronau: 20 Fälle (-1)

Östringen: 22 Fälle (+3)

Waghäusel: 78 Fälle (+14)

Update: Donnerstag, 12. November 2020, 20.29 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle (-1)

Malsch: 7 Fälle (+1)

Mühlhausen: 11 Fälle (+3)

Rauenberg: 7 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 15 Fälle (+2)

Walldorf: 16 Fälle (+2)

Wiesloch: 49 Fälle

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle

Leimen: 53 Fälle (+4)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 5 Fälle (-1)

Nußloch: 15 Fälle (-1)

Reilingen: 12 Fälle (-1)

Sandhausen: 16 Fälle (+1)

Sinsheim: 75 Fälle (+6)

Zuzenhausen: 3 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 60 Fälle (+2)

Kronau: 21 Fälle

Östringen: 19 Fälle (+3)

Waghäusel: 64 Fälle (+1)

Update: Mittwoch, 11. November 2020, 19.57 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 5 Fälle (+2)

Malsch: 6 Fälle

Mühlhausen: 8 Fälle (+2)

Rauenberg: 6 Fälle

St. Leon-Rot: 13 Fälle (-3)

Walldorf: 14 Fälle (-2)

Wiesloch: 49 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 7 Fälle (-1)

Leimen: 49 Fälle (-6)

Mauer: 1 Fall (+1)

Meckesheim: 6 Fälle (-1)

Nußloch: 16 Fälle

Reilingen: 13 Fälle

Sandhausen: 15 Fälle (+5)

Sinsheim: 69 Fälle (-15)

Zuzenhausen: 4 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 58 Fälle (-2)

Kronau: 21 Fälle (-1)

Östringen: 16 Fälle

Waghäusel: 63 Fälle

Update: Dienstag, 10. November 2020, 18.13 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 3 Fälle (-2)

Malsch: 6 Fälle (+2)

Mühlhausen: 6 Fälle (+2)

Rauenberg: 6 Fälle (+1)

St. Leon-Rot: 16 Fälle (+3)

Walldorf: 16 Fälle (-1)

Wiesloch: 45 Fälle (+10)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 8 Fälle (+2)

Leimen: 55 Fälle (-2)

Mauer: 0 Fälle (-1)

Meckesheim: 7 Fälle (+2)

Nußloch: 16 Fälle

Reilingen: 13 Fälle (-1)

Sandhausen: 10 Fälle (+2)

Sinsheim: 84 Fälle (-2)

Zuzenhausen: 4 Fälle (-1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 60 Fälle (+6)

Kronau: 22 Fälle (-1)

Östringen: 16 Fälle (+1)

Waghäusel: 63 Fälle (+6)

Update: Montag, 9. November 2020, 17.55 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 5 Fälle (+1)

Malsch: 2 Fälle

Mühlhausen: 2 Fälle (-1)

Rauenberg: 5 Fälle

St. Leon-Rot: 16 Fälle (+2)

Walldorf: 13 Fälle (+2)

Wiesloch: 40 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 4 Fälle (+2)

Leimen: 47 Fälle (-4)

Mauer: 1 Fall

Meckesheim: 12 Fälle (+3)

Nußloch: 12 Fälle (+3)

Reilingen: 17 Fälle (-1)

Sandhausen: 10 Fälle (-2)

Sinsheim: 102 Fälle (+34)

Zuzenhausen: 5 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 52 Fälle (-3)

Kronau: 22 Fälle

Östringen: 16 Fälle

Waghäusel: 48 Fälle (+11)

Update: Freitag, 6. November 2020, 18 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in der Region Wiesloch/Walldorf und in den umliegenden Orten? Dies möchten wir Ihnen täglich mit dieser Übersicht zeigen. Am heutigen Donnerstag sind es die Fälle von Mittwoch. In der Klammer befindet sich die Steigerung oder die Abnahme zum letzten Tag, von dem uns Zahlen gemeldet wurden, in diesem Fall Dienstag.

