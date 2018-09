Wiesloch. (sel) Von 1989 bis 1999 waren die fünf Musiker aus der Region als "Statement" unterwegs und bekannt, dann wurde es ruhig um die Band, bis sie in diesem Jahr dann endlich ihr "Comeback" bekannt gab. "Die Wissenschaft hat es möglich gemacht, dass wir noch leben", verkündete Leadsänger Olli Roth gut gelaunt bei ihrem Wiedersehens-Konzert im Minnesängersaal des Wieslocher Palatins.

Den Auftakt durfte Roths Sohn Robin Carpe mit seiner Band "As far as low" machen. Azim Touré und Carpe, beide zuständig für Gesang und Gitarre, heizten dem Publikum ordentlich ein, auch ohne Schlagzeuger Robin Pföhler, der an diesem Abend krankheitsbedingt verhindert war. Die beiden boten neben dem Coversong "How to Save a Life" (The Fray) zahlreiche eigens komponierte Stücke ihrer ersten EP "Domino". Dabei harmonierte die rockige Stimme Carpes gerade in den selbst geschriebenen Werken besonders gut mit der sanften und doch kräftigen Stimme Tourés.

Dann wurde es Zeit, "Statement, die Staatsmänner" (O-Ton Edgar Berlinghof), auf der Bühne zu begrüßen. "Statement" waren und sind auch heute noch die beiden Songschreiber Olli Roth (Gitarre, Leadgesang) und Henry Mittnacht (Gitarre, Gesang), Tom Geiss (Keyboard, Gesang), Ralf Bopp (Bass, Gesang) und Michael Vogel (Schlagzeug, Gesang). Der Lautstärkepegel vervielfachte sich, als die fünf Männer auf Position gingen: Auf zeitlose und standesgemäß laute Rockmusik kann man sich bei einem "Statement"-Konzert ebenso verlassen wie auf ganz viel Bühnen-Energie, Lust und Leidenschaft der Musiker.

In einem Proberaum in Sandhausen entstand "Street of Dreams", die erste selbst geschriebene Nummer. Seitdem sei eines klar gewesen: "Es ist eigentlich cooler, eigene Songs zu schreiben, statt nur Cover zu performen", erinnerte sich Olli Roth. Und so bestand das Bühnenprogramm denn auch überwiegend aus Titeln, die aus der eigenen Feder stammen. Zwei veröffentlichte Alben ("One for the Money", "Love Bites") und einige Klassiker der Rockgeschichte boten genügend Stoff für über zwei Stunden geballte Unterhaltung.

Dass die Band nicht nur laut sein kann, sondern auch akustisch viel zu bieten hat, bewiesen die fünf Musiker mit "Hard to Find", einem ruhigen Song über wahre Liebe, und einem Cover von "Seven Bridges Road" (The Eagles). Dazwischen schwelgten Publikum und Band in Erinnerungen an Zeiten, in denen man noch einen extra Bleistift für den Kassetten-Bandsalat hatte und samstagabends die Hitparade mit dem Kassettenrekorder aufnahm. Dass mit vielen der selbstkomponierten Songs manches Andenken verknüpft ist, offenbarte sich, als die Band "Wild in the Streets" auf die Bühne brachte - das Lied, das einst den ersten "Statement"-Fernsehauftritt begleitet hatte. Gemäß dem Songtext "They dance to the rhythm of a rock’n’roll beat" tanzte das begeisterte Publikum ausgelassen durch den Abend.

Natürlich entließen die "Statement"-Rocker ihre Zuhörer nicht ohne Zugabe in die Nacht. Olli Roth gelang eine überzeugende Interpretation des Beatles-Hits "With a Little Help From My Friends", während Mittnacht und Geiss, "die ‚An-gels‘", wie Roth sie liebevoll taufte, den bekannten Chorus übernahmen. Bei "Jump" (Van Halen) sprang nicht nur Gitarrist Mittnacht, wie es sich gehört, in die Luft, sondern der ganze Saal. Mit "Hey Jude" (The Beatles) übernahm dann Henry Mittnacht bei einer zweiten Zugabe den Leadgesang. Von einem himmlischen Publikumschor begleitet, verabschiedeten sich "Statement" in die Nacht.