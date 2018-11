Walldorf. (seb) "Sie machen derart Lust auf Lesen!" Darüber herrschte Einigkeit im voll besetzten Saal der Stadtbücherei Walldorf, als zum traditionellen "Bücherherbst" Oliver Buhl und Wolfgang Schwarz literarische Neuerscheinungen präsentierten. Die beiden Vertreter großer Verlage waren wieder auf Einladung der Stadtbücherei und der Buchhandlung Dörner zu Gast.

Mit launigen Bemerkungen und gegenseitigen Frotzeleien nahmen sie das Publikum von Beginn an für sich ein. Sie bereicherten den Abend mit Anekdoten, in denen sie ihre Vertrautheit mit der Region unter Beweis stellten, boten Informativ-Heiteres über die Autoren und ihre Arbeitsweise und gaben auch Tipps zu den entsprechenden Hörbüchern. Sie erwiesen sich zudem als konsequent im Zusteuern auf ihr Ziel: den Lesern "das richtige Buch" zu empfehlen, wie Schwarz es formulierte.

So räumte er inmitten seiner glühenden Würdigung des "Jahrhundertwerks" von Edoardo Albinati, "Die katholische Schule", ein, dass es mit seinen über 1200 Seiten nicht für jedermann sei. Es sei die Aufarbeitung eines "scheußlichen Verbrechens" 1975, das Italien erschüttert habe. Eine 17- und eine 19-Jährige seien entführt und missbraucht worden, eine sei getötet worden - die Täter: Schüler einer angesehenen, von katholischen Mönchen geleiteten Schule. Ohne Sensationsgier gehe Albinati aufs Verbrechen selbst ein, so Schwarz, dann aber widme er sich - mit "schonungsloser Selbst-Ehrlichkeit", schließlich war er selbst dort Schüler - den Hintergründen.

Die für Oliver Buhl "größte Überraschung" des Bücherherbsts ist Christian Berkels "Der Apfelbaum". Der Schauspieler erweise sich als vollwertiger Autor: "Inhaltlich und sprachlich herausragend", dabei authentisch und mitreißend, erzähle er die eigene Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Historische Hintergründe bilden dabei unter anderem die Zeit des Nationalsozialismus und Francos Diktatur in Spanien. "Das Starke, das sich durch dieses Buch zieht, sind die Frauen", so Buhl: "wie sie für ein besseres Leben kämpfen und allen Widrigkeiten trotzen".

Ebenfalls überraschend und anrührend: Hannes Köhlers "Ein mögliches Leben", eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund eines wenig bekannten Kapitels der deutsch-amerikanischen Geschichte: von Kriegsgefangenen während des Zweiten Weltkriegs, die sich, so gut, wie sie in den USA behandelt werden, vielfach vorstellen konnten, dort ein neues Leben zu beginnen.

"Sie alle werden sich in Miss Gladys verlieben", versprach Oliver Buhl bei David M. Barnetts Buch "Miss Gladys und ihr Astronaut". Der Leser habe viel zu lachen und sicher stellenweise auch Tränen in den Augen, wenn die inzwischen leicht verwirrte alte Dame praktische Lebenshilfe von einem introvertierten Raumfahrer erhält, der gerade auf dem Weg zum Mars ist. "Ein Buch für alle Romantiker von 16 bis 99."

Eine leise Familiengeschichte ist Thommie Bayers "Das innere Ausland". Überraschende Wendungen und treffende Selbstreflexionen des Protagonisten, der nach dem Tod seiner Schwester sein eigenes Leben überdenkt, machen das Buch "zum Genuss". Über gut 220 Jahre spannt sich die Familiengeschichte "Wildblütenzeit" von Inge Barth-Grözinger. Ausgangspunkt ist das Verhör eines Hotelbesitzers durch einen amerikanischen Offizier, der mehr über die Nazi-Machthaber wissen will, die im Hotel ein- und ausgingen. Dabei erlebt der Leser mit, wie ein Familienunternehmen ab 1780 trotz aller Widrigkeiten gedeiht.

"Unterhaltungsliteratur vom Feinsten" vor dem ernsten Hintergrund der Auschwitzprozesse ab 1963 ist "Deutsches Haus" von Annette Hess. Ein "wunderbares Sittengemälde" dieser Zeit mit einer Frau im Mittelpunkt, die als Dolmetscherin mit den Opfern der Nazi-Gräuel konfrontiert wird.

Eine mit Synästhesie begabte Tänzerin, für die Musik und geometrische Formen untrennbar zusammengehören, ist die Protagonistin von Tom Sailers "Wenn Martha tanzt". Sie nimmt den Leser mit in die Welt der Bauhaus-Künstler. Allen, die wissen wollen, "wie 16-Jährige ticken", empfiehlt Wolfgang Schwarz "Wie ich fälschte, log und Gutes tat" von Thomas Klupp. Es sei "sehr witzig zu lesen" und der Autor stimme auch nicht ins Wehklagen über die Jugend ein, so Schwarz, da gebe es einen positiven Dreh: "Der junge Mann lernt dazu, das ist das Tolle an 16-Jährigen." Einen "kultivierten Kriminalroman" hat Anthony Coles mit "Ein Gentleman in Arles" verfasst, findet Wolfgang Schwarz. Ein Mittsechziger gerät mitten in einen mysteriösen Mordfall, dabei treffen "existenzphilosophische Elemente" auf "fast etwas James-Bond-Artiges".

"Faszinierend" ist laut Oliver Buhl "Die Himmelsscheibe von Nebra" von Archäologe Harald Meller und Wissenschaftsjournalist Kai Michel. Für Wolfgang Schwarz "amüsant, informativ und wundervoll gestaltet" ist das Buch "Kühe anstarren verboten" von Rachel Levin über den Umgang mit Tieren und klasse das Comic "Zwille" von Gerhard Seyfried mit dem aktuellen Thema der Gentrifizierung in Berlin.

Weiterhin empfahl das Duo einen spannenden Thriller von Jordan Harper, "Die Rache der Polly McClusky", in dem ein Vater-Tochter-Gespann in den USA vor einer neonazistischen Gang flieht, die "herzerfrischende Reiselektüre" Jan Kammanns, "Ein deutsches Klassenzimmer", in dem ein Lehrer die gut 20 Herkunftsländer seiner Schüler bereist, und das witzige "Bergabenteuer für Nichtbergsteiger" von Ludovic Escande, "Auf eine Zigarette am Mont Blanc". Den Abschluss bildete eine lustige Hörprobe der "Känguru-Apokryphen" von Komiker Mark-Uwe Kling.