Der hohe Zuwachs an genesenen Personen in den Bereichen "Region Wiesloch/Walldorf" und "Rhein-Neckar-Kreis" am Mittwoch ist darauf zurückzuführen, dass das Gesundheitsamt den Prozess des Entlass-Managements umgestellt hat. Durch einen Fehler in der Datenbank wurden in der letzten Woche zu wenig Fälle als "abgeschlossen" markiert. Dieser Fehler wurde am Mittwoch behoben.

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 4 Fälle (+2)

Malsch: 2 Fälle (-1)

Mühlhausen: 2 Fälle (-1)

Rauenberg: 5 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 14 Fälle (-3)

Walldorf: 11 Fälle (-11)

Wiesloch: 37 Fälle (+4)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 2 Fälle (+1)

Leimen: 51 Fälle (-3)

Mauer: 1 Fälle (-5)

Meckesheim: 9 Fälle (-10)

Nußloch: 9 Fälle (-9)

Reilingen: 18 Fälle (-2)

Sandhausen: 12 Fälle (-4)

Sinsheim: 68 Fälle (-23)

Zuzenhausen: 5 Fälle (-8)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 55 Fälle (+3)

Kronau: 22 Fälle (+1)

Östringen: 16 Fälle (+1)

Waghäusel: 37 Fälle (+5)

Update: Donnerstag, 5. November 2020, 17.45 Uhr

Nun 55 Fälle in Wiesloch und Walldorf

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 6 Fälle (+2)

St. Leon-Rot: 17 Fälle (+3)

Walldorf: 22 Fälle (+1)

Wiesloch: 33 Fälle (+3)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall

Leimen: 54 Fälle (+9)

Mauer: 6 Fälle (-1)

Meckesheim: 19 Fälle

Nußloch: 18 Fälle

Reilingen: 20 Fälle (+2)

Sandhausen: 16 Fälle (-1)

Sinsheim: 91 Fälle (+11)

Zuzenhausen: 13 Fälle (-2)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 52 Fälle (+8)

Kronau: 21 Fälle

Östringen: 15 Fälle (+1)

Waghäusel: 32 Fälle (+5)

Update: Mittwoch, 4. November 2020, 17.45 Uhr

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 2 Fälle (+1)

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 4 Fälle (-1)

St. Leon-Rot: 14 Fälle (+4)

Walldorf: 21 Fälle (+2)

Wiesloch: 30 Fälle (+6)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 1 Fall (-2)

Leimen: 45 Fälle (+11)

Mauer: 7 Fälle

Meckesheim: 19 Fälle (+1)

Nußloch: 18 Fälle (+3)

Reilingen: 18 Fälle (+1)

Sandhausen: 17 Fälle (+1)

Sinsheim: 80 Fälle (+19)

Zuzenhausen: 15 Fälle (+1)

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 44 Fälle (+2)

Kronau: 21 Fälle (-1)

Östringen: 14 Fälle (-1)

Waghäusel: 27 Fälle (+3)

Update: Dienstag, 3. November 2020, 18.30 Uhr

Deutlicher Anstieg in Wiesloch und Walldorf

Region Wiesloch/Walldorf

Dielheim: 1 Fall

Malsch: 3 Fälle

Mühlhausen: 3 Fälle

Rauenberg: 5 Fälle

St. Leon-Rot: 10 Fälle

Walldorf: 19 Fälle (+1)

Wiesloch: 24 Fälle (+1)

Rhein-Neckar-Kreis

Angelbachtal: 3 Fälle

Leimen: 34 Fälle (+1)

Mauer: 7 Fälle

Meckesheim: 18 Fälle

Nußloch: 15 Fälle

Reilingen: 17 Fälle (+2)

Sandhausen: 16 Fälle (-1)

Sinsheim: 61 Fälle

Zuzenhausen: 14 Fälle

Landkreis Karlsruhe

Bad Schönborn: 42 Fälle (-2)

Kronau: 22 Fälle (-1)

Östringen: 15 Fälle

Waghäusel: 24 Fälle (-1)