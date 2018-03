Walldorf. (rö) Am 16. April beginnt in Walldorf die Carsharing-Ära: Dann werden an zentraler Stelle, an der Ecke Nußlocher/Scheffelstraße, für alle Interessierten zwei Fahrzeuge bereitstehen, die genutzt werden können. Das Angebot wird in Kooperation mit der Firma Stadtmobil Rhein-Neckar geschaffen, die bereits in 22 weiteren Kommunen tätig ist, unter anderem in Wiesloch, Sandhausen oder Schwetzingen. "Wir waren seit vielen Jahren dran", freut sich Bürgermeisterin Christiane Staab, dass es, wie auch von der Gemeinderatsfraktion der Grünen bereits 2012 beantragt, nun endlich mit dem Autoteilen klappt.

Laut Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, hat man zunächst als Fahrzeuge einen kleinen Kombi und einen Hybrid ausgewählt. Das mögliche finanzielle Risiko für die Stadt beziffert er auf 17.000 bis 18.000 Euro im Jahr - falls überhaupt niemand das Carsharing nutzen würde. Wie vom Gemeinderat beschlossen, wird dieser Verlust für vier Jahre gedeckt, dann soll ein wirtschaftlicher Betrieb erreicht sein.