Wiesloch. (hds) Es war der erwartete Abend im Staufersaal des Palatins. Das Musikkorps der Bundeswehr unter Oberstleutnant Christoph Scheibling gab eine fulminante Vorstellung, das 65-köpfige Ensemble bot die gesamte Bandbreite der orchestralen Blasmusik in einem abwechslungsreichen Programm. Marschmusik in Vollendung, aber auch sinfonische Werke, eine unterhaltsame Reise nach Schottland und ein Ausflug in die Moderne wurden dargeboten. Und dies stets in Perfektion und mit hohem Unterhaltungswert, sehr zur Freude der Besucher im sehr gut besuchten Staufersaal.

Viele waren bereits vor etwas mehr als zwei Jahren mit dabei, als das Musikkorps letztmals in Wiesloch auftrat. "Da ist inzwischen viel passiert, so haben wir beispielsweise den Franzosen freiwillig den Titel bei der Fußball-WM überlassen", meinte Scheibling scherzhaft. Veranstaltet wurde der Abend von der Stadtkapelle Wiesloch und der Volksbank Kraichgau. "Der Reinerlös dient der Unterstützung der Jugendstadtkapelle", hatte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Norbert Bönisch, bei der Begrüßung verkündet.

Begonnen hatte der Abend schwungvoll, ja zackig - und zwar mit einem Marsch der Schweizer Garde. "Wir sind gerade dabei, Märsche und Parademusik aus ganz Europa zusammenzutragen, und haben bereits eine CD veröffentlicht. Für uns nicht nur Ansporn und Herausforderung, sondern auch ein Zeichen für das Zusammengehörigkeitsgefühl vieler Nationen - und dies im Gegensatz zur Meinung so mancher Populisten", wurde Scheibling politisch. Er freute sich insbesondere über den Publikumszuspruch und die vielen Musiker im Saale. Vom Musikverein Neibsheim waren gar 80 Mitglieder angereist, die sich die Aufführung nicht entgehen lassen wollten. Nicht nur sie waren beeindruckt von dem perfekten Zusammenspiel und der Harmonie zwischen den Instrumenten-Gruppen.

Mit "Harrison’s Dream" von Peter Graham wurde der Traum eines Uhrmachers musikalisch umgesetzt, einen Chronometer zu erfinden, der die Gefahr von Schiffsunglücken verringern sollte. Anlass war eine Sturmflut anno 1707, bei der gleich mehrere Schiffe aufgrund nicht vorhandener, technischer Hilfsmittel gesunken waren. In dem Stück, nervös, unsicher und fragend zu Beginn, entwickelte das Orchester mit Feingefühl und instrumentaler Virtuosität die Erfolgsgeschichte des Erfinders. Die dramatische Auflösung am Schluss, die Scheibling als eine "Herausforderung für ein sinfonisches Blasorchester" bezeichnete, war von Wucht und Freude gekennzeichnet.

Weiter ging es mit einem Marsch des 4. Hannoverschen Infanterie-Regiments, ehe noch vor der Pause ein weiterer Höhepunkt anstand: die "Festouvertüre 1812" von Peter Tschaikowsky. In aufwühlender Weise wurde der Kampf zwischen Napoleons Truppen und den Heerscharen des Zaren musikalisch umgesetzt: von der bangen Nervosität der Soldaten zu Beginn, als sich die Truppen aufstellen, über das Schlachtgetümmel bis hin zu den Glocken, die in Moskau nach dem glorreichen Sieg über die Franzosen erklingen, wurden die unterschiedlichen Emotionen dargestellt. Zwischendurch erklang noch verzagt die Marseillaise, als Schlacht noch unentschieden dahin wogte. Elemente mit Volksliedcharakter hat Tschaikowsky mit eingebaut, aber auch verzückende Klänge nach dem Triumph über die "Grande Nation". Das Musikkorps setzte dies in eindringlicher Perfektion um und, wie auch bei den anderen zur Aufführung gelangten Stücken, überzeugte durch zahlreiche Solo-Parts.

Nach der Pause ging es mit der "Liberty Fanfare" von John Williams weiter, der den Titel 1986 zur 100. Wiederkehr der Einweihung der Freiheitsstatue in New York komponierte. Speziell Trompeten und Hörner zeichneten ein Bild von Eleganz und Stolz. "Ganz im Gegensatz zu heute", konnte sich Oberstleutnant Scheibling einen Seitenhieb auf den derzeitigen Präsidenten der USA nicht verkneifen. Der Dirigent erwies sich im Verlauf des Abends nicht nur als engagierter Leiter seines Orchesters, sondern vermittelte auch viel Wissenswertes über Komponisten und Werke.

Mit "Spirit of Scotland" unternahm das Musikkorps einen vergnüglichen Ausflug in die Highlands jenseits des Hadrian-Walls. Zwar ohne Dudelsack, diesen aber gekonnt mit Flöten und Klarinetten imitierend, wurde die raue Schale der Schotten aufgebrochen und deren weicher Kern stimmungsvoll in den Staufersaal transportiert. Mit "Mull of Kintyre" erklang zwischendurch auch der bekannte Paul-McCartney-Titel.

Das furiose Finale war eine Hommage an den amerikanischen Sänger, Pianisten und Songschreiber Billy Joel. Unter dem Titel "Symphonic Piano Man" durchstreifte das Orchester viele bekannte Hits des Künstlers und Christoph Scheibling verließ gar sein Dirigentenpult, um in die Tasten am Flügel zu greifen. Beeindruckend dabei ein ergreifendes Solo von Saxofon und Posaune. "Die dürfen, nein sie sollen wiederkommen", so der einheitliche Tenor der Besucher nach diesem besonderen Abend.